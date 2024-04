Moda brasiliense: veja as opções de roupas inspiradas na cidade

Não é novidade que os brasilienses estão entre os mais apaixonados pela sua cidade. E a estética diferenciada e cheia de arte e natureza de Brasília são grandes facilitadores na hora de mostrar esse amor para o mundo. A moda da capital é rica, o Planalto Central é inspirador em diversos aspectos.

Calça Lobo-Guará, do Verdurão (R$ 299,90) (foto: Verdurão/Divulgação)

Nós, da Revista, também apaixonados por Brasília e por moda, claro, estamos sempre de olho no que os artistas e os estilistas do quadradinho trazem de novidade. Fizemos uma seleção de camisetas e acessórios para quem quer sair por aí com orgulho de ser brasiliense.

Existem opções para todos os gostos, tanto para os mais despojados e exibidos como peças com fotos de monumentos da cidade, até os mais elegantes e discretos, como as estampas que imitam os cobogós. Separamos algumas opções para nossos leitores comemorarem o aniversário de Brasília cheios de estilo.

Veja as possibilidades para arrasar no visual brasiliense































< >