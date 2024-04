Malhando com estilo: saiba quais itens escolher antes da prática de exercícios

O momento de se exercitar, seja na academia, seja ao ar livre, faz parte da rotina de grande parte da população. Para muitos, no entanto, pode ser difícil encaixar o momento no meio do dia. Nesse caso, a praticidade se torna uma aliada.

Uma tendência no mundo fitness e da moda são peças que têm toda a tecnologia de roupas adequadas para atividade física, mas mantêm a aparência de um look para sair ou para trabalhar. Além do prazer de malhar se sentindo bem, outros acessórios e elementos podem ajudar, como garrafas térmicas e cosméticos próprios para o momento.

Separamos uma vitrine com algumas novidades que podem tornar o seu treino um momento mais prazeroso. Confira!

Antiatrito Spray Redless Coat, da Pink Cheeks (R$ 79,90) (foto: Pink Cheeks/Divulgação)

Indicado para assaduras na região interna da coxa, também pode ser usado nos pés como forma de evitar bolhas. Ideal para a prática esportiva. Resistente à água e ao suor.

Antiatrito Redless Chamois Cream, da Pink Cheeks (R$ 65,90) (foto: Pink Cheeks/Divulgação)





Alternativa em creme para minimizar o atrito e evitar as assaduras em regiões mais sensíveis, como regiões íntimas, virilha, parte interna dos braços e das coxas e axilas. Indicado para ser aplicado de forma generosa antes do treino ou da competição.

Camiseta Dry fit feminina Sport, da Pantys (R$ 99) (foto: Pantys/Divulgação)

Feita com tecido biodegradável e tule respirável para combinar com a legging ou os shorts absorvente.

A nova coleção da Lolitta vem com tecidos 100% naturais, com o intuito de acompanhar quem usa em todas as atividades do dia, inclusive a malhação.



One Piece curto Active, da Makai (R$ 226) (foto: Makai/Divulgação)

As cores divertidos e os cortes diferentes fazem das peças da Makai opções para quem pensa em emendar a atividade com um passeio.

Para manter a hidratação no trabalho, em casa e, claro, durante a prática de atividade física.

Bike shorts curto e top Active, da makai (R$ 208 e R$ 189) (foto: Makai/Divulgação)

Em modelagem fitness mais tradicional e com o bike shorts na moda, uma camiseta descolada transforma o look academia em uma produção para o lazer.

Calça yoga lounge, da makai (R$ 298) (foto: Makai/Divulgação)

Passeia em todo tipo de look e garante conforto na prática de exercícios.

Jaqueta Moletom 83, da Integralmedica (R$ 249) (foto: Integralmedica/Divulgação)

Opção para os treinos de inverno e para sair depois com os amigos se mantendo aquecido.