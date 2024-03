Elemento natural, palha traz aconchego para decorações de interiores

Apesar de ser muito associada a estilos de decoração rústicos e artesanais, a palha não precisa necessariamente ser usada dessa forma. Útil e acessível, esse material serve para diversos fins e contextos. "Permite a criatividade e pode ser usada em diferentes estilos: desde uma decoração rústica, combinando com outros elementos em uma casa de campo ou de praia, por exemplo, até um ambiente sofisticado, como uma sala de jantar formal ou uma sala de estar", afirma a designer de interiores Bárbara Crysthine

"Como podemos aplicar a palha em diferentes tipos de mobiliários e adornos, ela caminha muito bem por todos os estilos de decoração", corrobora a designer de interiores Patricia Tavares (@patriciatavaresinteriores). "A combinação de cores, de demais materiais e elementos é o que vai determinar o aspecto da decoração. A palha em si não é o fator determinante do estilo", complementa Bárbara.

Por ser um material natural, a palha, de fato, combina muito com o rústico, o retrô e com o chamado boho chic, estilo boêmio contemporâneo que mistura texturas e estampas. "Porém, totalmente diferente dessa proposta, a palha também combina perfeitamente com uma decoração clean e sofisticada, em que predominam as cores suaves e sóbrias", detalha Bárbara.

Funcionalidade e aconchego

Os elementos em palha disponíveis no mercado são muitos, variando funções utilitárias e decorativas. "O mais comum é pensar nos cestos, que combinam funcionalidade com decoração", indica Bárbara. "Temos o cesto como objeto de armazenamento e organização, seja em banheiros, para guardar toalhas, produtos e itens pessoais, seja na cozinha, para armazenar alimentos e utensílios, ou na sala, para pequenos objetos, como controles, brinquedos infantis e mantas", exemplifica.

"Falando da utilidade puramente decorativa, temos os cestos sob vasos de plantas, para conferir um aspecto mais natural, escondendo o verdadeiro recipiente. Temos também os cestos vazios, apenas como objeto de decoração, para preencher e equilibrar o peso visual de um espaço e, por fim, cestos de diferentes profundidades podem ser combinados e pendurados como decoração em uma parede lisa", complementa a especialista.

"O material também tem sido muito utilizado como elementos decorativos de destaque em paredes, ao redor de espelhos, confecção de cortinas e em biombos", continua Bárbara. "Temos inúmeros tipos de fruteiras, sousplats, arranjos, tapetes, revestimentos de parede, de teto e persianas", acrescenta Patricia.

De acordo com Bárbara, quando se fala de mobiliário, os mais comuns são aparadores, cadeiras, cabeceiras, móveis de apoio e luminárias que, dependendo do modelo, produzem um interessante efeito de luz e sombra no ambiente. "Os móveis desse material estão muito em alta hoje em dia, principalmente de palha indiana", assegura.

Segundo Patricia, a decoração com palha também tem o poder de trazer mais afetividade e conforto para a casa. "Esse material proporciona um aspecto mais leve ao espaço, trazendo acolhimento e aconchego."

Cores

O tom natural da palha é um dos principais fatores responsáveis por conferir versatilidade para esse material. "É uma cor suave e neutra, inspirada na cor do trigo", explica a designer de interiores Patricia Tavares. Dessa forma, a palha torna-se uma excelente base para combinações com uma grande variedade de tons. "É um material que pode ser combinado com um amplo leque de cores, porém existem algumas que se tornam mais harmônicas e confortáveis aos olhos", pontua Bárbara.

"Tons neutros e claros são os que mais funcionam. Bege, branco, cinza e marrom criam uma base suave para a cor da palha se destacar de forma elegante", detalha Bárbara. "Verde é uma opção muito interessante também, trazendo esse aspecto mais aconchegante que remete à natureza, também favorecido com o uso de plantas", continua. "A preferência pelos tons acinzentados colabora para um aspecto mais moderno do uso de objetos feitos de palha", completa a especialista.

Segundo Bárbara, além da combinação com cores em tons neutros, sóbrios e terrosos, uma ótima forma de trazer sofisticação para o ambiente e deixar o elemento de palha em destaque harmônico é combinar o material com metais em dourado, cobre ou bronze.

