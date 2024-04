Skincare coreano: rotina de dez etapas é referência mundial

Repleto de produtos inovadores, o skincare asiático, especialmente o coreano, é referência no mundo da dermatologia. De acordo com Clarissa da Hora, dermatologista do Hospital da Pele, para os asiáticos, os cuidados com a pele fazem parte de um entendimento mais profundo e quase filosófico de que a nossa aparência externa reflete o nosso interior. "Por isso, as rotinas de cuidado com a pele são algo difundido desde muito cedo, como um ritual passado de mãe para filha", explica. "Essa demanda do consumidor acaba movimentando um mercado muito rico, que responde criando os produtos para esse público de diversas faixas etárias", continua.

Com o sucesso dos doramas, do cinema coreano, e do K-Pop, a influência cultural da Coreia do Sul no ocidente tem se expandido cada vez mais. "Dessa forma, é de se esperar que a moda e a estética local também passem a ser desejadas por aqui, junto com seus hábitos e rituais de beleza", afirma Clarissa. Assim, o skincare dos coreanos passou a ser muito observado e procurado pelos brasileiros.

Nome dado ao padrão de pele saudável na sociedade asiática, a glass skin é caracterizada pelo aspecto de porcelana e vidro (foto: Reprodução:/Pinterest)

Uma pele bonita é, acima de tudo, saudável. Para os coreanos, isso pode implicar em um padrão extremamente rigoroso e perfeccionista. "A pele deve ser sem manchas, sem irritações e vermelhidões, sem oleosidade ou ressecamento em excesso, sem lesões aparentes, além de apresentar um aspecto translúcido e luminoso", enumera Clarissa da Hora. Essa tendência é conhecida como glass skin e significa, de maneira geral, uma pele perfeita, com aspecto de porcelana e vidro. "Esse é um padrão estético implementado na sociedade asiática. Ele é difundido por meio de anúncios, publicações de blogueiras e marcas de cosméticos", pontua a especialista.

Passo a passo

Para muitos brasileiros, a rotina coreana de skincare pode ser considerada trabalhosa. "O skincare coreano é complexo, principalmente devido ao maior número de etapas e produtos envolvidos. No entanto, cada uma delas tem um propósito específico e, uma vez que a rotina é estabelecida, pode ser bastante eficiente e gratificante ao paciente que vê as mudanças na pele", assegura a médica dermatologista Samara Kouzak, responsável técnica da clínica Derma Advance (@dermaadvance).

É possível aderir à rotina coreana de 10 passos de forma acessível utilizando versões brasileiras e mais baratas dos produtos. (foto: Reprodução: Pinterest)

"O passo a passo completo envolve limpeza, esfoliação, tonificação, uso de máscaras hidratantes, essências, séruns, hidratação da área dos olhos, hidratação da face e proteção solar", ensina Clarissa. "Nem todo mundo precisa de todas as etapas. Conforme o desejo do paciente, podemos adaptar esse skincare para qualquer tipo de pele", acrescenta Samara. De acordo com ela, um dos diferenciais do skincare coreano é a ênfase nos cuidados preventivos, principalmente hidratação e proteção solar. O uso de máscaras de folhas (sheet masks), também é uma característica dessa rotina. "São folhas finas de algodão ou hidrogel embebidas em um soro que contém vários ativos", explica Samara.

Uma dica para aderir a essa rotina é começar com calma. "Incorporar gradualmente os passos na sua rotina já existente e, também introduzir cada produto aos poucos, para, assim, encontrar o que funciona melhor para sua pele. Isso nos permite identificar possíveis intolerâncias que possam acontecer", indica Samara. "A rotina pode ser extensa, mas considero importante dedicar um momento diário para seu autocuidado e sua saúde. Na prática, vemos que isso pode, inclusive, ser um momento relaxante, que ajuda a controlar o estresse e promover a sensação de bem-estar", conclui a especialista.

Produtos e acessibilidade

Como em qualquer outra área, a demanda dos consumidores por produtos leva o mercado a se movimentar a fim de suprir a procura. "A Coreia do Sul é conhecida por sua inovação em dermocosméticos, atualmente considerado o maior país quando se fala em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias de beleza", pontua Samara Kouzak. "É comum observar que muitos dermocosméticos foram criados ou difundidos por eles, alguns ainda sem concorrentes nacionais", acrescenta Clarissa da Hora. De acordo com Samara, um dos diferenciais dos produtos de lá é a utilização de ingredientes naturais tradicionais da região, como chá verde, arroz e mel.

O skincare coreano geralmente envolve muitos passos e produtos, por isso é considerado complexo e trabalhoso (foto: Reprodução/Pinterest)

"De forma geral, os dermocosméticos de qualidade, no Brasil, costumam ter um preço elevado", afirma Clarrisa. No entanto, isso não significa que é impossível aderir a rotinas de skincare de forma acessível. "Adaptando para o uso de produtos nacionais ou versões mais acessíveis de marcas coreanas", assegura. "Temos empresas nacionais com portfólio de produtos com bom custo-benefício e há ainda os que extrapolam o conceito de cosméticos, sendo medicamentos com tratamentos efetivos para a pele", complementa Samara. "A chave está em entender as necessidades da sua pele e encontrar alternativas que se encaixem no seu orçamento", conclui Clarrisa.

Consulte um dermatologista

Para quem deseja aderir à rotina coreana de skincare, a primeira dica fundamental é consultar um médico dermatologista. "Durante a consulta, a pele será avaliada, os tipos de necessidades serão mapeadas e nós desenvolvemos a rotina personalizada, escolhendo os produtos mais adequados, conforme o dia a dia daquele paciente", diz Samara. "Pele é coisa séria. Muitas vezes, uma rotina dermatológica inadequada pode adicionar problemas à pele, como acne e alergias, em vez de beleza e luminosidade", alerta Clarissa. "Procurar um dermatologista para ajustar essa rotina às necessidades individuais e às possibilidades de tempo e orçamento de cada um é a forma mais assertiva de tratar a pele", finaliza ela.

De olho nas dez etapas

Com auxílio de especialistas, a Revista enumerou as etapas do skincare coreano na ordem em que acontecem. Confira:

1) Limpeza à base de óleo (demaquilantes): remove maquiagem e resíduos de protetor solar.

2) Limpeza à base de água: remove sujeiras e impurezas da pele.

3) Esfoliação: remove as células mortas da pele do rosto e deve ser feita duas vezes por semana.

4) Tonificação: equilibra o pH da pele e a prepara para absorção dos próximos produtos.

5) Essências: produto característico do skincare coreano, com consistência que pode variar de fluida, quase líquida até um gel com aspecto mais aquoso ou oleoso, contendo ativos hidratantes

6) Séruns: podem conter ativos específicos para necessidades da pele: calmantes, antioxidantes, anti-idade etc.

7) Máscaras faciais: produtos muito variados que devem ser escolhidos de acordo com as necessidades da pele. São enriquecidos com uma série de ativos como ácido hialurônico e chá verde.

8) Creme para os olhos: ajudam a diminuir olheiras, inchaço e as linhas finas na pele ao redor dos olhos.

9) Hidratante: evitam a perda de água e hidratam a pele ativamente, mantendo-a mais macia.

10) Protetor solar: uma das etapas mais importantes. Protege o rosto dos danos causados pelos raios solares.

*Estagiária sob a supervisão

de Sibele Negromonte