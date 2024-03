Saiba como pintar os cabelos sem danificar os fios

Novos produtos para tingir os cabelos são fabricados com fórmulas mais eficazes e deixam os fios nutridos (Imagem: Divulgação | Salão de beleza Shampoo Eliane Pavini e Rafael Pavini) - (crédito: EdiCase - Beleza -> Revista) EdiCase EdiCase

Por décadas, as colorações para cabelos têm sido cercadas por mitos sobre agressões aos fios. Por isso, muitas mulheres temem que tingir os fios resultará ressecamento e danos. Contudo, os avanços na tecnologia destes produtos capilares mudam o cenário, comprovando que as colorações modernas e de qualidade não apenas oferecem uma variedade de tons, mas também podem tratar e cuidar dos cabelos após aplicação.

"Os produtos evoluíram ao longo do tempo. No passado, muitas colorações continham ingredientes agressivos, como amônia e peróxido de hidrogênio, que podiam causar danos significativos. No entanto, os fabricantes modernos investiram em pesquisa e desenvolvimento para criar fórmulas mais suaves, eficazes e livres de amônia", explica a hair stylist Eliane Pavini, proprietária do salão de beleza Shampoo Eliane Pavini e Rafael Pavini.

Colorações modernas são menos agressivas

Segundo Eliane Pavini, uma das principais razões pelas quais as colorações modernas são menos agressivas se refere à utilização de ingredientes de alta qualidade que tratam e nutrem os cabelos. A hairstylist explica que os produtos atuais contêm ingredientes como óleos naturais, proteínas e agentes condicionantes que ajudam a proteger a integridade dos fios, proporcionando hidratação, nutrição e reparação.

"Os complexos de aminoácidos, por exemplo, ajudam a reconstruir a estrutura do cabelo danificado, enquanto outros utilizam polímeros especiais para formar uma barreira protetora em torno dos fios, ajudando a prevenir danos futuros", explica Eliane Pavini.

Produtos que ajudam a proteger os fios

Ao contrário da crença popular, os produtos modernos de coloração capilar não se tratam mais de sinônimos de danos e agressões aos fios. Pelo contrário, visam tratar, cuidar e proteger os cabelos, deixando-os não apenas coloridos, mas também saudáveis e radiantes.

Como ter um cabelo nutrido e tratado é uma busca constante, a dica da hair stylist para quem opta pela tintura nos cabelos é sempre procurar por produtos que contenham ingredientes de qualidade e tecnologias avançadas. "É um cuidado no momento de expressar nossa individualidade e estilo por meio da cor dos cabelos", finaliza Eliane Pavini.

Por Andrea Berzotti

