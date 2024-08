Raízes e memórias: CASACOR Brasília resgata a ancestralidade em nova edição

Um oásis em meio ao concreto e no coração do centro urbano de Brasília é proposta do espaço gourmet de Ricardo Secunho e Yasodhara Chaibub, da Rysc Arquitetura - (crédito: Plínio Ricardo)

Pela terceira vez consecutiva o CASACOR Brasília está de volta à Arena BRB Mané Garrincha. A 32ª edição começa nesta quinta-feira (15/8) e vai até 16 de outubro em um dos principais pontos arquitetônicos da cidade. Com 43 ambientes assinados por 71 profissionais, os projetos contam com artes visuais e a valorização da cultura do quadradinho. Inspirados no tema “De presente, o Agora”, cada trabalho conta a importância de resgatar a ancestralidade para o presente e o futuro.

Uma reflexão sobre legados, tanto para o planeta quando para as próximas gerações. Este ano, o CASACOR está repleto de novidades para o público brasiliense. A exemplo disso, as galerias de arte e operações gastronômicas assinados por três chefs renomados. Entre eles estão o dinamarquês Simon Lau, o francês Guillaume Petitgas e o brasiliense Thiago Paraiso. Segundo Eliane Martins, uma das organizadoras do evento, a nova configuração permitiu uma melhor visibilidade ao estádio.

“Queremos relembrar a ancestralidade para podermos avançar. Nesta edição, viemos com essa pegada. Procuramos, também, valorizar o que temos em Brasília, de artes visuais. Fizemos trabalho com galeristas especiais e trouxemos o pessoal de Ceilândia para fazer uma exposição de fotografia”, destaca Eliane. Cada arte se correlaciona com a arquitetura dos projetos apresentados. O design brasiliense se mistura com as homenagens retratadas pelos profissionais do espaço. Essa união fez com que a 32ª edição fosse uma das mais bonitas e emocionantes.



Conferir esse fantástico trabalho é elevar a importância da arquitetura em Brasília, tão popular e reconhecida internacionalmente. “Esse pensamento deixa nosso futuro muito forte. Todos os anos temos um desafio de fazer um evento melhor, trazendo novidades. Na parte gastronômica, caprichamos bastante. Virou quase um passeio tudo isso. Temos vistas maravilhosas”, comenta a organizadora.



Valorização profissional



E para consagrar ainda mais esse cenário, o Correio Braziliense e a CasaCor Brasília apresentam a 7ª edição do maior prêmio de decoração do Centro-Oeste. A partir do júri popular e técnico, o Prêmio reconhece e divulga os melhores projetos de decoração, design e paisagismo. Em quatro categorias, a premiação destaca a criatividade e a inovação de profissionais das áreas. A votação estará aberta a partir do dia 30 de agosto no site www.correiobraziliense.com.br/casacor2024.

Além de trazer muita visibilidade ao cenário de decoração e projetos de interiores, Eliane acredita que o prêmio valoriza o trabalho ímpar de todos os arquitetos. "Esse movimento é muito bacana. Todo mundo entra, vai votar e conhece um pouco de cada trabalho. Acredito que essa será outra edição muito bem sucedida, completa. O funcionamento da mostra é de terça a domingo e oferece acessibilidade total, incluindo para portadores de deficiência visual e auditiva.