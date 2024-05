Da roça para o mundo: a vovó que conquistou a internet com receitas caseiras

14/04/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Revista. Encontro com Chef Maria Antunes "Vó Maria" - Influencer Digital - Faz comida simples no Fogão a Lenha. Tem ajuda das suas netas. Local Planaltina de Goias. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Quando dona Maria Antunes, de 69 anos, ganhou o celular de uma das filhas, há cerca de três anos, logo descobriu o universo da internet e se encantou. Passava horas assistindo aos vídeos de gastronomia e tudo o que era relacionado à "roça". Até que fez um pedido inusitado à neta Laila Caroline: queria que ela a filmasse cozinhando em seu fogão a lenha e postasse no YouTube.

De cara, a jovem negou. Disse que não sabia fazer e editar vídeos tais quais aqueles que a avó costumava ver. Teimosa e insistente, dona Maria não se contentou com o não. Insistiu até o dia em que a neta pegou o celular e fez a gravação na cozinha de casa, no município de Planaltina de Goiás.

Nascida e criada na roça, dona Maria continuou a cozinhar em "fogão caipira" mesmo depois de ir morar na cidade. Acredita que a comida ganha mais sabor. "Deve ser por conta da fumaça", diverte-se.

Depois que gravou o primeiro vídeo da avó preparando arroz, feijão e frango, almocinho simples que costuma fazer para a família no dia a dia, Laila postou no Tik Tok, em março do ano passado. Ela sabia que a rede chinesa monetiza os criadores de conteúdo que têm mais de 10 mil seguidores. Assim, a avó, que está aposentada desde 2017, poderia, quem sabe, ganhar um bem-vindo dinheiro extra.

Sete dias depois, dona Maria começou a ganhar mais e mais seguidores. Logo, bateram a meta inicial dos 10 mil. Mas a virada de chave veio mesmo quando dona Maria preparou uma galinhada com tutu. "Esse vídeo viralizou de uma forma que não acreditamos. Em pouco tempo, já tinha mais de 1 milhão de visualizações — hoje, ele tem mais de 5 milhões. Ali, percebemos que havia potencial para ela se tornar uma influencer", lembra Michele Oliveira, outra neta de dona Maria que se juntou a Laila para ajudar a avó a se transformar em uma influenciadora, tal qual as dos vídeos que ela assistia. Enquanto Laila grava e edita os vídeos, Michele é responsável por administrar os perfis da avó e por lidar com os patrocinadores.

A cada dia, o número de seguidores de dona Maria crescia exponencialmente. As netas decidiram, então, experimentar outra rede social, na qual, acreditavam, ela teria ainda mais visibilidade: o Instagram (@maria_anntunes). E estavam certas. Depois que publicou um vídeo ensinando a fazer doce de mamão verde, a página da goiana explodiu em visualizações e seguidores. A vovó Maria era, definitivamente, um sucesso. E a cada dia, continua a ganhar mais "seguinetos", como ela chama carinhosamente os internautas.

Vida difícil

De origem humilde, dona Maria nasceu na zona rural de Itapuranga, pequeno município goiano. Filha de produtores rurais, desde os 7 anos de idade costumava ir à roça para levar o almoço do pai e de outros trabalhadores. Aos 11, já era responsável por preparar as refeições. "Comida simples, arroz, feijão, carne de porco e de frango. Como era muito cara, a gente não comia carne de vaca", lembra.

Recebeu os primeiros ensinamentos culinários da mãe e da avó, excelentes cozinheiras, mas "aprendeu com a vida" a tomar gosto pelas panelas e se aperfeiçoar

no fogão — sempre a lenha. "A gente não tinha geladeira. A carne de porco era conservada na banha e guardada na lata. Fazíamos costelinha salgada, linguiça caseira", enumera.

Aos 16 anos, dona Maria, que só estudou até a segunda série, casou-se, também com um agricultor, e se mudou para Campinaçu, município que, segundo o Censo de 2022, tinha pouco mais de 3 mil habitantes. "Meu marido vivia de bico, onde tinha lavoura para trabalhar, a gente ia. Nunca tivemos dinheiro. Era uma vida difícil."

