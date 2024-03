Alimentação otimizada: como utilizar os suplementos na dieta dos pets

Muito valorizada pelos humanos, a alimentação saudável também deve ser tratada como prioridade para os animais de estimação. Além das atenções básicas aos alimentos oferecidos ao pet, uma ótima alternativa para complementar a nutrição do bichinho são os suplementos. Esses itens devem ser prescritos por veterinários e podem servir como prevenção para tratamento de doenças e condições irregulares de saúde dos animais.

"Os suplementos vitamínicos são ferramentas valiosas no cuidado com a saúde dos pets, abrangendo não apenas melhorias visíveis, como a qualidade da pele e da pelagem, mas também auxiliando funções internas vitais, como a saúde articular e a imunidade", explica o médico veterinário Jean Veras. Segundo o especialista, sinais como pelos em condições ruins, dificuldades de locomoção, letargia ou indisposição frequente podem indicar a necessidade de suplementação.

Tipos e necessidades

De maneira geral, os suplementos são prescritos quando alguma carência do ponto de vista nutricional é percebida. "Como o próprio nome fala, eles servem para suplementar, ou seja, acrescentar algo que está em falta no organismo", afirma o veterinário Yuri Souza. Embora os suplementos normalmente sejam indicados quando a alimentação do animal não está enriquecida ou balanceada o suficiente, nem sempre essa é a causa central. "Às vezes, o animalzinho tem uma má absorção intestinal, ou ele tem uma outra doença concomitante, ou ele é submetido a situações de estresse.Tudo isso pode implicar na necessidade de suplementação", diz Jean.

Dentro desse contexto, as categorias existentes são muito amplas. "Temos que pensar em uma grande variedade do que seria isso. Existem os suplementos calóricos, proteicos, vitamínicos, de aminoácidos, entre outros", enumera Yuri.

A indisposição constante pode ser um dos sinais de que seu bichinho precisa de suplementação (foto: Reprodução/Freepik)

"Existem também probióticos, suplementos específicos para as articulações, como glucosamina e condroitina, antioxidantes que combatem o envelhecimento celular. Cada um desses atende a necessidades específicas e contribui para a manutenção ou a melhoria da qualidade de vida dos pets", complementa Jean Veras.

Para determinar o tipo mais indicado para o seu pet, a consulta com o veterinário é crucial. "Em casa, é um pouco difícil saber. Às vezes, nem nós humanos sabemos do que precisamos. Quem sabe sempre é um profissional e, no caso dos pets, é o veterinário quem vai dizer", orienta Yuri.

Benefícios

Por serem amplamente variados, os suplementos podem servir para diversos fins e oferecer diferentes benefícios. "Eles podem atuar como antioxidantes, influenciar o comportamento do animal, ajudar no equilíbrio de pH do sangue e regular as fontes de energia, dando disposição para o animal", destaca Yuri.

De acordo com Jean, além dos benefícios imediatos à saúde e ao bem-estar, a suplementação pode desempenhar um papel crucial na prevenção de doenças e no enriquecimento da dieta. "Isso vale especialmente para animais em fases específicas da vida, como crescimento, idade avançada e gestação, ou para aqueles com necessidades nutricionais especiais", continua.

Letícia Fagundes é tutora do Marvin, um golden retriever de nove meses de idade que toma suplementos dos complexos vitamínicos B, C e D. Ela relata que, aos seis meses de vida, o filhote começou a apresentar comportamentos preocupantes. "Eu observei que ele estava comendo fezes do meu outro cachorro", descreve. "Não só ele comia fezes, como também começou a descascar as paredes e a comer pedra e concreto", continua.

O golden retriever Marvin com a tutora, Letícia Fagundes: cachorro deu sinais de que precisava de vitaminas (foto: Arquivo pessoal: Letícia Fagundes)

"Eu comecei a achar estranho, porque ele sempre comia nas horas certas e nas quantidades corretas, então esse comportamento não era por falta de alimentação", narra ela. Letícia conta que começou a fazer pesquisas e descobriu que a coprofagia — nome dado ao hábito de alguns bichos ingerirem as próprias fezes ou de outros animais — está intimamente relacionada à deficiência de vitaminas no organismo.

"Fomos ao veterinário e ele confirmou a informação que eu tinha. Aí, suplementou o Marvin com injeção de vitamina B12", conta a tutora. De acordo com Letícia, após o início da suplementação, as melhorias na saúde do Marvin foram rapidamente observadas. "Ele reagiu muito bem, ficou melhor e parou com os comportamentos de ingerir fezes e pedras. Também voltou a brincar bastante, ficou muito mais ativo", assegura.

Importância do acompanhamento

Mesmo diante do conhecimento sobre os benefícios dos suplementos para os animais de estimação, é importante reforçar a importância do acompanhamento profissional. "A consulta regular com um veterinário assegura que qualquer ajuste necessário seja feito de maneira informada, otimizando os resultados e evitando potenciais complicações", detalha Jean Veras.

Além disso, a consulta regular com um especialista assegura a individualidade de cada paciente. "As particularidades de cada pet devem ser o ponto de partida para qualquer intervenção nutricional, garantindo não apenas eficácia, mas também segurança no uso de suplementos", orienta Jean. "É fundamental que a administração de qualquer suplemento seja acompanhada de cuidadosa consideração das doses recomendadas, da condição de saúde do animal, e de possíveis contraindicações", finaliza.

Letícia Fagundes garante que o acompanhamento do golden Marvin é feito regularmente com o veterinário. "Os suplementos são tomados em uma periodicidade conforme o veterinário vê a condição dele. Então, a vitamina é dada, e o médico, conforme a necessidade do cachorro, diz quando devemos voltar", descreve.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromont