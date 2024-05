Dando um up no visual: meias-calças são coringas na composição de looks

Usar meias aparentes junto com as meias-calças é alternativa delicada e autêntica - (crédito: Reprodução/Instagram/@taliacupacke)

As meias-calças são itens atemporais e versáteis. As peças, como conhecemos hoje, surgiram em meados de 1940, após a invenção do poliéster e de outros polímeros plásticos, como explica o estilista e diretor criativo Fernando Lackman. "Anterior a isso, elas eram usadas para proteger nos períodos mais frios. Foram essenciais para as mulheres se sentirem mais elegantes quando só existiam as meias de seda", lembra Fernando.

Além de aliada na proteção do frio, são ícones da moda. "Pode ser um acessório de estilo, e também é importante para auxiliar na circulação sanguínea", completa Fernando. De diversas cores e modelos, as meias-calças sempre aparecem nos desfiles de moda em coleções de outono-inverno. Confira como usá-las e combiná-las com outros itens do guarda-roupa.

Segundo Fernando Lackman, as meias com cores vibrantes, como vermelho e amarelo, apareceram nos desfiles das últimas semanas de moda (foto: Reprodução/Instagram/@lara_bsmnn) Tipos

As meias-calças são basicamente divididas em duas categorias, finas e grossas, dependendo do fio utilizado. "O fio também define a transparência e a durabilidade delas", explica Fernando Lackman. No Brasil, as peças de poliamida são as mais utilizadas — aquelas que geralmente vemos nas lojas. Os itens de seda também têm grande relevância no mercado, mas possuem um preço um pouco mais alto.

Conhecidas por darem um toque a mais no look, além de adicionar autenticidade, podem ser coloridas, xadrezes, opacas, com estampas de animais ou geométricas. Com tantas opções, é fácil se perder, por isso a Revista separou formas de utilizar as peças.

Como usar cada modelo

Para escolher a meia-calça ideal, é necessário analisar o ambiente em que a roupa será usada e o que se deseja transmitir com o visual. Dependendo do modelo e da composição, a sensualidade pode ser mais acentuada ou até um lado criativo.

"Meias-calças servem perfeitamente no jogo de vela e revela, que permitem brincar com o contraste entre a formalidade e a informalidade", compara a pesquisadora de moda Maria Thereza Laudares. Segundo ela, essa dinâmica é possível tanto com saias e vestidos quanto com shorts e bermudas.

Para visuais formais, as meias ficam bem elegantes, pois "podem ainda comunicar certa formalidade pelo fato de não exporem a pele". As peças transparentes e as de fio grosso são perfeitas para esses visuais mais arrumados. No caso de looks descontraídos, as opacas são uma boa opção. Além disso, esse item pode criar uma ilusão de ótica. "Para alongar a silhueta, abuse da monocromia e vista meias-calças da mesma cor que o short ou saia", sugere Maria Thereza.



Outra opção é criar um contraste de cor entre a meia-calça e o restante da roupa, culminando em uma estética autêntica e divertida. "Uma boa dica é lançar mão de meias diferentes quando o look for mais básico ou minimalista, para garantir que não há excesso de informação visual, a não ser que essa seja a proposta", afirma Fernando.



Outras opções

As meias-calças arrastões e xadrezes também são opções no mercado, utilizadas principalmente por quem curte rock ou punk. Mas também podem ser adotadas em outras composições: combinadas com calça jeans rasgada dão um toque a mais no look, assim como aliadas com roupas oversized, como blusas e moletons.

Usar meias aparentes junto com as meias-calças é alternativa delicada e autêntica (foto: Reprodução/Instagram/@taliacupacke) Mesmo com todas essas recomendações, utilizar a criatividade e se vestir da forma mais confortável possível ainda são os macetes soberanos para a composição com as meias-calças. "Com a quantidade de imagens e informações que se tem à palma da mão, e a maior liberdade que a moda tem oferecido, as regras de combinação caíram por terra", completa Fernando.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte