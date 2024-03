Uma só cor e muito estilo: entenda a tendência dos looks monocromáticos

Uma tendência que está longe de ser passageira e que sempre cai nas graças dos amantes da moda. Na hora de pensar em uma roupa para sair ou trabalhar, os looks monocromáticos, com peças de apenas uma cor, são queridos pela versatilidade e facilidade. Podem proporcionar, ainda, um ar mais refinado e elegante, além de possibilitar várias combinações.

A monocromia, segundo Bruna Travassos, designer de moda, é um conceito presente no design e na arte. Os looks monocromáticos consistem em peças inteiras, basicamente de somente uma cor, ou com variações de intensidade da mesma cor, formando um tom sobre tom. "Um exemplo clássico e queridinho para muitos é o look all black", completa.

Looks all black são os mais queridos pelo público (foto: Reprodução/Unsplash/Dom Hill)

De acordo com a especialista, para quem nunca experimentou essa tendência, é interessante adentrar nesse universo com combinações básicas. Na medida em que sentir segurança com o visual e desenvolver afinidade pelas peças, a exploração de novas escolhas e tonalidades pode acontecer de maneira mais fácil. É importante, também, respeitar a paleta de cores que mais combina com cada indivíduo, optando por roupas que estejam dentro da gama cromática, com poucas variações.

Outro conselho dado pela designer de moda é sempre ficar alerta para os looks do momento, em especial aqueles que estão entrando agora nesse formato. "Buscar referências é uma excelente opção, seja criando uma pasta no Pinterest com composições que mais agradam, seja acompanhando o Instagram de fashionistas", finaliza.

Cores, acessórios e combinações

Um visual monocromático requer, naturalmente, uma identidade com as cores de que mais gosta e combinam com sua personalidade. Mas, mais do que isso, é estar por dentro das tonalidades que fazem sucesso com esse tipo de tendência. O produtor de moda Fernando Lackman afirma que vermelho-cereja, marrom e terracota, verde e pêssego fazem parte dessa lista em destaque.

O importante é escolher cores que transmitam sua personalidade. (foto: Reprodução Pinterest/ MaFashion)

"Estão em alta, são cores bastante comuns entre as pessoas que acompanham as tendências da moda", acrescenta. E para ajudar na implementação desse estilo, outros componentes são cruciais para dar um toque mais charmoso e menos simples ao look monocromático. Neste sentido, os acessórios são elementos que contribuem na busca pelo visual ideal.

"A quebra do monocromático acontece quando se cria contraste. No caso dos acessórios, que são pontos de cor, quando são diferentes, quebram a regra dessa tendência", ressalta. Saber escolher texturas e tecidos é um plus para quem curte se vestir bem. Nessa realidade, combinar esses dois componentes é buscar, além da moda, um conforto maior na hora de se vestir. "Tecidos finos (sem poliéster ou poliuretano) são adequados para manter a elegância. Mas podem ser misturados a malhas sem problemas", completa Fernando.

Tons de sucesso

Na avaliação de Bruna, as cores têm o poder de comunicar e dizer o que desejam. Na moda, essa realidade é ainda mais vívida e importante. "A escolha da cor pode alterar completamente a forma como as pessoas veem um determinado look. Os tons mais intensos são ideais para quem não tem receio de se destacar e chamar atenção, mas também é possível suavizar o look explorando peças com tons mais claros."

Um visual monocromático nunca sai de moda (foto: Reprodução/Unsplash/Shot By Cerqueira)

Para situações mais simples e descontraídas, recomenda-se o uso do tom sobre tom ou, no mínimo, de um tom ligeiramente mais claro — uma cor básica e bonita, excelente para transmitir elegância e tranquilidade. O rosa, muito querido pelas mulheres nesse estilo, transmite feminilidade, e é perfeito tanto para explorar o tom sobre tom quanto para abusar de peças na mesma tonalidade.

"O vermelho está ligado ao glamour, à paixão e ao poder. O amarelo é versátil para qualquer evento, proporcionando um ar descontraído, alegre e típico do verão. O azul é elegante, sereno e vibrante. O verde proporciona muita elegância, alegria e harmonia. O laranja, usado de forma monocromática, confere um visual poderoso sem perder a elegância", finaliza a designer de moda.