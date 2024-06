Paladar adaptado: criando versões mais nutritivas de pratos juninos

Durante os meses de junho e julho, as festas juninas tomam conta de Brasília. Com muita dança e brincadeiras, essas comemorações atraem diversas pessoas, que também procuram se deliciar com os pratos típicos. Apesar de gostosos, para quem tem uma rotina fitness e busca uma meta de shape, comer muito desses alimentos pode não ser o ideal.

De acordo com a nutricionista Carolina Vogado, as altas quantidades de açúcar e gordura são características das comidas típicas de São joão. "Então, esses alimentos podem não ser perfeitos para quem quer manter a forma, caso sejam consumidos com frequência no período", explica. Assim, para quem quer curtir esta época do ano tão gostosa, mas não pretende "chutar o balde", a Revista separou algumas orientações.

Equilíbrio é tudo

Antes de se organizar para as festas juninas, é importante ter uma mentalidade flexível. "A melhor forma de aproveitar é fazer escolhas equilibradas, porque toda alimentação muito restritiva não é sustentável a longo prazo", afirma a médica e empresária Marina Ayumi Silva.

Segundo Marina, quanto mais natural o alimento e sua forma de preparo, melhor. "Milho cozido é uma ótima pedida", recomenda. Além disso, a especialista, também criadora do Ayumi Doces do Bem (@ayumi.docesdobem), restaurante de comida saudável, explica que é interessante comer uma refeição completa em proteínas, gorduras, carboidratos e fibras.

Marina Ayumi, dona da Ayumi Doces do Bem, com seu cardápio junino (foto: Divulgação/Pedro Marques)

"Em festas juninas, sempre temos a porção de carboidrato, como arroz carreteiro ou um caldo de mandioca, que é uma boa opção para associar uma carne, como um churrasquinho", exemplifica. Marina afirma que combinar essas diferentes

fontes alimentares ajuda o corpo para que não haja picos de glicose no sangue e, assim, menos prejuízo à saúde.

Diversos caminhos

Outra alternativa para quem não quer sair do plano alimentar é adaptar as receitas para versões mais saudáveis. "A melhor forma de fazer isso é ajustando os ingredientes para opções naturais, evitando industrializados e também retirando o uso de açúcar e conservantes", indica Marina.

Para Janine Bastos, servidora pública de 46 anos, a opção fitness desses alimentos juninos é perfeita. "Faço musculação, corro e procuro ter uma alimentação saudável. Quando tenho vontade de comer algo que fuja disso, procuro a melhor versão daquele alimento", afirma.

Janine Bastos tenta sempre optar por versões fitness de doces (foto: Arquivo Pessoal)

"É muito conveniente para o meu estilo de vida, opto por eles sempre que possível porque acredito que contribuem para a manutenção da saúde", explica Janine. Cliente da loja de Marina Ayumi, a servidora acredita que os doces não deixam a desejar no paladar e contribuem para manter o corpo mais sadio, ajudando na rotina de exercícios e no alcance de seus objetivos.

Assim como citado por Marina, para a nutricionista Carolina Vogado, a redução de ingredientes também é um caminho. "Uma possibilidade interessante é a redução do açúcar. Há receitas que pedem grandes quantidades do ingrediente, nesse caso, procure reduzir para 3/4 ou até metade do recomendado", afirma. "Na canjica, por exemplo, é possível utilizar, no lugar do leite condensado, apenas o açúcar", completa Carolina.

Apesar dessas possibilidades, Carolina lembra que é necessário se atentar nos pratos. "Cuidado sempre para não descaracterizar os alimentos típicos das festas, afinal, muitos deles são consumidos pela maior parte das pessoas apenas nesta época do ano", ressalta.

Receitas

Para quem deseja consumir alimentos com gostinho de festa junina, mas sem prejudicar suas metas fitness, a médica e empresária Marina Ayumi e a nutricionista Carolina Vogado indicam alguns pratos:

Brigadeiro de cocada

(por Marina Ayumi)

Ingredientes

1 creme de leite sem lactose

50g de coco natural desidratado

40g de chocolate branco vegano sem açúcar

Modo de preparar

Levar a fogo baixo e deixar reduzir. Pronto para misturar em outros preparos ou para comer puro!

Brigadeiro de cocada usado como calda em um bolo de milho (foto: Divulgação/ Pedro Marques)

Canjica de coco

(por Carolina Vogado)

Ingredientes

300g de milho branco para canjica

900ml de água

700ml de leite desnatado

200ml de leite de coco

5 unidades de cravo da Índia

1 unidade de coco fresco ralado

1 unidade de canela em pau

Adoçante culinário em pó a gosto

3 scoops de whey protein sabor beijinho

Modo de preparar

Deixe o milho de molho em água por 12 horas e depois cozinhe com os cravos na pressão até que amoleça. Em seguida acrescente o leite, o leite de coco, o coco ralado, o adoçante e a canela em pau. Deixe ferver por 15 a 20 minutos, até que o caldo engrosse. Quando estiver no ponto, acrescente a proteína em pó.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte