Elegância natural: confira como manter a originalidade das sobrancelhas

No universo da beleza, tendências estão sempre indo e voltando. Parte dessa dinâmica são as sobrancelhas, que desempenham papel protagonista no rosto e possuem grande variedade de designs. Nos últimos anos, iniciou-se uma onda de valorização da beleza natural, que também foi refletida nos modelos de sobrancelhas mais procurados nos salões. Hoje em dia, as naturais e mais apertadas são muito procuradas.

Além disso, atualmente as cheias têm vindo com tudo, fazendo muito sucesso e se contrapondo à tendência do início dos anos 2000, em que as sobrancelhas finas e marcadas dominavam o cenário da beleza. "Essa mudança de tendência reflete uma maior valorização da diversidade e da individualidade, incentivando as pessoas a abraçarem suas características únicas e a se sentirem confortáveis com sua aparência natural", afirma a biomédica estéta e designer de sobrancelhas Camila Mendes.

O processo de design de sobrancelhas naturais leva em consideração as características individuais de cada pessoa (foto: Reprodução/Freepik)

Mesmo que varie de pessoa para pessoa, as sobrancelhas naturais seguem alguns padrões, mas sempre levando em conta as proporções naturais do rosto. "Uma sobrancelha natural não é nem muito fina nem muito grossa. Ela deve ter uma espessura que se adeque ao formato do rosto e realce a expressão facial", diz Camila. Além disso, são geralmente simétricas, com arco natural suave, mas bem definido, seguindo a linha natural do rosto.

Para manter as sobrancelhas elegantes, mas sem atrapalhar a naturalidade e o desenho natural da área, o design natural é uma ótima aposta. "O objetivo é realçar a beleza natural do rosto, respeitando o formato original das sobrancelhas da pessoa. Portanto, o resultado deve ser uma sobrancelha que pareça natural e harmoniosa com o restante do rosto", explica Camila. Segundo ela, o processo geralmente inclui correção de falhas para garantir sobrancelhas definidas e simétricas.

A beauty artist Juliana Rakoza lembra que, antigamente, o design era feito com as linhas bem marcadas e com remoção de muitos pelos, depois de delinear bem a sobrancelha. "Hoje em dia, a gente tira somente os pelos que estão fora do formato natural, tanto na parte inferior quanto na parte superior", detalha.

Segundo Juliana, com esse método, é possível respeitar o máximo possível a espessura da sobrancelha, para ela não ficar muito fina e garantir naturalidade e beleza para o rosto. Sem muitos procedimentos, apenas um bom profissional com a exatidão para tirar só o que excede no rosto, é possível ter uma sobrancelha linda, prática e natural.

Juliana sempre pensa no formato mais grosso possível porque, quanto mais pelo tira, menos pelo vai ter no futuro, já que a tendência é eles irem caindo conforme o envelhecimento. "Assim, a técnica de limpeza, de tirar aqueles pequenos pelinhos da parte de cima da sobrancelha já define a forma, sem mexer na estrutura, mas mudando o formato", ensina.

O processo varia conforme necessidade, preferência e formato do rosto de cada um. "A duração de um design de sobrancelhas pode variar de acordo com o método utilizado, o crescimento dos pelos da pessoa, mas, em geral, pode durar de duas a quatro semanas", ressalta Camila. Além disso, as correções de falhas e tirar pelinhos mais rebeldes podem ser feitas em casa, com auxílio de uma pinça.

Mesmo sendo simples, o design também requer manutenção. "É importante seguir as recomendações do profissional de design de sobrancelhas quanto à frequência de manutenção para garantir que as sobrancelhas permaneçam bonitas, bem cuidadas e com um aspecto natural", afirma Camila Mendes.

Finalização no dia a dia

Depois de concluído o design de sobrancelhas naturais, a finalização pode ser feita de forma simples e prática. "É legal usar as ferramentas que nós temos hoje em dia, que não tínhamos no passado, que são os géis. Eles seguram os pelos por mais tempo", cita a beauty artist Juliana Rakoza. Além disso, penteadores de sobrancelhas podem ser usados em conjunto para moldar melhor os pelos da área, assim como canetas preenchedoras.

Para aquelas que desejam uma sobrancelha mais cheia, outros produtos podem ser usados. "Máscaras específicas para essa áreas, lápis ou até mesmo sombras podem ser utilizados", diz Camila Mendes. Basta tomar cuidado para manter o aspecto natural dos pelos e não exagerar.

O uso de gel específico é uma ótima aposta para cuidar da sobrancelha, deixando-a mais arqueada e, ainda assim, natural (foto: Reprodução/Pinterest/polya_ep)

Para as mulheres que têm pouco pelo na sobrancelha ou apresentam muitas falhas na área, esses produtos podem ser grandes aliados para dar mais espessura e volume. Segundo Juliana, o segredo é tentar desenhar com a intenção de imitar os pelos, para que fique o mais natural possível. "Nem sempre você precisa usar em toda a sua sobrancelha. Você pode usar, por exemplo, só onde tem a falha", completa a beauty artist.

*Estagiárias sob a supervisão de Sibele Negromonte