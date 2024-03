Paz e tranquilidade: elementos orientais são destaques na decoração

Uma cultura que agrega e embeleza a casa. A decoração oriental tem ganhado espaço dentro do lar, em especial pela capacidade de aconchego e características marcantes que proporciona. Além disso, a estética vibrante e única se difere de outros projetos interiores, com uma mistura de componentes de vários países.

Os elementos naturais estão muito presentes na decoração oriental, tais como madeira, pedra, bambu e linho. O arquiteto Klaus Schmidt (@kas.arq) afirma que a composição de texturas orgânicas, de forma minimalista e delicada, é qualidade da decoração oriental, principalmente a japonesa.

"Já a decoração chinesa caracteriza-se por cores mais vibrantes, como o vermelho, e uma maior densidade de elementos decorativos. A água, geralmente presente em fontes decorativas, é um elemento comum a ambas, trazendo ao ambiente tranquilidade e sons da natureza", detalha o especialista.

Segundo Klaus, em projetos com decoração oriental, predominam as cores neutras e as texturas naturais, em maioria por meio de madeira ou pedra. Variações de branco e bege transmitem a claridade e a leveza típicas desse estilo. A marcenaria, como descreve o arquiteto, também é representada nesses ambientes, sobretudo em tons claros e leves, pouco marcados, como no caso da madeira carvalho, tauari ou pinus.

Incorporando o estilo

De acordo com Aline Silva, designer de interiores da Interioras Design, a decoração oriental, geralmente, inclui elementos como móveis de madeira escura, almofadas e tapetes de seda, lanternas de papel, divisórias de ambiente, bonsais, elementos naturais, como pedras e plantas, além de influências de arte e caligrafia orientais. Cores suaves e simetria também são características comuns.

Além disso, a especialista destaca que componentes como painéis shoji, que são divisórias de papel translúcido em armações de madeira, e tatames, que são esteiras tradicionais japonesas, podem ser incorporados. "Arte oriental, como quadros com pinturas ou gravuras, e símbolos, como ideogramas chineses, também contribuem para a estética oriental na decoração. A simplicidade e o equilíbrio são fundamentais nesse estilo", acrescenta.

Além das cores mencionadas, o branco é frequentemente utilizado para criar uma sensação de pureza e simplicidade. Detalhes em preto podem ser incorporados para adicionar contraste e elegância ao ambiente. Em alguns casos, o uso de cores vibrantes e ricas, como o verde-esmeralda ou o azul profundo, pode ocorrer em destaque para criar um ponto focal. No entanto, a predominância de tons naturais é uma característica marcante na decoração oriental, refletindo a estética zen e a conexão com a natureza.

Melhores espaços

Na avaliação da especialista de Aline Silva, a decoração oriental, com sua estética serena e equilibrada, pode ser habilmente incorporada em diversos cômodos da casa. Na sala de estar, móveis de baixa altura, almofadas no chão e elementos decorativos orientais criam um espaço acolhedor. Nos quartos, a simplicidade dos móveis e a paleta de cores suaves promovem uma atmosfera tranquila e relaxante.

Na sala de jantar, mesas baixas, cadeiras de design oriental e elementos decorativos transformam o ambiente em um espaço elegante e cultural. "O home office pode adotar essa estética com móveis de madeira escura e arte oriental, criando um ambiente sereno e produtivo", complementa a designer de interiores.

Até mesmo no banheiro, elementos como divisórias shoji, móveis de madeira e tons suaves podem transformar o espaço em um retiro zen. A adaptabilidade da decoração oriental, como descreve a profissional, permite que ela se integre de maneira harmoniosa e inspiradora em diferentes áreas da casa.

Móveis de destaque

Mesas baixas: móveis horizontais e de baixa altura, muitas vezes com design minimalista, são comuns para criar uma atmosfera relaxante.

Armários estilo asiático: móveis de madeira escura, com detalhes esculpidos ou entalhados, que agregam sofisticação ao espaço.

Divãs e almofadas: elementos de assentos confortáveis, como divãs ou futons, combinados com almofadas decorativas, proporcionam um toque acolhedor e descontraído.

Estantes abertas: estantes ou prateleiras abertas, exibindo elementos decorativos, livros ou objetos de arte, mantendo a simplicidade e a organização.

Cadeiras com design oriental: cadeiras de estilo asiático, muitas vezes sem pernas, que se encaixam bem com mesas baixas e criam um ambiente coeso.

Dicas para iniciantes



— Escolha uma paleta de cores suaves.

— Use têxteis luxuosos, como seda, em almofadas e tapetes.

— Considere divisórias shoji pela autenticidade.

— Utilize iluminação suave, como lanternas de papel.

— Mantenha simplicidade e equilíbrio no design.

— Evite a sobrecarga, optando por uma abordagem minimalista.

— Organize o espaço com foco na circulação e simetria.

— Use bambu para toques naturais.

— Opte por pisos de madeira escura ou tatames.

— Integre reflexos d'água para tranquilidade.