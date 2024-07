Mesas de centro garantem funcionalidade e personalidade para o ambiente

Para apoiar uma xícara de café, um livro, o controle remoto ou para compor o ambiente e criar um espaço aconchegante e acolhedor para conversas e fortalecimento de laços, as mesas de centro são peças fundamentais. Se usado e decorado de forma estratégica, o móvel pode ser o destaque de um cômodo.

“Uma com um design bacana ou um acabamento diferenciado, pode atrair olhares e dar um toque especial ao espaço”, afirma a designer de interiores da InteriorAS Design, Aline Silva. Segundo ela, a mesa de centro ajuda a criar um ambiente mais aconchegante e propício para conversas, sendo um ponto comum onde as pessoas podem se reunir e interagir.

Na maioria das vezes, são usadas na sala de estar entre o sofá e poltronas, mas também podem ser muito funcionais nas salas de TV, como apoio de petiscos e bebidas para a hora do filme. E além da funcionalidade, a beleza também é garantida por esse móvel. “Também tem uma questão estética, que é compor visualmente para encher aquele centro do ambiente”, comenta a arquiteta da On Arquitetura Luciana Canalli.

Qual o melhor material?

Com o poder de transformar o ambiente, as mesas de centro podem ser feitas de diversos materiais, desde metal, vidro e acrílico, até bambu, couro, mármore e azulejo. “O do azulejo para a mesa de centro de varanda é muito interessante, porque ele aguenta sol e chuva”, comenta a arquiteta Luciana Canalli.

Para ela, versatilidade é a tendência do momento e as mesas de centro não podiam ficar de fora. Por isso, ela aconselha investir em peças que podem ser usadas de formas variadas, com designes diferentes e até com rodinhas no lugar dos pés. “Gosto de propostas mais versáteis, que horas são mesa de apoio de comida, hora a pessoa pode botar um pé, hora a pessoa pode sentar em cima.”

Luciana Canalli com a mesa de centro da Quina Azulejaria (foto: Fred Schueler)

A escolha do material e formato vai depender de qual é o desejo para a ambientação do espaço. Segundo a designer de interiores Aline Silva, para quem quer calor, aconchego e um toque natural para a sala, uma mesa de centro de madeira é uma ótima aposta.

As de vidro, apesar de clichês e muito comuns, dão uma sensação de leveza e amplitude, sendo ideal para espaços pequenos, bem como as de acrílico, que tem como vantagem uma maior resistência a impactos. Aos amantes de um ar sofisticado e de luxo, o mármore ou o couro são ótimas opções.

Quem gosta de uma pegada natural e rústica, materiais como bambu, rattan ou vime, são leves e fáceis de serem dispostos, e garantem tranquilidade para o espaço. “A escolha do material deve levar em conta não só a estética e o estilo do ambiente, mas também a funcionalidade e a durabilidade necessárias para o uso diário”, aconselha Aline.

Para ela, as mesas de centro de concreto dão uma aparência contemporânea e minimalista, e são extremamente duráveis e resistentes, porém, podem ser muito pesadas e difíceis de mover. As de cimento queimado são extremamente resistentes e perfeitas para ambientes modernos, assim como as de metal, que também podem ser usadas em estéticas industriais, sendo encontradas em acabamentos de aço inoxidável, ferro forjado ou latão.

Mesas de centro feitas de madeira são perfeitas para ambientes mais rústicos e com uma estética natural (foto: Reprodução Pinterest)

Segundo Aline Silva, escolher uma mesa que contraste ou complemente as cores e materiais do ambiente pode fazer toda a diferença. “Por exemplo, uma mesa de madeira pode adicionar calor a um espaço moderno, enquanto uma de vidro pode dar uma sensação de leveza em um ambiente menor.”

O segredo para escolher a mesa de centro perfeita é considerar o tamanho do espaço em que ela será usada, o estilo de decoração e qual será a funcionalidade dela. “Assim, você garante que ela vai ser útil e ainda vai deixar o espaço mais bonito, garantindo uma boa circulação”, completa Aline.

Qual formato usar?

De acordo com a arquiteta Luciana Canalli, os formatos de mesa de centro também são diversos. O móvel pode ser redondo, quadrado ou até mesmo orgânico, oferecendo mais movimento ao espaço. Uma possibilidade é fazer combinações de formatos diferentes para garantir um toque de criatividade no ambiente. “Tem como você fazer jogos de três mesas de centro de altura diferentes, materiais diferentes, ficando mais versáteis ainda”, afirma.

Com a designer de interiores Aline Silva, a Revista separou os melhores formatos de mesa de centro para diferentes ambientes, considerando a funcionalidade, estética e layout do espaço, a fim de garantir uma composição harmoniosa e prática.

Espaços grandes: mesas retangulares, quadradas ou ovais oferecem bastante espaço de superfície.

Espaços pequenos: mesas redondas, triangulares ou pequenas mesas quadradas são mais indicadas, pois facilitam a circulação.

Ambientes formais: mesas retangulares, quadradas ou ovais com materiais nobres como madeira ou mármore.

Ambientes informais: mesas redondas, triangulares ou de formato orgânico em materiais como vidro, resina ou vime.

Estilo contemporâneo: mesas triangulares ou de formato orgânico trazem modernidade e criatividade ao espaço. Combinações de alturas e tamanhos diferentes de mesas de centro são uma ótima aposta para garantir criatividade para o ambiente (foto: Reprodução Pinterest)

Como decorar

Com material e formato escolhidos, chega a hora de decorar a mesa de centro para compor e preencher o ambiente. Livros, plantas ou flores, velas, objetos decorativos e caixas são algumas das opções para adicionar sobre a mesa. “Use uma bandeja ou arranjo de mesa para organizar itens e considere decorações sazonais para variar o visual ao longo do ano”, declara Aline Silva.

Ela aconselha misturar alturas e texturas para um visual interessante, mantendo o centro livre para garantir funcionalidade e evitar o bloqueio da visão de quem está sentado ao redor, distribuindo os itens de forma simétrica e não sobrecarregada.

Aos adeptos da tendência minimalista, a escolha de poucos elementos com atenção ao design e à funcionalidade, mantendo a disposição dos objetos arejada e evitando a sobrecarga, vai garantir a elegância e leveza desejada. “Adicione um livro com uma capa elegante para um toque de sofisticação e uma vela simples em um porta-velas moderno para criar uma atmosfera acolhedora”, afirma Aline.

Estagiária sob a supervisão de Ailim Cabral*