Os filhos foram nascendo, em um total de cinco (quatro meninas e um menino), e dona Maria se virava como podia para não deixar faltar nada para eles. Como aprendeu a fiar com a mãe, fazia cobertas para vender, e também preparava seus quitutes. Uma amiga, que tinha uma sala livre em casa, ofereceu, então, o espaço para ela abrir uma espécie de lanchonete. Dona Maria fez uns deliciosos biscoitos de polvilho fritos e vendeu tudo em poucas horas. "Com o dinheiro, comprei mais ingredientes e fiz mais." Assim, ia tocando a vida e criando os filhos. "Nunca ficava parada."

Chegou a abrir um restaurante em Minaçu, cidade vizinha onde também viveu, com a ajuda do então patrão do marido. Fazia marmitas para os trabalhadores da região — comida simples e saborosa, sua marca registrada. "Mas meu marido arrumou um sócio, que levou tudo, não ficamos nem com uma cadeira." Porém, como uma boa mulher de fé, como se define, não se deixou abater e foi plantar melancia e abóbora para sobreviver.

14/04/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Revista. Encontro com Chef Maria Antunes "Vó Maria" - Influencer Digital - Faz comida simples no Fogão a Lenha. Tem ajuda das suas netas. Local Planaltina de Goias. (foto: Fotos: Ed Alves/CB/DA.Press)

Mudança e perdas

A família de dona Maria deixou a roça e foi morar em goiana, onde o marido conseguiu um emprego de servente. As filhas adolescentes começaram a trabalhar como domésticas em casas de família. Casada, a filha mais velha morava em Planaltina, e chamou a família para também viver lá. “Meu genro ensinou o meu marido a fazer sofá. Eu, como sempre, me virando. Fazia lençol, plantava hortaliças, vendia rosquinha na beirada da rua e na feira…”, recorda-se.

Há 14 anos, mudou-se para a casa onde vive hoje, na periferia de Planaltina, cidade distante 58 quilômetros de Brasília. Lá, nos recebeu com uma grande mesa posta com café e bolo para contar um pouco de sua história. A simpatia e a simplicidade de dona Maria contagiam, talvez tenha sido por isso, inclusive, que ganhou tantos “seguinetos”. Com um sorriso sempre no rosto, só muda o semblante quando fala da morte da filha caçula, há mais de 20 anos, e do único filho homem, em 2019. “Uma mãe nunca supera a morte de um filho”, diz, emocionada.

Como boa matriarca, criou a neta Laila, que perdeu a mãe quando tinha 3 anos. “Minha avó é a mãe que eu conheci. Nunca passei um dia longe dela”, emociona-se a neta e, hoje, companheira de trabalho. Amorosa, dona Maria transformou a casa em porto-seguro para as três filhas vivas, os 14 netos e os quatro bisnetos. É para eles que ela cozinha diariamente. “Cozinho feijão todos os dias. Isso não pode faltar nunca”, garante. Também nunca falta uma salada farta e fresca, arroz e suco de fruta natural.

Vai chegando a hora do almoço, e a casa de dona Maria vai se enchendo de gente. Enquanto prepara a refeição, sempre com um lenço estiloso na cabeça, Laila vai filmando o passo a passo, e a cozinheira segue narrando com toda a simpatia. Os seguinetos ficam só na vontade. “Meu sonho é passar um domingo com a vó Maria”, diz um internauta. “Se eu fosse seu neto, eu pesava uns 200kg fácil”, brinca outro. “Que delícia, Tudo feito pelas mãos abençoadas da melhor vovó do mundo.” E assim seguem os elogios.

O carinho é tanto que, em setembro do ano passado, quando completou 69 anos, uma seguidora entrou em contato porque queria dar um novo fogão a lenha a dona Maria para substituir o antigo, "improvisado e fumacento". “Em um dos vídeos, ela reclamou que o fogão, que já era bem velho, estava soltando muita fumaça. Essa pessoa, de São Paulo, disse que queria dar um novo a ela. Mandou até fotos para que ela escolhesse o modelo.” Hoje, o fogão de dona Maria é de alvenaria, com direito, inclusive, a forno.

Colhendo os frutos do sucesso

Em pouco mais de um ano, dona Maria se tornou uma pessoa famosa nas redes, e a cada dia ganha mais fãs. Até o fechamento desta edição, tinha 588 mil seguidores no Instagram – quando a visitei, há três semanas, eram 555 mil. No Tik Tok, são outros 333,6 mil. Os vídeos dela contam com milhões de visualizações. Hoje, quando sai à rua, é parada pelos seguinetos, Todos querem tirar uma foto com a vovó mais popular da internet. “Fui na feira em Goiânia e mal consegui andar, todos me pedindo para tirar foto”, diverte-se, com a naturalidade de quem parece, nasceu para a fama.

