Com poder nos pés: veja como criar looks impactantes com botas

Com a chegada das estações mais frias, outono e inverno, as botas ganham ainda mais espaço na composição dos looks. Mais usados durante este período, os calçados, sejam de cano alto, sejam altíssimo, aparecem como grande tendência. Além de conforto e estilo, eles atribuem personalidade ao visual.

Segundo a consultora de moda e estilo Mariana Costa, a tendência é explicada pelo clima, que pede sapatos fechados e com conforto térmico, e, principalmente, pelo estilo sexy e pelas adaptações feitas em muitos modelos. "As botas estão vindo com uma pegada mais utilitária, possibilitando serem usadas em muitas produções e ambientes", completa.

Além da mistura de estilos, elas cabem em looks fluidos e delicados. "Ou podem ser combinadas reforçando a comunicação de força e sensualidade, com peças de couro e linhas retas", ressalta Mariana. Confira como o acessório pode dar um tom a mais no visual.

Com sofisticação e elegância, as botas de bico fino são tendência entre famosas, como Jade Picon. (foto: Reprodução/Instagram/@jadepicon)

Os tipos

No mundo dos calçados, existem diferentes tipos de botas. A depender do modelo, podem realçar certas características e firmar um estilo. “Podem ter um grande impacto no visual, elas podem definir a vibe da roupa e, consequentemente, da pessoa que está usando”, explica a empresária no ramo de calçados femininos Débora Bertti.

Bico fino

De acordo com a especialista, botas de salto e bico fino podem adicionar sofisticação e elegância. Essa característica atemporal aparece tanto em modelos de cano curto quanto médio e longo. Recentemente, surgiram em desfiles em botas envernizadas, com cano longo e em tons neutros.

Biker boots

As Biker boots são modelos de botas estilosas que flertam com a essência grunge e estão de volta depois do sucesso em 2010. “São modelos mais ‘pesados', com solados robustos, tratorados, com detalhes de fivelas e outras aplicações no metal”, explica Débora. Elas são coringas, combinam tanto com jeans e casacos de pele quanto com vestidos florais.

O modelo Biker Boots também são itens presentes na loja de Débora. (foto: Reprodução/@clubedeborabertti.oficial)

Estilo montaria

Modelo clássico, a bota de montaria, com características do mundo country, são confortáveis e versáteis. “Nesse modelo, temos as opções em canos altos, retos e com salto baixo”, detalhou Débora. Podem ser usados em looks com pegada sertaneja, com blusa xadrez e chapéus de cowboy, e também em modernos, como blusas sociais ou suéter. Vestidos curtinhos, principalmente floridos, são também uma boa combinação com esses sapatos e criam um estilo romântico.

As botas de montaria são um dos modelos presentes na loja da Débora Bertti (foto: Reprodução/@clubedeborabertti.oficial)

Western

Segundo Débora, o modelo western, também em referência ao Velho Oeste, se mantém desde a última temporada. “Ele aparece sempre com muitos detalhes, seja com bordados, aplicação de algum metal, seja com mistura de materiais”, ressalta Débora Bertti. Em modelos com salto e sem salto, de cano baixo e alto, podem ser combinadas com várias peças. As botas western podem ser usadas dentro de calças jeans, combinadas com um suéter e também com conjuntos de blazer.

As botas Western também são tendência e combinam com vestidos e saias. (foto: Reprodução/@clubedeborabertti.oficial)

Over Knee

O modelo over knee dominou os desfiles internacionais do último ano, apontando uma clara preferência desse estilo. “O ponto alto da tendência de 2024 será a bota básica, sem muitas ferragens, lisas e com cano no joelho ou acima dele”, explica Mariana Costa. Esses calçados apareceram nos desfiles em cores como marrom, verde militar, preto e bordô.

Com calça skinny, esse modelo pode dar a impressão de alongamento da silhueta. O mesmo efeito pode ocorrer com vestidos ou saias longas, principalmente se as peças e os calçados forem do mesmo tom do calçado. O over knee também fica bem com saias e calças de couro, suéteres e vestidos curtos, principalmente quando forem em cores neutras.

Artistas como Marina Sena já aderiram ao modelo de bota Over Knee. (foto: Reprodução/Instagram/@amarinasena)

E agora, como combinar?

Depois de entender quais são os modelos que estão em alta, é preciso saber como combinar. O primeiro passo é analisar alguns pontos. “Nós podemos usar as botas em todos os looks que desejarmos, o que devemos ter em mente é o senso de adequação do modelo, da roupa e do ambiente”, explica a consultora de moda e estilo Mariana Costa.

No trabalho, lembra a profissional, as botas são permitidas com mais discrição. “Usadas com peças de alfaiataria, sem muito brilho ou informações, serão mais adequadas”, alerta. Para lazer, Mariana aconselha ouvir mais o estilo individual e fazer uma mistura entre o poder do sapato, o tecido e a cor das outras peças. “Um vestido fluido, leve e com estampas delicadas, pede uma bota de impacto para fazer um contraponto interessante”, exemplifica.

Os acessórios também são chaves na produção de looks como as botas. “O uso de colares, lenços, laços no cabelo, braceletes, tudo tem sentido se for dosado com sabedoria e assertividade sobre a mensagem que queremos comunicar”, ressalta Mariana. “Tudo é questão de sabermos o que desejamos sentir e transmitir ao escolher e montar cada produção.”

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte