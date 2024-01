Da utilidade ao estilo: bonés como coringas na composição dos visuais

A cantora Duda Kropf usou boné à noite para ir ao show da banda RBD - (crédito: Reprodução/Instagram:dudakropf) Letícia Guedes* Letícia Guedes*

Verão, sol, férias e praia… Não é novidade para ninguém que, durante toda a programação dessa estação, os cuidados relacionados ao calor devem ser seguidos à risca. Protetor solar, óculos escuros e boné são indispensáveis, mas, no caso do último, os benefícios vão para além da proteção — sabendo usar, o boné pode dar um up no visual.

André Kallagri, estilista consultor de moda, explica que os bonés são percebidos desde as civilizações passadas, ainda na Antiguidade, especialmente em razão do calor, que obrigava que todos tivessem alguma proteção sobre a cabeça. No caso dos faraós, o item servia de distinção social. Com o passar do tempo, as peças denominadas como os bonés daquela época evoluíram e originaram o chapéu, sendo que o boné como conhecemos hoje apareceu apenas posteriormente. Contudo, foi a partir dos anos 1920 que o item caiu no gosto dos americanos, virando acessório esportivo e, em seguida, produto de moda.

A influenciadora Mari Menezes combinou a jaqueta esportiva de couro e o boné (foto: Reprodução/Instagram:marimenezees_)

Karen Vellasco, consultora de imagem pessoal e personal stylist, completa que o boné também é uma manifestação artística. "Associamos facilmente aos skatistas e rappers, como o modelo de aba reta, adotado entre 1980 e 1990". A profissional explica que o boné é um item totalmente esportivo que, antes de começar a aparecer em looks casuais, era pensado somente para os momentos em que praticamos esportes. "Mas, nos últimos anos, foi provado que é possível ter um pouco dos dois".

Como usar?

De acordo com André Kallagri, por ser um item que protege do sol, é mais interessante inserir em looks para o dia, mas o especialista explica que, apesar de preferir, é comum perceber os bonés em festas noturnas e, longe de regras, a verdade é que qualquer um pode usar tudo onde e quando quiser.

Karen sugere que um jeito fácil de inserir o boné no look do dia a dia é criando um conjunto com outras peças esportivas como um tênis, que é superfuncional, e roupas confortáveis. De acordo com a consultora de imagem, a composição com a calça de alfaiataria, por outro lado, cria um contraste bem-vindo ao visual. "Combinar cores de roupas com o boné vai transformar o seu look quase em um conjunto, o que vai trazer mais harmonia visual".

A especialista revela que todas as regras de combinação partem das cores e da estamparia da peça que será usada. "A forma mais fácil de harmonizar é manter a mesma cor no boné e na roupa. Qualquer um sabe que repetir cores ajuda na combinação e evita erros, ou seja, você escolhe um item do look e repete a cor. É muito simples".

Fugindo totalmente do esportivo, Virginia usou jeans e regatinha para combinar com o boné (foto: Reprodução/Instagram:virginia)

Mas, se a ideia é vestir algo mais original e diferente, a personal indica o uso do círculo cromático. "É uma ferramenta que nós, consultores de imagem, usamos para multiplicar os nossos looks e saber quais cores harmonizam melhor com outras", ensina Karen. Ela salienta que não existe nenhum bicho de sete cabeças na hora de combinar peças.

Com a tendência forte de acessórios na cabeça que retornou em 2023, o boné também entrou na lista e, ao que parece, permanecerá, seja com calça jeans, legging ou alfaiataria.