Tons quentes nos cabelos fazem sucesso durante o inverno

O inverno chegou e com ele a moda mais aquecida, cheia de peças de couro e cores intensas. E, claro, as tendências de beleza também trazem as suas particularidades a cada estação. Se tem uma coisa que faz toda a diferença no look invernal, é a cor dos fios.

Este ano, os tons começaram a mudar no outono. Na estação passada, os cabelos ganharam cores vibrantes e quentes. O vermelho-cereja foi uma das mais marcantes, e a tendência promete se perpetuar e intensificar durante o inverno.

A coordenadora técnica da marca de cosméticos Amend, Maria Neves Souza, comenta que as cores em alta no inverno de 2024 são castanho chocolate, loiro amanteigado e loiro mel. Ela também destaca o tom "Coca-cola", que vem acompanhando o cherry red desde o outono e continua fazendo sucesso.

Os tons acobreados e caramelados e os ruivos mais intensos também estão entre os queridinhos. Segundo Maria, o famoso moreno iluminado ganha ares um pouco mais sóbrios, com castanhos chocolate, amêndoa e avelã. “O ruivo cereja divide o título de queridinho da estação com o cabelo com fundo Coca-cola, ou seja, um tom ainda mais fechado”, completa.

O loiro mel também teve bastante destaque nos tapetes vermelhos e deve permanecer em alta. “É uma coloração versátil que combina com diversos tons de pele e texturas de cabelo, além de ficar bem com mechas, como as no estilo baunilha, por exemplo”, comenta.

1 - Luminous Âmbar, criado por Everton Muller. É um castanho em vertente mais iluminada e metalizada com nuances em caramelo que cria uma ilusão de degradê, inspirado em reflexos naturais de um dia de outono (foto: Reprodução/Instagram/Truss)

Ruivo revolucionário

A visagista Caíssa Frota comenta que, como no Brasil as estações são menos marcadas, as tendências de outono e de inverno acabam se misturando, e a paleta de cores das duas é bem semelhante. Este ano, ela destaca tons de marrom, vermelhos discretos e loiros mais escuros e beges.

Ela ressalta sobre os tons de vermelho e as mudanças nas escolhas. “O ruivo veio mesmo para revolucionar. em vez de ruivos laranjinhas, eles agora estão todos puxando para o marrom, os castanhos acobreados e os vermelhos profundos. Sempre com um fundo mais matte e tons de canela, cedro e nogueira.”

Caíssa acrescenta que, para pessoas com peles escuras e subtom quente, os ruivos com proporções iguais de vermelho e cobre dourado valorizam bastante a beleza natural. E, para quem vai investir e pintar os fios, a visagista indica alguns cuidados que não podem ser deixados de lado. “É importante manter o corte em dia, principalmente no inverno seco de Brasília, que é quando costumam surgir as pontas duplas. Para cabelos médios e longos, o recomendado são de três a quatro cortes por ano, e para os curtos, a cada dois ou três meses.”

Lavar os fios com a água mais morna e diminuir a quantidade de xampu, assim como o uso de protetores térmicos, para quem usa chapinha e secador, são hábitos que vão ajudar a diminuir o ressecamento do cabelo.

3 - Criado por Diego Andradez, o Deep Peach reflete a cor pantone de 2024 com reflexos em pêssego e rose gold em uma versão mais profunda para combinar com o outono/inverno (foto: Reprodução Instagram/Truss)

Ares futuristas

A Truss, marca de cuidados com os fios em salão e home care, em parceria com a WGSN, referência global em tendências de consumo e design, nomeou as inspirações de outono e de inverno de Imaginação expandida. Observando os movimentos dos consumidores, a WGSN percebeu que as cores e os visuais mais desejados traziam uma certa “provocação futurista” com tons intensos, sensuais, escuros e dramáticos.

A partir dessa tendência, a Truss criou a coleção Deep Metallic. Usando a inteligência artificial e trabalhando elementos que unem o digital e o natural, surgiram tons inspirados nas paisagens do outono e do inverno que se fundem com reflexos metálicos.

Eles se dividem entre um loiro quente tridimensional, com tonalidade pastel fazendo referência à cintilância do inverno, o Reflect Blond; o Deep Peach, que traz a cor pantone de 2024, o peach fuzz, com reflexos em pêssego e rose gold em versão mais profunda; o Luminous Âmbar, castanho iluminado e metalizado com nuances em caramelo inspiradas nos reflexos naturais de um dia de outono; e o Magnetic Red, sensual e ousado com reflexos que mesclam entre o cherry e o vermelho escuro, em uma cor fechada.

A Embelleze, marca conhecida de quem gosta de tingir os fios, também trouxe cores dentro da tendência internacional, na qual profissionais renomados em Nova York apostam em misturas para criar nuances mais quentes chamadas de “toasted-pecan red” ou “porcini brown”. Dessa observação surgiram as cores chocolate amargo, marrom caramelo e ruivo doce de leite.