Inteligência artificial está cada vez mais presente em projetos de interiores

A tecnologia segue inovando a cada dia. Em projetos de interiores, essa realidade não é diferente e está cada vez mais imersa nas decorações de casa. Imagine viver no próprio lar cenas de filme, como ligar as luzes automaticamente, tocar sua música favorita com o comando de voz e ajustar a temperatura conforme o gosto pessoal. Situações como essa acontecem graças à inteligência artificial (IA) e à automação residencial.

Graças à IA, a segurança dentro de casa pode ser tecnológica e mais confiável (foto: Sebastian Scholz/ Unsplash)

O projeto da casa inteligente, como é chamado, tem sido altamente buscado no mercado. A arquiteta e influencer Rosane Martinez, do Blog Passa lá em casa, afirma que a IA oferece conveniência, eficiência energética e segurança, transformando não apenas a maneira como os indivíduos interagem na casa, mas também como vivem nela.

"Com a capacidade de controlar vários aspectos do lar por meio de comandos de voz ou aplicativos, a demanda por tecnologias inteligentes está em alta. Para inserir a IA em casa, basta instalar dispositivos inteligentes, como lâmpadas, termostatos, câmeras e assistentes virtuais", orienta.

Esses projetos, segundo Rosane, podem ser inseridos em praticamente todos os cômodos da casa. Na sala de estar, por exemplo, a IA pode controlar a iluminação e a TV. Na cozinha, ajuda na preparação de receitas e a fazer listas de compras. "No quarto, controla o ambiente para uma noite de sono perfeita. Até mesmo o banheiro pode se beneficiar com espelhos inteligentes e sistemas de som integrados", acrescenta a arquiteta.

Para Rosane, a inteligência artificial está transformando os lares em espaços mais eficientes, confortáveis e conectados, tornando a vida diária mais conveniente e agradável. Com uma variedade crescente de dispositivos e opções acessíveis, a era da casa inteligente está ao alcance de todos.

Mercado em ascensão

Na visão do arquiteto Diego Aquino, integrar a inteligência artificial em casa começa com passos simples, como utilizar o smartphone e evoluir para dispositivos mais avançados. Assistentes de voz, como Alexa e Google Assistant, são ótimos pontos de partida, conforme destaca o profissional.

"Eles podem ser complementados com lâmpadas inteligentes, termostatos que se ajustam ao seu ritmo de vida, e smart TVs para uma experiência de entretenimento superior. A ideia é escolher dispositivos que tornem sua casa mais interativa e adaptada às suas necessidades", finaliza.

A Alexa é uma das principais ferramentas dessa nova era (foto: Bence Boros/ Unsplash)

A demanda por casas inteligentes vem crescendo significativamente no mercado de projetos de interiores. Isso porque a tecnologia oferece não apenas a valorização do imóvel, mas também uma série de comodidades que simplificam o cotidiano do indivíduo. A capacidade de controlar dispositivos domésticos a distância, por exemplo, é uma conveniência que muitos apreciam, tornando a rotina mais prática e agradável.

Entrando no universo

Além dos conhecidos Alexa e Google Assistant, o ecossistema de uma casa inteligente inclui desde geladeiras inteligentes até smart TVs e sistemas veiculares integrados. Ao contrário do que muitos pensam, essa variedade de dispositivos amplia as possibilidades de interação e automação, tornando a experiência em casa ainda mais rica e personalizada.

A tecnologia virou tendência nos projetos de interiores (foto: Lucas Bravo/ Unsplash)

"Para quem está começando, o caminho para uma casa inteligente pode ser mais acessível do que se imagina. Priorizar dispositivos que se integrem com Alexa ou Google Assistant é uma boa estratégia. Verificar a compatibilidade dos novos produtos com esses assistentes pode facilitar a montagem de um sistema coeso e eficaz desde o início, sem necessidade de grandes investimentos imediatos", detalha Diego.