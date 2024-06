Saiba como montar looks juninos sem fugir do fashionismo

É junho! E os brasilienses, que já estão em festa desde maio, vivem o auge da temporada de festas juninas, que, por aqui, se estendem até o início de agosto. E, além de curtir milho cozido, pamonha, bolos, churrasquinho, pastéis e tantas outras delícias acompanhadas de quentão ou chocolate quente, é o período perfeito para se jogar em looks divertidos e fashion.

Para muito além do tradicional vestido de chita, é possível investir em produções que trazem o estilo caipira ou country e se manter por dentro das principais tendências de moda da estação. É o que mostra a brasiliense Nanna Fernandes. Criadora de conteúdo e personal stylist, ela aproveitou a temporada e criou um look moderno e junino, investindo em uma das queridinhas da estação: a meia-calça colorida.

Nanna com look junino moderno: meia-calça colorida e camisa de xadrez (foto: Arquivo pessoal)

"Hoje, temos muitas opções que fogem do óbvio, mas que ainda mantêm aquela carinha junina. O segredo está em saber usar a diversidade a nosso favor", acredita Nanna, que é fã de misturar o mais clássico, mantendo a tradição do xadrez e da bota, com um toque moderno, como o brilho.

"É um elemento superfashionista e ousado! Esse é o momento ideal para usar aquela peça com brilho ou prateada, já que as festas juninas costumam ser à noite", completa. Nanna acrescenta a possibilidade de ousar dentro do próprio tradicional. O xadrez convencional pode ser substituído por padronagens diferentes, como o pied de poule, bem fashion, o vichy, o gales, entre muitos outros. Assim, é possível passear nas festas juninas e em outros eventos se mantendo dentro do dress code de ambos.

Outra maneira de se diferenciar e continuar junino é escolher botas em modelos chamativos, como o coturno, botas over the knee e até as no estilo western em cores fortes e imprevisíveis, com aquela cara de cowboy norte-americano e que estão super na moda.

Couro, jeans e xadrez

Esses são os três elementos que não podem faltar nas produções juninas. E o seu estilo vai determinar como eles vão ser usados e combinados. É possível se jogar e usar os três juntos, no look clássico junino com calça jeans, bota de couro e camisa xadrez, ou investir em looks minimalistas com pequenos toques de couro, xadrez ou jeans aqui e ali.

Nanna aposta na boina para deixar o outfit fashion, mas sem perder a essência junina (foto: Arquivo pessoal)

O stylist e produtor de moda Roberto Schiavinato sugere que uma produção total jeans pode ser o discreto na festa junina e o fashion no dia a dia. "Pode investir sem erro, e se quiser inserir um cachecol liso e ou estampado de xadrez fica superclean e discreto na proposta do look", aconselha.

O couro também pode fugir das botas, em calças, vestidos, saias e jaquetas, que são itens que passeiam tranquilamente entre uma festa junina e um evento comum. "Quem gosta e é mais fashionista pode usar até em acessórios de cabeça, como quepes, laços, boinas, entre outros. Acho lindo, bem Diabo veste Prada".

Segundo Roberto, quem quiser se manter no auge das tendências, pode investir em botas over the knee (acima do joelho), trench coats (sobretudo), e em makes nos tons terrosos, com a volta do contorno de boca marrom.

"E quem quiser ficar no simples, inclusive, sem fugir do orçamento, é bacana investir em uma boa calça jeans com bota, que fica lindo nas festas juninas e faz parte do dia a dia, até mesmo no âmbito profissional", completa.