No fim do ano passado, foi procurada pela equipe da apresentadora Eliana, do SBT, para participar do programa dela, em São Paulo. Viajou pela primeira vez de avião e saiu do show com um prêmio de R$ 60 mil. “Quando entrou no avião, ela morreu de medo e disse que nunca mais voltaria. No início do ano, fomos de ônibus para Porto Seguro, na Bahia, e ela só reclamava porque a viagem estava demorando muito. Queria ir de avião”, conta a neta Michele, aos risos.

Tanto sucesso, claro, tem suas vantagens. No início, dona Maria ganhava apenas presentes; depois, começou a receber propostas de patrocínio, que vão desde supermercados, marcas de alimentos e de panelas até lojas de roupas e agências de turismo. O que começou como uma brincadeira se tornou um negócio, tocado por dona Maria, Michele e Laila.

A matriarca conseguiu reformar a casa. Deixou a cozinha do jeitinho que sempre sonhou, com direito a espaço para as panelas, que ela cuida como filhas, e até horta. Agora, planeja abrir um empório para vender comidas da roça preparadas por ela, acompanhadas, claro, por café coado. “A gente vai colocar uma máquina de espresso”, provoca Laila para, logo, levar uma bronca da avó. A obra, ao lado da residência, está a todo vapor, e deve empregar uma outra neta, que ficará à frente do negócio. Tem tudo para ser um sucesso!

Dona Maria com as netas Laila e Michele, que a ajudam com os vídeos e a administração das redes. Abaixo, Laila filmando a avó: rotina diária (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Galinhada com tutu



Quando estávamos na casa de dona Maria, ela fez questão de cozinhar para nós. O prato escolhido foi o primeiro a viralizar nas redes sociais: galinhada com tutu. A goiana explicou que aprendeu a receita com a mãe, mas que fez adaptações. “Quando a minha mãe fazia, não era chamada galinhada, era chamada arroz no meio do frango, porque não tinha cenoura, não tinha páprica, que naquele tempo nem existia, Então, o arroz era feito com açafrão, manteiga de porco, frango e arroz.” Dona Maria incrementou a receita. “Agora, eu ponho cebola, páprica, cenoura, milho”, detalha. O tutu também sofreu adaptações. “No tutu da minha avó, ela colocava torresmo de porco e eu ponho bacon e calabresa.” Confira a receita:

14/04/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Revista. Encontro com Chef Maria Antunes "Vó Maria" - Influencer Digital - Faz comida simples no Fogão a Lenha. Tem ajuda das suas netas. Local Planaltina de Goias. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Ingredientes



2 xícaras de feijão cozido e batido no liquidificador

1 cebola pequena picada em cubinhos

100g de bacon picado em cubinhos

3 dentes de alho amassado com sal e pimenta

1 xícara de cheiro verde picadinho

1 linguiça calabresa cortada em cubinhos

1 xícara de farinha de mandioca

Modo de preparar



Frite a cebola, o alho, o bacon e a linguiça em uma panela. Quando tiver bem douradinho, junte o feijão batido, deixe ferver e acerte o sal. Coloque a farinha até dar o ponto desejado, mais cremoso ou mais sequinho. E, por fim, jogue o cheiro verde por cima.

Panela de ferro



Um dos maiores orgulhos de dona Maria são as suas panelas, principalmente as de ferro fundido, que ela limpa com muito esmero. Em um dos vídeos no Instagram, com mais de 25 mil curtidas, ela ensina como tirar ferrugem da panela. Segue o passo a passo:

- Passe óleo na panela, por dentro e por fora.

- Coloque lenha nela e toque fogo até queimar toda a madeira.

- Depois que estiver fria, lava com uma bucha de aço.

- Se ainda não resolveu, comece todo o processo novamente.

Para seguir



Confira outros perfis no Instagram que compartilham receitas de comida simples e a vida na roça:

@jozyaria (2 milhões de seguidores)

@irineiaoficial (303 mil seguidores)

@edianecomidamineira (160 mil seguidores)

@jaquelinearaujo_of (218 mil seguidores)

@carolaraujo_of (583 mil seguidores)

@angelitamendoncas (132 mil seguidores)