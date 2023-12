Lábios cor-de-rosa: sucesso nos anos 2000, o batom pink está de volta

Se você é uma pessoa que gosta de maquiagem e era adolescente, jovem ou adulto em meados de 2010, muito provavelmente se lembra do quão viral o batom rosa se tornou naquela época. O tom era praticamente unânime na boca das mulheres e deixou marcas naquela geração. Mas o motivo desse assunto nostálgico estar sendo abordado é o burburinho que tem se espalhado nas últimas semanas — a volta triunfal da boca cor-de-rosa.

A notícia é agradável para muitos, mas, para outros, nem tanto. O tom marcante divide opiniões, justamente por ser chamativo e esbanjar personalidade — não é, nem de longe, a primeira opção de quem prefere optar pelo discreto na hora da make. Mas, se você joga no time dos que se empolgam com a notícia, confira os segredos sobre o batom pink que Camila Rodrigues, maquiadora e beauty influencer, e Edna de Jesus, maquiadora da Lord, confidenciaram à Revista.

A trend rosa

A maquiadora e influenciadora Camila Rodrigues não esconde a empolgação com a volta do batom pink (foto: Arquivo pessoal )

Camila relembra que, na época em que o batom pink viralizou, foi uma usuária assídua da trend. A profissional explica que a tendência durou bons anos e só foi embora quando os tons de nude chegaram e rapidamente conquistaram espaço. "O nude foi chegando com muita força e está aí até hoje, muito firme. Inclusive, é o preferido da maioria das minhas clientes, e eu confesso que amo também. Então, acho que a tendência da boca nude ajudou a esfriar a tendência da boca pink."

Edna conta que, antes de o batom rosa virar febre em 2011, havia sido viral nos anos 1980. "Mas a verdade é que sair de moda da boca da mulherada nunca aconteceu. Mudam as nuances, as texturas, os acabamentos, mas sempre é uma ótima pedida. Em 2023, esta tendência vem se mostrando cada vez mais no mercado."

Mas, com a infinita variação de cores e texturas existentes no mercado da maquiagem, surge a dúvida sobre quais características estarão em alta. Camila destaca que o matte é um clássico que, com certeza, permanecerá forte, porém, as bocas vinílicas, especialmente pelo gloss, têm forte adesão. "Inclusive, estou ansiosa para reproduzir essa técnica de boca de gloss pink, porque eu nunca fiz."

Como aplicar?

A cor forte do batom pode ser um obstáculo na hora da aplicação. Aos iniciantes, Edna indica que o batom em bala é a melhor opção, ao menos no primeiro momento. "Ele acaba sendo um pouco mais fácil na aplicação, pois dá maior precisão, e utilizar o lápis de contorno de boca auxilia no resultado esperado."

Contudo, é importante salientar que todas essas variações têm prós e contras. O batom em bala, por exemplo, é mais fácil de ser corrigido quando se tem um borrão. Entretanto, não é a opção mais fácil para deixar o contorno da boca bem definido. No caso do batom líquido, a pigmentação é maior e o desenho da boca pode ser delineado mais facilmente. O problema, no entanto, é a maior dificuldade em corrigir os borrões. Para Camila, o que realmente entregará uma boa aplicação será a prática, independentemente de qual o tipo de batom escolhido.

Como combinar?

A apresentadora Ana Clara combinou a boca pink com o blazer (foto: Reprodução/Instagram:anaclaac)

O tom chamativo do pink desperta dúvidas sobre qual paleta aderir para o restante do rosto. É importante salientar que, atualmente, as regras, seja para o vestuário, corte de cabelo, esmaltes ou maquiagem, são cada vez mais desconstruídas — o interessante é usar aquilo que faz bem. Mas, se você gosta de seguir a teoria, saiba que o bocão pink supercombina com uma make monocromática.

Delineado colorido no mesmo tom de pink do batom entrega o resultado de uma maquiagem bonita e alegre. Se você prefere que o foco seja inteiramente voltado para a boca, use o rosa nos lábios e aposte em sombras mais cleans com um iluminador discreto. E, para quem gosta de brincar com os mais variados tons e criar sua própria moda, Camila sugere um delineado verde ou azul nos olhos. "Tem mais a ver com o seu estilo e com o que você quer causar, qual a impressão que você quer passar. Aí, você faz a escolha das cores da sua maquiagem", sugere.

Dica de aplicação

•Delineie os lábios com um lápis de contorno labial antes de aplicar o batom. O lápis precisa ser macio e bem pigmentado.

•Ao utilizar o batom líquido, use um pincel preciso, em vez de aplicar com o próprio aplicador, ele ajudará a dar um efeito lisinho, sem irregularidades, e bem desenhado.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte