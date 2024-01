Protetor certo para a pele certa: confira como escolher o produto perfeito

O protetor solar deve ser aplicado uniformemente ainda em casa. Se houver muita transpiração ou exposição solar prolongada, a reaplicação deve ser feita ao longo do dia a cada duas horas - (crédito: Crédito/ Freepik) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O verão chegou com tudo! Os protetores solares se transformaram em protagonistas nas prateleiras das farmácias e lojas especializadas. As altas temperaturas e a exposição ao sol em praias e piscinas tornam esses cosméticos itens de uso obrigatório para aproveitar as férias de maneira segura. No entanto, não se engane! Os protetores são sempre indispensáveis para a rotina do dia a dia. "Muitas pessoas pensam que só precisam usar protetor solar no verão, na praia ou em dias quentes, mas, na realidade, o uso do protetor solar é essencial independentemente da estação do ano, clima ou local", explica a dermatologista Nicolly Machado.

Os efeitos nocivos da exposição ao sol sem proteção são muitos: manchas, envelhecimento precoce da pele, queimaduras, até mesmo, câncer. Por esse motivo, o protetor solar é um dos itens mais básicos de cuidado com a pele. É pensando nisso que os laboratórios dermatológicos investem constantemente em tecnologias e novidades que tornam esses produtos cada vez mais funcionais, criando versões adaptadas a cada tipo de consumidor.

Opções

Os protetores com cor, por exemplo, estão em alta e são uma ótima opção para quem procura, além da proteção a pele, uma cobertura que deixe o rosto uniformizado e disfarce manchas e espinhas. Em dias de pressa ou preguiça de se maquiar, esses produtos podem substituir base e corretivo, proporcionando aquele efeito lisinho na pele.

Além disso, esse tipo de protetor é muito eficaz em bloquear não apenas os raios ultravioletas (UV), mas também os raios de luz visível (emitidos por lâmpadas e telas de eletrônicos). Isso ocorre porque a pigmentação do produto atua como uma barreira física contra o sol.

Se o protetor com cor não for o ideal para você, os protetores translúcidos podem ser a alternativa perfeita. Esses produtos inéditos têm como principal vantagem a transparência, por isso evitam o chamado "efeito white cast", aquele aspecto esbranquiçado que, muitas vezes, permanece depois da aplicação do protetor solar.

Agora, se a prioridade for praticidade, os protetores em bastão ou stick, como também são conhecidos, chegaram como uma estratégia interessante. Com uma aplicação rápida e eficiente, esses produtos oferecem um toque seco e não escorrem com o suor, tornando-os ideais para práticas esportivas e dias quentes. Outra alternativa que tem um efeito parecido são os protetores em pó, perfeitos para quem foge da sensação pegajosa e procura uma finalização leve.

Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Darleny Daher conta que outra tendência é a dos protetores multifuncionais. "Além da fotoproteção, eles vêm com ativos para tratamento, como controle de oleosidade, hidratação, clareamento, ação antienvelhecimento, antioxidantes e antipoluentes", explica. Essa característica potencializa a ação dos produtos e traz praticidade para a rotina de skincare.

Como escolher

Com cor, sem cor. Líquido, spray, em bastão. Ácidos, vitaminas, óleos. Com tantas opções e novidades chegando ao mercado, como escolher o produto ideal para você?

De acordo com Nicolly, o primeiro passo é identificar o seu tipo de pele. "Existem protetores específicos para peles oleosas, secas, sensíveis e mistas. Isso garantirá que o produto atenda às suas necessidades", afirma.

Depois, é essencial escolher um produto com fator de proteção solar (FPS) adequado para você. "Para a maioria das pessoas, um FPS 50 é suficiente, mas se você tem a pele muito clara ou é mais sensível ao sol, pode ser necessário um FPS mais alto", continua a dermatologista.

Em seguida, é só escolher a textura que preferir: líquido, spray, pó ou bastão. Cada um tem suas vantagens e a decisão vai depender da sua preferência. Se você estiver em busca de protetores com cor, é necessário se atentar à tonalidade escolhida: utilizar o tom errado para você pode deixar o rosto com um aspecto manchado e esquisito. Por fim, ela destacou a importância de consultar um dermatologista. "Se tiver dúvidas sobre qual protetor solar é mais adequado para a sua pele, é sempre recomendado consultar um médico especialista, analisar a sua pele e fazer essa escolha personalizada".

Vale lembrar que a boa qualidade não é exclusiva de produtos caros. Não é necessário apertar o orçamento para se proteger do sol. "O mais importante é escolher um protetor solar adequado para o seu tipo de pele, que ofereça proteção contra os raios UV e seja aplicado corretamente, reaplicando conforme necessário", finaliza Nicolly.

Todas as peles precisam de proteção

Há quem acredite que as peles negras, por exemplo, são, por si só, imunes aos efeitos negativos causados pela exposição ao sol. Nicolly explica que essa ideia não passa de um mito. Apesar de serem, de fato, mais resistentes, as peles escuras precisam de tanto cuidado quanto as peles mais claras.

Outro mito é de que peles mais escuras não precisam de protetores com FPS alto. "Os protetores solares com FPS mais baixo podem oferecer alguma proteção, mas não são suficientes para atender completamente às necessidades de proteção da pele negra. É recomendável usar um protetor solar com FPS 30 ou mais", explica Nicolly.

Darleny menciona outra particularidade da pele negra: "A pele do rosto costuma ser oleosa e, por isso, os protetores mais indicados são os em sérum, gel e veículos oil free. Por outro lado, a pele do corpo tende a ser mais seca, o que facilita o uso dos protetores corporais, visto que geralmente eles são oleosos".













Por Gabriela Sena