Descubra como tratar corretamente o melasma

O melasma é uma condição dermatológica que provoca manchas escuras na pele, seja no rosto ou em outras áreas expostas ao sol, como colo e braços. Além do incômodo estético, esse tipo de problema também pode ser um desafio tanto para dermatologista quanto para pacientes.

Isso porque, segundo a dermatologista Dra. Renata Castilho, o melasma é influenciado por múltiplos fatores. "A exposição ao sol é um dos principais desencadeadores, aumentando a produção de melanina. Hormônios femininos, como estrogênio e progesterona, também estão frequentemente envolvidos, o que explica a prevalência maior em mulheres, especialmente durante a gravidez ou uso de contraceptivos hormonais", afirma.

Além disso, fatores como predisposição genética e exposição à luz artificial contribuem para o desenvolvimento do melasma. A médica também ressalta que procedimentos estéticos, como peelings e lasers, realizados de forma inadequada podem piorar as manchas por um efeito rebote.

Singularidade de cada caso

Recentemente, Isabella Fiorentino, modelo e apresentadora, trouxe à tona uma abordagem menos convencional ao tratar seu melasma. Em declarações que repercutiram nas redes sociais, ela revelou optar por não utilizar tratamentos convencionais ou protetor solar, mencionando também interromper tratamentos a laser e outros procedimentos considerados abrasivos, adotando a exposição solar sem proteção como parte de seu regime de cuidados.

Apesar de suas observações pessoais, esta abordagem contradiz a orientação médica padrão, que enfatiza a importância do uso regular de protetor solar para proteger a pele e prevenir o agravamento do melasma. "É fundamental entender que cada caso de melasma é único e deve ser gerido de forma personalizada. A experiência da Sra. Fiorentino é válida, mas é uma exceção e não deve ser vista como uma solução geral. O protetor solar continua sendo um componente essencial na prevenção e no manejo do melasma, com outros tratamentos individualizados", alerta a Dra. Renata Castilho.

Tratamento contra o melasma

Para o tratamento eficaz do melasma, a dermatologista enfatiza a importância de uma abordagem multifacetada. Isso inclui o uso de protetor solar de amplo espectro, produtos contendo ingredientes ativos que clareiam a pele, e, quando apropriado, procedimentos dermatológicos cuidadosamente supervisionados. Além disso, ajustes hormonais e mudanças no estilo de vida também podem ser necessários.

Em conclusão, enquanto a discussão sobre o melasma continua evoluindo, a importância de uma estratégia de tratamento personalizada e baseada em evidências científicas não pode ser subestimada. Pacientes são encorajados a consultar dermatologistas qualificados para desenvolver um plano de tratamento que considere suas necessidades específicas e condições de saúde da pele.

Por Roneia Forte

