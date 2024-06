Ambiente terapêutico: como a decoração pode deixar consultórios mais acolhedores

A decoração de um consultório de psicologia pode ir muito além da estética, desempenhando um papel crucial no acolhimento e conforto dos pacientes, contribuindo para o sucesso do tratamento terapêutico. "A primeira impressão que um paciente tem ao entrar no consultório é importante para que ele se sinta seguro. Um ambiente acolhedor, com cores suaves e mobiliário confortável, pode ajudar a reduzir a ansiedade inicial e contribuir para o diálogo", explica a psicóloga Lana Caetano.

Um exemplo prático é o consultório projetado pelas profissionais da Tune Arquitetura e Joyce França Arquitetura, membros da Archademy Distrito Federal. Com 30m², o consultório Tarsila inspira acolhimento e tranquilidade. O projeto tem como peça central uma releitura do quadro Abaporu de Tarsila do Amaral. “O quadro guiou a escolha da paleta de cores, que traz suavidade e leveza. As texturas foram pensadas para propiciar uma sensação de acolhimento e bem estar”, conta Bia Venâncio da Tune Arquitetura.



O projeto destaca o MDF Freijó, o mármore travertino e a textura velvet. Foram priorizados elementos que traduzissem a beleza dos materiais naturais e a atemporalidade. “A partir da escolha dos materiais direcionamos todo o layout. A estante onde foi aplicada a madeira e o travertino foi um dos pontos focais do projeto. A ideia era ter um mobiliário que servisse de armazenamento e ao mesmo tempo trouxesse uma identidade para o espaço”, comenta a arquiteta Joyce França.













Junto à iluminação suave e direcionada, plantas e pedras foram incorporadas ao design para produzir uma atmosfera relaxante. A mobília complementa a obra de arte com cadeiras e sofás em tons neutros. O metal na mesa de apoio e estantes mantém a modernidade. “O nosso objetivo foi criar um ambiente único e convidativo, onde a arte e a psicologia se unem para criar um ambiente de cura inspirador”, conclui Bia.



A psicóloga ressalta que é essencial garantir a privacidade em um ambiente terapêutico. “Existem algumas formas de prezar pela confidencialidade como janelas e cortinas fechadas. O isolamento acústico é crucial para evitar que ruídos externos interrompam as sessões ou comprometam a privacidade das conversas”, sugere Lana.



Entre outras questões, a profissional de saúde pontua que a organização e a limpeza são pontos fundamentais para transmitir uma sensação de segurança e cuidado. “Espaços bem arranjados, com livros e materiais de trabalho devidamente guardados, ajudam a criar uma atmosfera profissional e acolhedora. A inclusão de elementos naturais, como plantas, pode ter um efeito calmante e revitalizante. As plantas não só melhoram a qualidade do ar, mas também trazem uma sensação de tranquilidade e vida ao ambiente”, esclarece Lana.



