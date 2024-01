5 erros mais comuns em treinos de academia e como evitá-los

Ao iniciar um novo ano, muitas pessoas se animam para adotar hábitos mais saudáveis e transformar seus corpos na academia. Contudo, segundo Caio Signoretti, personal trainer com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, há erros recorrentes que podem comprometer o sucesso dessas jornadas fitness. Muitas das vezes, a repetição desses erros é o que impede de alcançar os resultados desejado.

“Sabe aquela pessoa que entra ano e sai ano, continua malhando, mas não vê resultados? Geralmente essas pessoas não sabem o que fazem de errado ou o que as impede de alcançarem seus objetivos na academia. Os erros são mais comuns e simples do que imaginamos”, reforça Caio Signoretti.

Com as férias chegando ao fim e para começar o ano de 2024 com o pé direito, o personal definiu um guia com os cinco erros mais comuns e reclamações que costuma ouvir dos mais de 30 mil alunos que acompanha em sua plataforma online. Confira:

Estabelecer metas inatingíveis:

"O primeiro erro é estipular uma meta extremamente ousada e muito longe do que se faz atualmente, ou já fez alguma vez na vida. Entendo que a animação de recomeço que o início de ano traz é importante para dar o pontapé inicial, mas hábitos não se constroem da noite para o dia. Requer esforço, comprometimento, disciplina, constância e foco. Portanto, defina metas realistas, com base na rotina que já vive e naquilo que pretende mudar e melhorar, e atinja uma consistência antes de aumentar a carga", alerta Caio.

Falta de planejamento e clareza nos objetivos:

"O segundo erro está em começar sem um plano definido. Muitas pessoas se perdem na academia ao seguir atividades aleatórias. É crucial ter um treino alinhado ao seu objetivo, seja perder gordura ou ganhar massa muscular. Busque um profissional que possa estabelecer um treino especializado e individual, focando nas suas prioridades, isso faz total diferença. Cada um é único, cada pessoa tem uma necessidade específica, o treino que funciona para um, não necessariamente funcionará para o outro", orienta o profissional.

Erros na intensidade e duração do treino:

"O terceiro ponto é a falha na intensidade. Iniciar com cargas muito elevadas ou passar horas na academia buscando compensar inatividades, pode levar a lesões e atrapalhar o progresso. O treino precisa ser dosado como um remédio, seguindo um planejamento gradual. Vale ressaltar que a constância é o que trará resultados definitivos para o seu ano", destaca Caio.

Treinar o mesmo grupo muscular diariamente:

"O quarto erro é a obsessão por um grupo muscular específico. Treinar o mesmo músculo todos os dias sem respeitar a periodização e o descanso pode ser prejudicial. Não só no sentido de gerar lesões, mas também porque as pessoas não entendem que o descanso tem o mesmo nível de importância da constância nos treinos. Sem o descanso, o músculo não tem tempo de se recuperar e de gerar o resultado que buscamos. É fundamental variar os grupos musculares e permitir a recuperação", adverte o personal trainer.

Subestimar a importância da consistência:

"Entender que os resultados são cumulativos é essencial. Muitas pessoas perdem o foco depois de um deslize, esquecendo que o progresso é conquistado gradualmente. Consistência é a chave para resultados duradouros. Não adianta chegar com todo gás na academia apenas em janeiro e perder o foco nos demais meses. Estabeleça metas e objetivos que você conseguirá se esforçar para cumprir e realizar até o fim do ano. Em janeiro do ano que vem você terá um resultado altamente satisfatório", ressalta Caio.

Ao evitar esses cinco erros principais, os entusiastas da academia podem maximizar seus esforços e conquistar transformações significativas em 2024, garantindo um caminho mais seguro e eficaz para alcançar seus objetivos fitness.