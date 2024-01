Elegância sem dor: confira como substituir o salto alto com sofisticação

Quem nunca ouviu uma mulher reclamar das dores causadas pelo salto alto mas mesmo assim utilizando com frequência para seguir códigos de vestimentas? Apesar de serem reconhecidos pelo seu ar de elegância, quando se trata de conforto, esses calçados são os últimos da lista. Qualquer que seja o motivo pelo o qual cada vez mais pessoas optem por deixar os saltos, é mais que possível substituí-los por outros calçados.

De acordo com a editora de moda e especialista em fashion weeks Julianna Magdalena, foi durante a pandemia que o conforto alinhado com o toque sofisticado ganhou força. "A moda feminina se libertou da necessidade de usar salto alto para se sentir elegante, e a chegada de outras opções ajudam a reforçar essa ideia", disse a especialista.

Substituindo os saltos

A consultora de estilo e professora doutora em imagem de moda Bárbara Lyra acredita que a escolha de sapatos para a substituição depende da intenção que a pessoa tem com o visual que será montado. "É preciso entender como você deseja expressar seu estilo e pensar também na ocasião que irá usar o item", explicou Bárbara. A partir desses pontos, é possível pensar em diferentes usos para tênis, botas, sandálias e outros.

Tênis

Popular e prático, o tênis pode ser usado em diferentes tipos de looks, basta escolher um modelo que agrade mais. Pode ser usado em saídas para festas e no trabalho, a depender do nível de formalidade exigido no ambiente. O item confortável e estiloso apareceu em premiações de cinema e moda, usado por atrizes que optaram por um calçado mais cômodo.

O calçado slip on também é uma interessante opção, parecido com um tênis mas sem os cadarços, é moderno e versátil. (foto: oliviaoconnor/Unsplash)

Sapatilha

Muito indicado para aquelas que procuram manter o glamour sem subir no salto, a sapatilha pode ser usada principalmente em ambientes de trabalho com um dress code mais rígido. "A dica é apostar na sapatilha, com bico arredondado para um toque mais romântico ou bico fino, para um visual mais formal", pontuou Julianna Magdalena.

Rasteira

Perfeitas para roupas de verão, o item é ideal para mulheres que procuram praticidade e charme. Segundo Bárbara Lyra, é interessante ficar de olho nos detalhes das rasteiras, elementos que trazem elegância, impacto e sofisticação para o calçado. "Couro metalizado, dobraduras, bordados, aplicações de cristais, laços, amarrações são capazes de transformar um sapato básico em algo muito especial", completou Bárbara.

Oxford

O calçado oxford, modelo de sapato fechado e com cadarços, também é uma opção interessante para trazer modernidade para o look. De acordo com Bárbara, o oxford tratorado, versão de calçado com solado robusto, pode ser usado para trazer impacto para a composição da roupa. "Esse estilo de sapato pesado e escuro, pode servir para deixar um vestido midi floral volumoso menos romântico", exemplificou a consultora de estilo.

Mule

O calçado que tem parte do calcanhar aberta e a parte da frente totalmente coberta, é um item para aumentar o nível da composição do look. "São excelentes alternativas para manter o visual sofisticado e confortável ao mesmo tempo", explicou Julianna Magdalena. O sapato com design moderno pode ser combinado com vestidos, calças e saias.

Combinação estilosa

Além do salto alto, segundo Julianna, há outros itens, como acessórios em pérolas, metais, pedrarias e bolsas que podem ser aliados na hora de montar uma combinação estilosa. "A elegância de um look vai muito além do uso de um salto alto, ele é mais um elemento que ajuda a deixar esse visual mais sofisticado, mas não o único", afirmou.

Outro item importante na hora de compor o look são as cores dos sapatos. Para os calçados, os tons vibrantes, como amarelo desbotado, azul e verde são tendências, além dos metalizados, como prateados e dourados. Porém, para quem não gosta de sapatos chamativos, outros tons suaves também são coringas para manter a elegância do visual. "As adeptas a um toque mais discreto podem apostar nas diferentes nuances de bege e tonalidades mais leves, como o rosa pastel, cinza escuro e neutros", assegurou Julianna.

Conforto mas com elegância

Gleice Couto é uma dessas mulheres que utilizava saltos com frequência, mas por mudanças nas rotinas, trocou de calçados. "Decidi deixar de usá-los no período pós-pandemia, o que coincidiu com uma significativa mudança no meu local de trabalho", explicou Gleice.

Além disso, a ampliação de opções de calçados também impactou na sua escolha. Atualmente ela utiliza sapatilhas com bico longo, tênis e sandálias para compor seus looks, sem perder o conforto. "Combino os calçados com peças de alfaiataria, camisas e itens com excelente acabamento. Sou criativa na escolha de texturas e cores dos sapatos, além de investir em acessórios para complementar o visual de forma elegante", ressaltou Gleice.

As sandálias papetes aparecem em destaque no mundo da moda. Elas podem ser usadas com vestidos, calças ou calçados e alguns modelos contam com amarrações que podem envolver o tornozelo, dando mais elementos na composição do look (foto: sincerelymedia/Unsplash)

*Colaborou Tainá Hurtado

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira