Como elaborar uma dieta mais saborosa inovando no consumo de whey

Considerado um dos suplementos mais básicos quando se fala em alimentação nutritiva, o whey protein tem se tornado cada vez mais popular no mundo fitness. Produzido a partir do soro do leite, esse produto tem como principal objetivo fornecer proteínas, complementando o valor diário necessário desse macronutriente.

Amplamente comercializado, o Whey pode ser facilmente adquirido em mercados, farmácias, lojas de suplemento e pela internet. (foto: Reprodução/Pinterest)

Independentemente do objetivo em mente, o whey pode ser incluído na dieta de forma simples e acessível, uma vez que possui alto custo benefício. "Hoje, com a quantidade de marcas disponíveis, temos mais variedade, diversos preços e, com isso, mais pessoas consumindo", ressalta o nutricionista Eduardo Lustosa.

Para determinar se o consumo de whey é indicado para você, é preciso entender que quantidade ideal de proteínas necessárias muda de pessoa para pessoa e depende do objetivo buscado. "No geral, um adulto saudável deve consumir entre 0,8g a 1g de proteína por cada quilograma corporal. Isso significa que um indivíduo de 70 quilos deve consumir entre 56g e 70g de proteína por dia", explica a nutricionista Jacqueline Wahrhaftig. "Quantidades maiores podem ser indicadas a depender do caso e do objetivo da pessoa, em especial no caso de atletas e de quem busca aumento de massa muscular", acrescenta.

Muitas vezes, alcançar essa meta todos os dias é um desafio, por isso o whey pode se tornar a alternativa perfeita para resolver essa questão. "Uma das principais vantagens é a sua praticidade, o que facilita o seu consumo em diversos horários do dia, complementando a ingestão proteica quando não é possível consumir alimentos fontes desse nutriente, por exemplo em intervalos ou momentos em que você está fora de casa", destaca Jacqueline.

Recomendações de uso

Por ser um suplemento bastante básico, o consumo de whey não tem muito segredo. "Pode ser consumido todos os dias e não há um horário específico para isso", pontua Jacqueline. "O melhor horário de consumo vai depender de fatores como rotina, local das refeições, horário da atividade física, momentos do dia em que a pessoa sente mais fome, entre outros pontos. Isso é muito variável e deve ser avaliado individualmente, em consulta", complementa a especialista.

Apesar de ser altamente indicado como refeição pós-treino, o Whey pode ser ingerido em qualquer hora do dia. (foto: Reprodução/Freepik)

"Não é indicado passar mais de seis horas sem consumir proteína, para que não ocorra o catabolismo muscular. Assim, o mais importante é consumir esse nutriente de forma fracionada ao longo do dia", orienta o nutricionista Eduardo Lustosa.

Vale ressaltar que, embora seja mais utilizado no contexto esportivo, o whey pode ser consumido em diversas situações. "Adolescentes, adultos e idosos — todos eles são aptos a tomar whey protein a fim de equilibrar a dieta e suprir o aporte proteico necessário", indica Eduardo. "No caso dos idosos, o whey é indicado com frequência, uma vez que, nessa fase, a queda de massa muscular é acentuada", complementa Jacqueline.

Consumo criativo

Convencionalmente, o whey é consumido misturado com água ou leite. Essa é maneira mais simples e popular de tomá-lo, sendo também extremamente eficaz e prática. "Quando misturado com água, o whey tem uma absorção muito boa, mas quando é feito com leite, você aumenta a fonte proteica, potencializando aquela refeição", explica Eduardo. No entanto, em termos de sabor, muitas vezes essas opções podem se tornar desagradáveis com o tempo, visto que é muito comum o gosto do whey com água enjoar.

Adicionar o whey ao mingau de aveia é uma ótima maneira de ingerir a proteína de forma saborosa (foto: Reprodução/Instagram/@grayeatz)

O que muita gente não sabe é que, graças à sua versatilidade, esse suplemento pode ser ingerido de diversas maneiras diferentes, variando texturas e sabores. "É possível trabalhar a variedade nas formas de consumo, considerando as preferências da pessoa. São muitas as opções, e o whey não perde as suas propriedades ao ser aquecido", destaca Jacqueline.

"Iogurtes, bolos, caldas, panquecas, vitaminas, mingaus, salada de fruta: o whey pode ser consumido de todas essas formas", enfatiza Eduardo. Outra dica que o nutricionista dá é variar os sabores. "Hoje, a própria indústria oferece vários: doce de leite, beijinho, chocolate belga, paçoca, entre outros", enumera.

Myllena Veríssimo, 26 anos, consome whey protein regularmente há três anos. Para ela, o ganho de massa magra foi uma das melhorias observadas com o uso do suplemento. "Percebi uma melhora no aspecto da minha pele. Também me sinto mais saciada ao longo do dia", relata.

No entanto, Myllena conta que já experimentou a sensação de ter enjoado do gosto do whey, principalmente ao tomá-lo com água ou leite. "Acabei mudando a forma de consumir e testei algumas receitas para variar", diz. "Já fiz bolo, panqueca, caldinha por cima das frutas", completa.

"Eu costumo misturar com café e, às vezes, congelo para facilitar. Batendo bem no liquidificador e congelando fica bem parecido com um picolé", conta. "Também misturo whey de chocolate com café solúvel e vira tipo um capuccino. É ótimo para dias mais frios", finaliza.

Mais praticidade

A proteína do soro do leite tem sido amplamente utilizada na indústria de alimentos, e hoje existem muitas opções de lanches industrializados feitos com whey. "Aqui, a vantagem está no acesso facilitado, já que hoje encontramos essas opções em diversos mercados. Além disso, são alternativas ainda mais práticas para a correria do dia a dia", afirma Jacqueline.

A panqueca de Whey é uma alternativa de café da manhã ou lanche que pode matar a vontade de comer doce (foto: Reprodução/Instagram/@emma.ranne)

"Iogurte proteico, barrinhas de proteína podem ser bons substitutos de refeição para os dias em que você está corrido e não conseguiu planejar sua dieta", destaca Eduardo. "No entanto, é muito importante que você faça a leitura dos rótulos para que não consuma uma quantidade muito grande de outros produtos e substâncias", continua.

"No geral, esses alimentos são mais processados e, portanto, contêm uma quantidade maior de aditivos em sua composição. A dica é sempre preferir opções com menos ingredientes e lembrar da regrinha: descascar é melhor que desembalar", completa Jacqueline.

*Estagiária sob a supervisão

de Sibele Negromonte