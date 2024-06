Decoração industrial: explorando o rústico e o moderno

O estilo de decoração industrial é perfeito para quem procura criar ambientes cheios de personalidade e com um toque de modernidade. O design está presente em espaços comerciais, como cafeterias e lojas, e também nas residências. Marcado por concreto, canos e tijolos aparentes, o estilo pode ser reproduzido nos mais diversos ambientes, confira como criar essa estética na sua casa.

Origem

Para começarmos a explorar esse estilo, entender a origem é crucial. De acordo com a designer de interiores Luciana Câmara, o história começa a partir da crise econômica de 1929, quando houve a Grande Depressão Americana. "Com isso, muitas fábricas, galpões e indústrias foram abandonados por toda a cidade de Nova York, muitas vezes em localizações nobres ou centrais", explica. A partir da década de 1970, os antigos galpões começaram a ser procurados para a instalação de estúdios artísticos ou como residências, devido ao seu baixo custo.

As pessoas revitalizaram os espaços, mas mantendo sua estrutura original. "A essência do estilo industrial está justamente na manutenção de algumas características das antigas fábricas, como paredes de tijolos à vista", afirma Luciana. Elementos, como os canos e tubulações aparentes, acabamento em metal envelhecido, como o aço corten, cimento queimado e lajes rústicas com imperfeições à mostra, eram geralmente mantidos.

Espaço

A arquiteta e urbanista Mariana Leal, do escritório Morada 31.12, chama a atenção para a forma como os locais são organizados. "Em sua concepção mais estrita, o estilo industrial se caracteriza por espaços integrados, híbridos", explica. Porém, se não for possível criar esses ambientes mais amplos, é possível aplicar a estética da mesma maneira, basta investir em outros itens, como móveis e cores.

Projeto com decoração industrial de Mariana Leal (foto: Divulgação/Julia Totoli)

Primeiros passos

Para aplicar o design industrial em casa, temos que escolher bem os elementos que serão utilizados. Todo tipo de acabamento que comumente vemos em fábricas é válido para essa decoração, assim como as cores usadas. As mais vistas nesse estilo, preta, cinza, branca e marrom, não podem faltar na hora de planejar os ambientes. Investir nesses tons em paredes, móveis e detalhes vai ajudar a transmitir modernidade e poder ao espaço, características típicas da estética.

De acordo com Mariana, a iluminação natural também é muito importante para que a casa não fique muito escura e pesada. "Nos casos em que não há muitas janelas, um bom projeto luminotécnico pode ajudar a deixar os espaços mais claros", recomenda a arquiteta.

Segundo a designer de interiores Adriana Melo, para essa iluminação artificial interna, luminárias de sobrepor, com instalações expostas, são uma boa pedida. "Hoje, usamos muito os trilhos metálicos com spots direcionáveis", completa. Para quem está disposto a grandes reformas, janelas de vidro com estruturas metálicas, com pé direito — altura do piso ao teto — bem alto, são uma boa aposta.

Projeto de Luciana Câmara e Adriana Melo (foto: Divulgação/Flavio Santos)

Adicionando elementos

Para completar a decoração industrial, utilizar aço em estantes, prateleiras, divisórias ou, ainda, no mobiliário é um ótimo caminho. "Para quem deseja utilizar apenas alguns elementos na estética, sugiro comprar estantes soltas em serralheria e adquirir móveis e objetos com detalhes em metal", explica Mariana Leal.

Além disso, texturas que denotem desgaste natural do tempo, como tijolos e couro envelhecidos, metais foscos, uso de algum ladrilho ou revestimento mais vintage, são coringas nessa decoração. Obras de artes modernas, com cores, também são interessantes, fazem um contraponto ideal com o estilo que tem tons mais neutros.

"Outro detalhe que amamos é o uso ousado nos tapetes, com listras ou estampas modernas, trazendo pontos de cor", completa Adriana. "Aqui, vale a imaginação, peças que de alguma forma tenham significado para o morador", finaliza a designer de interiores.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte