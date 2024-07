8 atividades para crianças autistas fazerem nas férias

O recesso escolar de meio de ano chegou, proporcionando às crianças vários dias de tempo livre. Esse período oferece uma chance para as famílias aproveitarem ainda mais a companhia dos pequenos. No caso das crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), alguns cuidados, dicas e sugestões podem tornar esse momento ainda mais divertido, feliz e agradável.

“As férias são um momento em que a criança tem oportunidade de descansar, generalizar habilidades que vinha exercendo no contexto escolar e ser exposta, com seus cuidados, a novos contextos. Sendo um momento de descanso, é legal que a criança possa ter acesso aos seus interesses”, explica Alice Tufolo, diretora clínica da Genial Care, rede de cuidados de saúde atípica e especializada no cuidado e desenvolvimento de crianças com TEA.

Importância da rotina

Alice Tufolo enfatiza a importância de os cuidadores reconhecerem que a interrupção nas atividades escolares e a alteração na rotina podem ser confusas para a criança autista. Assim, pode ser necessário o uso de suportes para dar contexto a essas mudanças.

“Uma dica importante que os cuidadores devem ter em mente é sobre o planejamento da rotina, considerando as particularidades da criança. É possível aproveitar situações em que a criança pode se expor a diferentes estímulos, desde que respeitando suas sensibilidades e cuidando para que ela tenha maior previsibilidade do que pode acontecer, além de ter estratégias fáceis para auxiliar na autorregulação, caso algo saia do esperado”, ressalta.

Atividades para as férias

A seguir, selecionamos oito atividades para aproveitar melhor as férias com as crianças. Confira!

1. Atividades sensoriais

Atividades com massinha e argila podem ser uma escolha adequada, desde que a criança demonstre interesse e não se sinta desconfortável. Explorar jardins sensoriais, desfrutar de piscinas aquecidas ou de bolinhas também são opções interessantes.

2. Atividades motoras

As habilidades motoras essenciais incluem locomoção (andar, correr, saltar, rolar, escalar), estabilidade (equilibrar, flexionar, girar) e manipulação (arremessar, chutar, pegar). É importante que a criança tenha um ambiente rico de estímulos motores e sensoriais que favoreçam no seu desenvolvimento, como circuito motor, túnel, caminho de almofadas, pulos, carrinho de mão e carrinho de pano.

3. Passeios ao ar livre

Parques, praças, jardins e praias oferecem uma excelente alternativa, proporcionando uma variedade de estímulos visuais, táteis e auditivos, além do contato direto com a natureza. Permita que a criança explore esses ambientes conforme suas habilidades e interesses.

A interação com animais pode ser positiva para o desenvolvimento de crianças autistas (Imagem: LightField Studios | ShutterStock)

4. Interação com animais

A interação entre crianças com TEA e animais promove a expressão afetiva e a manifestação de emoções. Além de interagir com os animais de estimação da família e amigos, a visita a locais como aquários e sítios se mostra geralmente enriquecedora para as crianças; sempre considerando, é claro, o limite individual dos pequenos.

5. Passeios culturais

Crianças interessadas em arte, ciências e outras atividades culturais podem encontrar diversão e entretenimento ao visitar museus, centros culturais e estações de ciência. É uma excelente oportunidade, considerando os limites individuais de cada uma delas.

6. Cozinhando em família

Que tal envolver a criança na preparação das refeições? É viável transformar esse momento em algo divertido ao propor brincadeiras que envolvam a adivinhação de sabores. Por exemplo, a criança pode fechar os olhos e tentar identificar qual alimento está provando ou reconhecendo o sabor específico, como doce, salgado ou azedo.

É importante sempre considerar as preferências das crianças na escolha dos alimentos, mas essa abordagem pode ser uma maneira excelente e divertida de introduzir novos sabores e texturas. Também deve-se adaptar receitas para imagens, para a criança conseguir exercitar a autonomia e a coordenação no preparo supervisionado.

7. Noite de filmes

Uma noite de filme em casa pode ser relaxante e estimulante para pessoas autistas, oferecendo estímulo visual e auditivo e incentivando a imaginação. É uma atividade que pode ser feita sozinha, proporcionando descanso após brincadeiras agitadas. No entanto, é importante limitar o tempo de exposição a telas de televisão, tablet e celular, oferecendo previsibilidade sobre quando o uso será permitido e incluindo essa orientação na rotina.

8. Atividades com brinquedos

É necessário estimular o uso de brinquedos, por envolverem a conexão tanto do pequeno com o objeto como a criança com outra pessoa. Esse tipo de brincadeira exercita a exploração do objeto e do ambiente e é uma excelente oportunidade de estimular a habilidade de imitação.

O ideal é que o cuidador chame a criança para brincar e demonstre como ela pode fazer isso. Itens simples, como uma bola, caixa de sapato ou balde, podem ser instrumentos perfeitos para você criar um momento de diversão.

“Cada criança é única, e é muito importante respeitar os limites e as experiências de cada uma. É fundamental considerar os gostos e escolhas dela na hora de decidir quais atividades realizar durante as férias. Além disso, o ideal é planejar qualquer uma das atividades com antecedência, comunicando à criança quais são os planos, o que ela encontrará, mostrando imagens relacionadas à atividade e reforçando o quanto será divertida a experiência”, conclui a diretora clínica da Genial Care.

Por Letícia Carvalho