7 benefícios do alho para saúde e formas criativas de usá-lo

O alho é muito utilizado como tempero em diversas culinárias ao redor do mundo. Seu sabor picante o torna um ingrediente marcante em pratos como molhos, sopas, carnes e marinadas. Além de seu uso culinário, é valorizado por suas propriedades medicinais. Isso porque seu consumo regular está associado a vários benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

1. Favorece o sistema imunológico

O consumo do alho pode auxiliar na recuperação de gripes e resfriados devido às suas propriedades que favorecem o sistema imunológico. “O alho é um alimento rico em compostos sulfurados, como a alicina, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Estudos mostraram que o consumo regular de alho pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, reduzir a duração de resfriados e até mesmo prevenir infecções, inclusive fúngicas”, explica a nutricionista clínica e funcional Dra. Gisela Savioli.

2. Promove a saúde cardiovascular

A alicina presente no alho ajuda a inibir a síntese do colesterol no fígado e a melhorar o metabolismo lipídico. Juntamente a suas propriedades vasodilatadoras, que auxiliam o fluxo sanguíneo, esses efeitos contribuem não só para a saúde do coração de forma geral, mas também para a diminuição da pressão arterial e a redução da sobrecarga nos vasos sanguíneos.

“Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

3. Ajuda a desintoxicar o fígado

O alho contém enxofre, que auxilia na ativação das enzimas responsáveis pela desintoxicação do fígado. Isso ajuda a eliminar toxinas e metais pesados do corpo, promovendo uma função hepática saudável. “Esse [alho] é um excelente antioxidante e anti-inflamatório natural, também é associado à desintoxicação devido a compostos, como a alicina, que contribui para estimular enzimas hepáticas que auxiliam no processo de ‘limpeza do fígado’”, explica o cardiologista Dr. Roberto Yano.

O alho pode ajudar a promover a saúde de mulheres na menopausa (Imagem: Marian Weyo | Shutterstock)

4. Auxilia no equilíbrio hormonal

O alho contém fitoestrogênios, compostos vegetais com propriedades semelhantes ao estrogênio, que podem contribuir para o aumento dos níveis hormonais nas mulheres. Durante a menopausa e a pós-menopausa, os níveis de estrogênio diminuem, frequentemente causando osteoporose e outros sintomas. Nesse cenário, os fitoestrogênios do alho ajudam a estimular a atividade das células formadoras de osso, auxiliando na prevenção da perda óssea.

A menopausa é um evento inevitável, que acontece devido ao envelhecimento ovariano e sua consequente perda progressiva de função. “Ocorre, então, naturalmente, pela falta de ovulação, decorrente do esgotamento do número de folículos (estruturas onde ficam os óvulos) nos ovários. Também pode ocorrer de forma artificial, após tratamento clínico (quimioterapia) ou cirúrgico (retirada dos ovários), que leva a parada da produção hormonal ovariana”, explica a ginecologista Dariane Amiky.

5. Ajuda a saúde da pele

O alho contém poderosos antioxidantes, como a alicina, que favorecem a neutralização da ação dos radicais livres no organismo. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

Além disso, suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias auxiliam no alívio dos sintomas de acne, rosácea e outras irritações da pele, contribuindo para a redução da vermelhidão e do inchaço. Juntos, esses elementos ajudam a manter a pele saudável.

6. Melhoria nos níveis de colesterol

O alho pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL (ruim) enquanto aumenta o colesterol HDL (bom). Isso é importante para a saúde cardiovascular, pois níveis elevados de LDL estão associados ao risco de doenças cardíacas. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.

7. Auxilia na digestão

O alho promove a saúde digestiva ao estimular a produção de enzimas que facilitam a absorção dos nutrientes. A ação antimicrobiana deste alimento também contribui para a saúde geral do trato gastrointestinal, reduzindo o risco de desconfortos digestivos e promovendo uma digestão mais eficiente.

Forma criativas de incluir o alho na dieta

O alho é um ingrediente comum nas cozinhas brasileiras e pode ser usado de várias maneiras. Veja!

Chá: ajuda a aliviar sintomas de gripes e resfriados;

ajuda a aliviar sintomas de gripes e resfriados; Molho para saladas: o alho pode ser misturado ao iogurte grego, suco de limão e azeite para temperar saladas e vegetais crus;

o alho pode ser misturado ao iogurte grego, suco de limão e azeite para temperar saladas e vegetais crus; Confit: assar os dentes de alhos com azeite de oliva até ficaram dourados e caramelizados pode ser um ótimo acompanhamento para pães, pizzas, carnes e vegetais;

assar os dentes de alhos com azeite de oliva até ficaram dourados e caramelizados pode ser um ótimo acompanhamento para pães, pizzas, carnes e vegetais; Assado: o alho assado tem um sabor suave e adocicado e pode ser usado como o acompanhamento de torradas e adicionados em molhos, sopas e purês;

o alho assado tem um sabor suave e adocicado e pode ser usado como o acompanhamento de torradas e adicionados em molhos, sopas e purês; Chips: fatias finas de alho fritas que podem ser servidas com sopas, saladas, carnes e arroz.