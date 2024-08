Moda para voar: como montar looks estilosos e confortáveis para viajar

Looks com moletons são muito confortáveis para viajar e podem ser muito muito estilosos - (crédito: Reprodução Pinterest)

Depois de pensar em cada detalhe, ponto turístico, restaurante e as roupas para conhecer um lugar novo, o dia de pegar o avião é o mais aguardado. Malas feitas, passagem na mão e um look confortável, mas, ainda assim, estiloso, e você está pronto para embarcar em uma nova aventura.

A palavra aerolook vem sendo usada na internet e diz respeito ao visual escolhido para encarar horas de avião e longas estadias em aeroportos. A característica principal e imprescindível na hora de montar essa combinação é o conforto.

Diferentemente de tempos passados, quando viajar de avião era raro e mais caro, voar passou a ser uma das normalidades do nosso dia a dia. Pessoas vão e vêm, cruzam oceanos e continentes em uma velocidade de tempo como nunca antes.

Conforto é a palavra na hora de montar um visual para voar de avião (foto: Reprodução Pinterest)

A magia de voar era privilégio para apenas uma parcela da população, e isso se percebia na maneira com que essas pessoas se vestiam nos aeroportos. "Andar de avião era para poucos, e naturalmente essas pessoas de classes mais altas aproveitavam esse momento para exibir as melhores roupas", afirma a designer de moda Mirelly Cruz.

Não era incomum ver as pessoas viajando de terno, blazer, roupa social, vestido e salto. Hoje em dia, no entanto, moletons, tênis e casacos são os mais comuns, pois as palavras em alta nos corredores dos aeroportos são conforto e praticidade. "A moda está muito mais democrática e os estilos se misturam entre as ocasiões, o que acabou com a necessidade de estar tão arrumado em aeroportos", diz Mirelly.

Estilo e conforto

Para o stylist Roberto Schiavinato, atualmente, o conforto é mais importante que tudo, principalmente em voos demorados. Porém, para quem não negligencia o estilo, looks confortáveis também podem ser estilosos e cheios de personalidade.

Acessórios como bonés e bolsas podem fazer toda a diferença no visual (foto: Reprodução Pinterest)

"Calças jeans ou de alfaiataria, veludo e, até mesmo, um tecido não tão nobre, como o moletom, são escolhas super confortáveis que, se combinadas com o calçado e o acessório certos, caem super bem", aconselha Roberto.

Segundo Mirelly Cruz, os estilos casual e esportivo são grandes apostas para o aeroporto. Ela aconselha evitar calças justas para não prejudicar a circulação, e usar moletons e corta-ventos para quem quer investir em mais estilo.

Para economizar espaço na mala e, ainda, andar estilosa a caminho do avião, Mirelly recomenda usar casacos e calçados pesados, como botas. "Com o ar-condicionado nos aeroportos e aviões, não há risco de passar calor", afirma. "A bota, além de abrir espaço na mala, deixa qualquer look mais estiloso."

Usar casacos grandes garante estilo pro look, economizando espaço na mala (foto: Reprodução Pinterest)

Outras opções práticas e confortáveis são macacões e vestidos de malha, que, por serem peças únicas, não demandam tanto esforço e tempo para compor o aerolook, além de serem muito confortáveis e versáteis. No caso dos macacões é importante lembrar que podem ser pouco práticos na hora de ir ao banheiro.

Para os viajantes a trabalho e que forem direto para uma reunião, por exemplo, Mirelly indica optar por tecidos que não amarrotem muito, como o poliéster.

"Dependendo do local, um trench coat ou um blazer estruturado vai dar uma finalização incrível, usando tanto tênis, bota e até mesmo scarpin", assegura. Para manter o conforto, uma camisa de algodão ou linho por baixo vai ajudar a manter o look mais fresco.

Complementos

Acessórios como colares, brincos e bonés são muito bem-vindos para complementar o visual. Roberto Schiavinato afirma que o uso da terceira peça é uma ótima aposta para quem busca incrementar mais estilo e personalidade.

Calças não tão justas ao corpo podem ser uma opção para viajar (foto: Reprodução Pinterest)

"Apostar numa jaqueta ou trench coat como finalização do look é incrível, e para quem sente muito frio, algumas opção são lenços, cachecóis e acessórios na cabeça, tais como boné, gorros ou quepes", ensina o stylist.

Bolsas e mochilas também são imprescindíveis na hora de viajar. Além de guardarem itens essenciais, esses acessórios podem ser usados de forma estratégica para compor o aerolook.

Para não ter erro, o ideal é investir em estilos mais clean e básicos, como modelos na cor preta, que combinam com tudo. Se o look por si só for neutro, uma bolsa colorida e que se destaque na produção também é uma opção.

O segredo para viajar de forma estilosa e confortável é usar o que você mais gosta, prezando pela praticidade e pelo conforto, com peças estratégicas para economizar espaço na mala e complementar o visual com acessórios e peças que deem mais personalidade ao look.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte