5 atitudes para ajudar a superar o término de um relacionamento

Os rompimentos são processos de luto com uma ampla gama de emoções, como vergonha, rejeição, culpa, raiva e tristeza. E muitas vezes o que vem a seguir – recuperar-se do fim do relacionamento – é ainda mais difícil. Para complicar, a situação pode envolver questões logísticas importantes, como lidar com os filhos e as finanças, além de todos os sentimentos.



Embora os términos sejam difíceis, é possível passar por essa fase de forma menos traumática. Confira as dicas do psicólogo Filipe Colombini, CEO da Equipe AT.

Cuide de você mesmo

Quando alguém está imerso em sentimentos de dor e desespero, não pensa com clareza e deixa de priorizar o bem-estar. Mas é neste momento que é ainda mais importante cuidar de si mesmo. Afinal, rompimentos podem causar insônia e comprometer o sistema imunológico. “É altamente recomendável que a pessoa mantenha sua rotina de exercícios, durma bem, faça uma dieta saudável e tenha uma vida social com conexões positivas”, diz Colombini.

Cerque-se de pessoas que você ama

Contar com uma rede de apoio é fundamental após o término de uma relação. “É difícil se reconstruir na solidão e vale a pena contar com o apoio de amigos e familiares, que vão acolher a ajudar sem julgamentos”, diz o especialista. “Isso faz com que o término não tenha um peso tão grande e que a pessoa enfrente esse período de luto com menos sofrimento”, conclui o psicólogo.

Procure terapia

Ter a ajuda de um psicólogo na fase pós término pode ser de grande valia, já que o profissional ajuda a pessoa a lidar com os sentimentos dolorosos do fim do relacionamento, mas não só: também auxilia no entendimento dos motivadores do término da relação e o que se pode fazer com eles (uma vez que um novo relacionamento terá início em algum momento da vida). “Se o casal tiver filhos, a terapia também é muito importante para eles, afinal, sentimentos de abandono e confusão podem surgir com a separação dos pais”, destaca Colombini.

Faça um diário

“Escrever os pensamentos e sentimentos em um diário é uma excelente prática terapêutica. Permite que aquele que escreve libere suas emoções, ganhe clareza e reflita sobre suas experiências, o que pode ajudar a processar melhor o fim do relacionamento”, recomenda o psicólogo.

Evite manter contato com o ex

Minimizar ou interromper o contato com o ex-parceiro (a) é fundamental para criar distância emocional e permitir espaço para cura. “O contato contínuo pode prolongar o apego, tornando mais difícil seguir em frente e encontrar um encerramento para a história”, afirma Colombini.