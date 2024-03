Thalita Rebouças conduzirá talk em Brasília nesta sexta-feira (08)

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Brasília Shopping prepara uma programação especial neste mês de março, com enfoque em todos os públicos, de crianças a idosos. Uma das atrações, para esta sexta-feira (08/03), às 19h, é a escritora e jornalista Thalita Rebouças, que conduzirá um talk sobre as jovens que estão em transição para a vida adulta, além das mães, que estão de perto acompanhando esse processo.

Especialista no assunto, em especial por tantas obras escritas voltadas ao público adolescente, Thalita aterrissa no Distrito Federal para propor uma reflexão e um diálogo, bem como uma troca e um acolhimento feminino. O entendimento mútuo, ainda mais para mães e filhas durante essa fase, é uma pauta essencial para o mês de março.

Questões mais profundas e intensas, de autoconhecimento e aceitação pessoal, também serão um dos enfoques do bate-papo. As mães que estiverem presentes no local serão convidadas a mergulhar em um universo cheio de informações e transformações sobre a nova geração. Para os mais jovens, será uma ótima oportunidade de entender um pouco mais sobre os próprios sentimentos.

E ao final do evento, Thalita vai autografar aquele livro especial que o fã guarda na prateleira de casa. A minisessão de autógrafos será realizada na Praça Central do Brasília Shopping, onde acontece, também, o talk conduzido pela escritora. A apresentação é gratuita e aberta ao público, sujeita à lotação de espaço.

Programação:

Thalita Rebouças em Brasília

Data: 8 de março de 2024.

Horário: 19h.

Local: Praça Central do Brasília Shopping.

O evento é aberto ao público, sujeito à lotação dos espaços. Para garantia do assento no talk, é necessário se dirigir ao balcão de informações, localizado no 1º piso, para a retirada da pulseira (conforme disponibilidade).

Happy Aging

Datas: 20, 21 e 22 de março.

Horário: A definir.

Local: Praça Central do Brasília Shopping.

O evento é aberto ao público, sujeito a lotação dos espaços. Para garantia do assento, é necessário se dirigir ao balcão de informações, localizado no 1º piso, para a retirada da pulseira (conforme disponibilidade).

Alexandria Conta e Cria: Mulheres do Brasil

Datas: 02, 09, 16 e 23 de março de 2024.

Horário: 11h.

Valor: R$40 a inteira e R$20 a meia, estendida para quem doar 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos para conferir a peça podem ser adquiridos na bilheteria do local ou por meio do Sympla. Adultos com duas ou mais crianças pagam meia-entrada.

Mulher Maravilha e os Heróis: ‘O aniversário da Liga da Justiça’

Datas: 02, 03, 09, 10, 16 e 17 de março de 2024.

Horário: 16h.

Local: Teatro Brasília Shopping.

Valor: R$60 a inteira e R$30 a meia, estendida para quem doar 1 kg de alimento não perecível.

Aos 60: Uma Aventura Hormonal da Puberdade à Menopausa

Datas: 21, 22 e 23 de março de 2024.

Horário: 20h.

Local: Teatro Brasília Shopping.

Valor: R$80 a inteira e R$40 a meia, estendida para quem doar 1 kg de alimento não perecível.