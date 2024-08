7 benefícios do alecrim para a saúde e como utilizá-lo

O alecrim, uma erva aromática pertencente à família das lamiáceas, é reconhecido por seu aroma marcante e, além disso, por seus potenciais benefícios para a saúde. Com o nome científico Rosmarinus officinalis, ele é nativo da região do Mediterrâneo.

Abaixo, confira alguns benefícios e utilidades dessa erva. Todavia, é sempre aconselhável consultar um profissional de saúde antes de introduzir o alecrim de forma mais significativa na dieta ou em práticas terapêuticas para garantir uma abordagem segura e personalizada.

1. Propriedades antioxidantes

Rico em compostos antioxidantes, o alecrim auxilia na neutralização dos radicais livres, substâncias instáveis que podem causar danos às células e contribuir para o envelhecimento precoce e diversas doenças.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

Para usufruir desses benefícios, ele pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras, como tempero em pratos culinários, chás ou infusões.

2. Anti-inflamatório natural

O alecrim tem demonstrado capacidade de ajudar a reduzir processos inflamatórios no corpo. Para usufruir desses benefícios, ele pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras. Adicionar esta erva a pratos cozidos, saladas ou infusões de chá pode ajudar a modular respostas inflamatórias.

Além disso, o óleo essencial de alecrim, quando aplicado topicamente por meio de massagens ou diluído em óleo transportador, proporciona alívio para inflamações localizadas, como em casos de dores musculares ou articulares.

O alecrim ajuda a reduzir cólicas e gases (Imagem: Nataliia K | Shutterstock)

3. Suporte digestivo

O consumo do alecrim tem sido associado à estimulação da produção de bile, um fluido essencial para a digestão de gorduras. Adicionalmente, suas propriedades antiespasmódicas ajudam a aliviar desconfortos gastrointestinais, como gases e cólicas.

Para usufruir desses benefícios, utilize como tempero em carnes, peixes ou vegetais. Além disso, infusões de chá de alecrim podem ser consumidas após as refeições para aproveitar suas propriedades digestivas.

4. Propriedades antissépticas

O alecrim, conhecido por suas propriedades antissépticas, oferece uma alternativa natural e eficaz para a promoção da saúde e higiene. Ele demonstra propriedades antimicrobianas, auxiliando na prevenção de infecções. Essas características fazem dele uma opção valiosa para o cuidado com feridas e pequenos cortes. Para usufruir de suas propriedades antissépticas, ele deve ser aplicado topicamente, seja por meio de óleo essencial diluído em óleo transportador, ou incorporado em produtos de cuidados com a pele.

5. Aromaterapia e relaxamento

Seu óleo essencial tem efeitos estimulantes capazes de ajudar a aliviar o estresse e promover uma sensação de tranquilidade. De acordo com uma pesquisa publicada no Scientia Pharmaceutica, o óleo de alecrim tem uma ação pronunciada no cérebro e no sistema nervoso central (SNC), sendo uma ferramenta importante para “esvaziar a mente”. O mesmo estudo também aponta que o extrato tem propriedades estimulantes para o cérebro, aumentando a capacidade de raciocínio e memorização.

Para desfrutar desses benefícios, ele pode ser utilizado em difusores, criando um ambiente acolhedor e revigorante em espaços residenciais ou de trabalho. Além disso, massagens com óleo essencial de alecrim, diluído em óleo carreador, proporcionam alívio para a tensão muscular e promovem o relaxamento físico e mental.

6. Banhos energéticos

Utilizados para renovar as energias e abrir caminhos, os banhos energéticos com alecrim trabalham o corpo astral. Quando as coisas não estão indo muito bem, eles são uma alternativa para limpar a negatividade e atrair vibrações positivas, proporcionando uma experiência revigorante tanto para o corpo quanto para a mente.

7. Suporte à saúde capilar

O alecrim possui propriedades que estimulam a circulação sanguínea no couro cabeludo, beneficiando a oxigenação dos folículos capilares, promovendo o crescimento do cabelo e ajudando a prevenir a queda. Além disso, suas propriedades antimicrobianas contribuem para a redução de irritações e caspas, criando um ambiente mais saudável para o crescimento dos fios. A planta também tem propriedades anti-inflamatórias que podem aliviar inflamações no couro cabeludo e combater a seborreia.

Utilizando o alecrim com segurança

Embora o alecrim ofereça muitos benefícios, seu uso deve ser feito de forma equilibrada. Além disso, é contraindicado em alguns casos; gestantes e lactantes devem evitá-lo em grandes quantidades, pois pode estimular contrações uterinas.

Ademais, pessoas com condições de saúde preexistentes, especialmente aquelas que usam remédios para pressão arterial ou anticoagulantes, devem ter cautela com o óleo essencial de alecrim, pois ele pode interagir com esses medicamentos e afetar sua eficácia.

“Alguns óleos, como o alecrim, não podem ser usados em caso de hipertensão e epilepsia. Por isso, [há] a importância sempre de acompanhamento com um aromaterapeuta, que é o profissional mais indicado”, explica a terapeuta integrativa Solange Lima.