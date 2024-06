Veja cinco espécies de tartarugas e jabutis para conhecer

O jabuti-tinga tem a carapaça de cor marrom escura a preta com manchas amarelas nas escamas. Suas patas também apresentam escamas amarelas. Pode crescer até 70 cm de comprimento e pesar até 40 kg, sendo um dos maiores jabutis da América do Sul. Esta espécie é terrestre e a dieta inclui frutas, folhas, flores, e ocasionalmente pequenos invertebrados.

A tartaruga-russa é terrestre e herbívora (Imagem: MattL_Images | Shutterstock)

A tartaruga-russa tem a carapaça arredondada e plana, de cor marrom-oliva com manchas escuras. A parte inferior do casco é geralmente amarela com manchas escuras. Os adultos medem entre 15 e 25 cm de comprimento. Suas patas são robustas, com garras fortes que são ideais para cavar. Esta espécie é terrestre e herbívora, alimentando-se principalmente de gramíneas, ervas daninhas e flores.

5. Tartaruga-pintada (Chrysemys picta)