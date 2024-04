Descubra as diferenças entre vinho seco, suave e meio seco

Cada categoria de vinho oferece uma experiência sensorial única (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Culinaria -> Diversão e Arte) EdiCase EdiCase

O mundo dos vinhos é um universo vasto e fascinante, repleto de história, cultura e uma infinidade de sabores para explorar. Dentro desse cenário, uma das distinções fundamentais é entre secos, meio secos e suaves. Essas categorias referem-se ao teor de açúcar residual presente no vinho e têm um impacto significativo no perfil de sabor e na experiência sensorial de quem os degusta.

Por isso, o sommelier Kruver Baptista explica as diferenças entre vinho seco, suave, meio seco e doce. Confira!

Vinho suave e vinho seco

O termo "vinho suave" está associado aos chamados vinhos coloniais, elaborados com uvas de mesa como isabel, bordô e niágara, cultivadas em videiras Americanas, adaptadas principalmente na Serra Gaúcha ou no Interior de São Paulo, regiões ocupadas por imigrantes italianos, alemães e portugueses.

Originalmente, esses vinhos eram produzidos em pequena escala para consumo próprio, utilizando as uvas excedentes que não eram vendidas como frutas de mesa. Devido ao alto nível de acidez das frutas vitis labrusca, com as quais esses vinhos são produzidos, os pequenos produtores começaram a adicionar açúcar de cana, beterraba ou suco de uva concentrado para corrigir a acidez.

Os vinhos secos têm pouca ou nenhuma adição de açúcar, enquanto os suaves são mais doces. Essa prática marcou o início da produção moderna dessas bebidas e o surgimento de vinícolas explorando um mercado emergente.

Para ajudar os consumidores a diferenciarem, os rótulos passaram a indicar "suave" ou "seco", como nos famosos vinhos de garrafões de 5 litros, frequentemente presentes em festas no interior do Brasil, com baixo teor alcoólico e sabor característico de uva.

Harmonização com vinho suave e vinho seco

O vinho suave combina bem com queijo tipo canastra ou meia cura, frutas secas e bolos com frutas nativas brasileiras, ou em uma roda de amigos com uma boa prosa. O vinho seco, por outro lado, harmoniza com carnes suínas e de caça, aves e churrasco brasileiro.

Quem desejar conhecer mais sobre esse tipo de produção pode visitar cidades como Jundiaí, São Roque ou a Vinícola Lucano, localizada na Zona Leste da Capital Paulista.

Vinho meio seco

Essa classificação é uma adaptação do mercado e da legislação brasileira, que leva em consideração o açúcar residual da própria uva, especialmente na produção de vinhos feitos principalmente de vitis viníferas. Algumas garrafas podem apresentar a designação "demi sec". Podem ser feitos tanto com uvas Americanas (bordô, isabel, concord, niágara) quanto com vitis viníferas (cabernet sauvignon, merlot, syrah, carmenère, malbec, chardonnay, sauvignon blanc, primitivo, nero d’avola e montepulciano).

Cada vinho tem suas características únicas, e experimentar é fundamental para conhecer o estilo que mais agrada. Os vinhos meio secos são uma ótima porta de entrada nesse universo enológico.

A lei brasileira n.º 7.678, de novembro de 1988, regulamentando a produção de vinhos, passou por acréscimo em 20 de fevereiro de 2014, com o decreto n.º 8.198, abrindo novos horizontes para os vinhos meio secos.

Essa classificação apresenta um alto teor residual de açúcar, tanto da própria uva quanto adicionado externamente. Pela legislação brasileira, o açúcar deve estar entre 5 e 25 gramas por litro, o que permite uma ampla variedade de vinhos, desde quase imperceptíveis até muito doces.

Nas cartas de restaurantes, adegas e supermercados, é possível encontrar vários rótulos com essa classificação, especialmente alguns vinhos europeus, como das uvas primitivo, montepulciano, nero d’avola ou de portugal.

Harmonização com vinho meio seco

Com vinhos meio secos, as opções de harmonização são diversas, podendo ir desde tortas de frango, vegetais e queijos até carnes vermelhas, massas, peixes e sobremesas, dependendo do teor de doçura do vinho escolhido. Ou, simplesmente, acompanhando uma boa conversa com amigos e uma tábua de frios.