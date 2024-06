6 dicas para manter a rotina de exercícios no inverno

É importante manter a rotina de exercícios mesmo com as baixas temperaturas (Imagem: Lopolo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Geral)

Com a chegada do inverno, muitas pessoas tendem a diminuir o ritmo dos exercícios devido às baixas temperaturas, mas é essencial manter a prática de atividades físicas. Isso porque os exercícios ajudam a fortalecer o sistema imunológico, combatendo gripes e resfriados, e são fundamentais para a saúde mental. Além disso, a atividade física contribui para o alívio de dores crônicas, que costumam se intensificar nesse período.

De acordo com um estudo recente feito pela Cleveland Clinic, o sedentarismo aumenta em 500% o risco de mortalidade relacionada a todas as causas, em comparação com pessoas ativas. O especialista técnico da Bio Ritmo, Lucas Kobol, explica que treinar em dias mais frios pode ser uma alternativa com ótimos benefícios.

“Realizar atividades físicas em épocas de clima frio traz benefícios como melhora do sistema imunológico e sistema cardiovascular para manter o corpo aquecido, aumento do gasto calórico, acelerando o metabolismo e aumento da capacidade pulmonar e da qualidade respiratória, favorecendo quem tem problemas devido ao tempo frio e seco. Fora a sensação de bem-estar e a endorfina que o exercício proporciona”, explica.

Abaixo, Lucas Kobol lista 6 dicas para treinar no inverno e não perder o ânimo!

1. Use roupas adequadas

A vestimenta é uma peça chave para evitar desconfortos durante os exercícios. É preciso ter em mente que, em poucos minutos, o frio vai desaparecer, mas também que o corpo vai precisar ser protegido ao final da atividade. Por isso, é importante pensar em vestir-se em camadas adequadas para o exercício, para manter o calor e não limitar o movimento do corpo.

2. Mantenha-se hidratado

Mesmo quando não estamos com calor ou com sensação de sede, o corpo precisa de água. No inverno, a nossa percepção de sede cai e, consequentemente, ingerimos menos líquidos. Portanto, é essencial ter uma garrafinha de água disponível para antes, durante e depois da atividade física.

3. Convide alguém para se exercitar com você

Exercitar-se com um parceiro pode melhorar a adesão ao exercício, melhorando o ânimo e dando motivação. Quando um incentiva o outro no dia a dia é uma forma de prevenir uma possível procrastinação e boicote à atividade.

A yoga é uma ótima opção de exercício para fazer durante o inverno (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Faça a atividade física em espaços fechados

Praticar atividades em um espaço fechado é uma ótima opção para manter-se aquecido e não perder a rotina. Há uma gama de atividades para se praticar dentro de uma sala climatizada: desde a tradicional musculação às aulas de spinning, dança e yoga.

5. Não abandone as atividades ao ar livre

E para quem que não abandona os exercícios ao ar livre, andar de bicicleta e correr podem ser as melhores escolhas. Contudo, lembre-se de usar roupas adequadas à estação. Queimar calorias e aumentar a frequência cardiorrespiratória enquanto aprecia a paisagem à beira-mar ou em um parque ajudará a esquecer um pouco do clima.

6. Mantenha o aquecimento

O especialista finaliza explicando sobre a importância de fazer um bom aquecimento antes da atividade. “Durante o inverno, nossa musculatura e articulações tendem a ficar mais tensas e rígidas e a frequência cardíaca mais baixa. Por isso é importante prolongarmos o período de aquecimento aumentando o fluxo sanguíneo para evitarmos lesões e sensações de fraqueza ou tontura”.

Por Beatriz Aguiar