Adicionando um toque de personalidade, as portas se destacam na decoração

Cores são bem-vindas nas portas, desde que usadas de maneira que harmonizem com o restante do ambiente - (crédito: Martha Lemos / Divulgação)

As portas são fundamentais para manter a privacidade e para entrar e sair dos lugares. Porém, para além da funcionalidade, elas podem ser muito mais que somente a passagem de um espaço para outr, e se transformarem em um elemento de decoração, capaz de mudar o ambiente.

"Uma porta bem escolhida pode harmonizar a estética, complementando o estilo arquitetônico e o design de interiores", afirma a especialista em arquitetura e design Eliene Lucindo. De acordo com ela, desde os primórdios da arquitetura, a porta tinha como função não apenas a privacidade e a segurança, mas também a expressão de estilo e status.

Segundo Eliene, durante a Idade Média e o Renascimento as portas começaram a ser vistas como uma forma de arte, representando o status e a riqueza de seus proprietários. Portas esculpidas em madeira maciça com detalhes intrincados e ferro forjado foram símbolos de poder e nobreza.

Para a arquiteta e membro da Archademy Distrito Federal Martha Lemos, seja pelo material, tipo e cor, a porta pode ser o elemento definitivo na ambientação de um espaço. “É um elemento de design crucial, que define o caráter de um ambiente, reflete a personalidade dos habitantes e transforma a funcionalidade e a estética de um espaço.”

Tipos

São milhares as opções de estilos, molduras, cores e tamanhos de porta, basta escolher aquela que melhor harmoniza com o restante do espaço. De acordo com Martha Lemos, há diversos tipos de portas que influenciam a dinâmica do ambiente, seja aumentando a sensação de amplitude, seja economizando espaço ou adicionando modernidade e sofisticação.

“Portas pivotantes abrem em um eixo vertical deslocado, proporcionando um visual sofisticado e moderno, enquanto as sanfonadas são práticas para espaços pequenos, embora com menor isolamento acústico”, exemplifica. Existem também as portas camarão, que dobram ao abrir, economizando espaço de forma funcional e estilosa.

As de giro, mais tradicionais e que abrem um eixo vertical, proporcionam privacidade e isolamento acústico. Já as portas de correr são ideais para economizar espaço, oferecendo uma estética moderna e integração ao ambiente.

Portas de vidro e de correr garantem mais amplitude e modernidade para o ambiente (foto: Fotos: Martha Lemos / Divulgação)

Tamanhos

Outro fator determinante na estética da porta é o tamanho. Segundo Martha, a fachada está intimamente ligada a como queremos ser vistos e representados. “Seguindo essa linha, portas maiores criam uma sensação de grandiosidade, imponência e distanciamento para quem a observa.”

Para a especialista em arquitetura e design Eliene Lucindo, o tamanho da porta pode influenciar significativamente na percepção de espaço de um ambiente. Portas maiores criam uma sensação de grandiosidade e fluidez entre os ambientes, enquanto as menores são ideais para espaços íntimos e aconchegantes.

Cores

Para quem deseja um toque de cor no ambiente, as portas são perfeitas para mudar o visual. Segundo a arquiteta Martha Lemos, é essencial considerar o ambiente da porta que se deseja pintar. Em quartos e espaços de descanso, o melhor é apostar em tons pastéis, que representam calmaria, como rosa, azul-claro e verde-menta.

“Já em ambientes como salas e lavabos, cores vibrantes, como amarelo, vermelho e rosa, podem trazer alegria e criatividade. Em cozinhas e áreas de serviço, que são ambientes funcionais, apostar em tons de cinza, branco e bege pode aumentar a sensação de limpeza”, ensina Martha.

Eliene sugere tons que complementem a paleta de cores do ambiente. "Tons neutros, como cinza, azul-marinho ou madeira, são opções elegantes e versáteis que podem se integrar bem à maioria dos estilos decorativos." A designer também afirma que, se utilizados com equilíbrio e bom gosto, desenhos e texturas podem adicionar interesse visual às portas. "Texturas sutis, como padrões geométricos discretos ou superfícies com relevo, podem acrescentar profundidade e sofisticação ao design da porta."

Portas de madeira, além de muito versáteis, garantem um ar de tranquilidade e conforto (foto: Reprodução/Freepik)

Materiais

Um ponto importante é o material e o revestimento das portas, que podem impactar diretamente na estética do ambiente. Para Eliene Lucindo, a madeira, além de versátil em termos de acabamento, transmite calor e aconchego. Já as de vidro são ideais para espaços que necessitam de luz natural, trazendo modernidade e leveza.

“O ACM (Aluminium Composite Material) oferece uma estética moderna, acústica e contemporaneidade às portas. Sua durabilidade e baixa manutenção o tornam uma escolha popular para ambientes comerciais e edifícios modernos”, afirma.

Segundo ela, o alumínio é leve, resistente, disponível em diversas cores e ideal para projetos contemporâneos. As portas de aço, por outro lado, oferecem uma estética robusta e industrial, e são ideais para ambientes que exigem alta segurança e durabilidade.

As molduras podem complementar o visual da porta, garantindo mais personalidade (foto: Martha Lemos / Divulgação)

Detalhes?

Muitas vezes esquecidos e deixados de lado, os puxadores, as fechaduras e as ferragens podem fazer toda a diferença no estilo da porta. Apesar de serem detalhes, esses elementos podem adicionar elegância e modernidade, complementando o design e a estética do ambiente.

“Um puxador de bronze com detalhes ornamentados pode conferir um ar clássico e sofisticado, enquanto um puxador de aço inoxidável com linhas limpas pode dar um toque moderno e minimalista”, afirma Martha.

Para ela, as molduras das portas também podem ser exploradas de diversas formas para acrescentar personalidade e estilo ao espaço. “Molduras decorativas, ornamentadas ou trabalhadas adicionam um toque clássico, enquanto molduras contrastantes criam pontos focais interessantes.”

Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte*