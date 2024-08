Veja as últimas inovações na cirurgia vascular

Novas tecnologias têm desempenhado um papel fundamental no avanço da cirurgia vascular (Imagem: ZinetroN | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 15 de agosto é celebrado o Dia do Cirurgião Vascular, uma data dedicada a reconhecer o trabalho desses profissionais que atuam em uma das especialidades mais complexas da medicina. Em um mundo no qual as doenças circulatórias estão se tornando cada vez mais comuns, os cirurgiões vasculares estão na linha de frente da inovação médica, oferecendo tratamentos que salvam vidas e melhoram consideravelmente o bem-estar dos pacientes.

A atuação desses profissionais vai muito além do tratamento de varizes e telangiectasias. Eles desempenham um papel essencial no diagnóstico e manejo de doenças vasculares graves e são importantes para outras áreas médicas. Além disso, contribuem para a saúde integral da população por meio de campanhas de prevenção e conscientização, promovendo a educação sobre condições vasculares e incentivando hábitos saudáveis.

Novas tecnologias remodelam tratamentos

As novas tecnologias têm desempenhado um papel fundamental no avanço da cirurgia vascular. Procedimentos minimamente invasivos, como a angioplastia, uso de stents, ablação endovenosa e reparo endovascular de aneurismas (EVAR), estão revolucionando a prática, diminuindo o tempo de recuperação, reduzindo riscos e melhorando os resultados. Ferramentas avançadas de diagnóstico, como ultrassonografia doppler tridimensional, angiotomografia e angiorressonância magnética, permitem diagnósticos mais precisos e um planejamento cirúrgico mais eficaz.

Há também a introdução de novos materiais biocompatíveis para stents e enxertos, que tem aprimorado os tratamentos. Inovações em terapias genéticas e o uso de células-tronco para revascularização e reparo tecidual prometem novas abordagens terapêuticas. Nesse cenário, a robótica tem emergido como uma ferramenta importante, permitindo movimentos precisos e controlados em procedimentos complexos, com menos invasividade e maior segurança.

O Dr. Edwaldo Edner Joviliano, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular –Regional São Paulo (SBACV-SP), destaca que tais inovações, materiais modernos, técnicas minimamente invasivas e educação médica estão abrindo novas fronteiras, permitindo tratamentos mais eficazes e com melhores resultados para os pacientes.

Valorização do trabalho dos cirurgiões vasculares

Na opinião do especialista, reconhecer e valorizar o trabalho dos cirurgiões vasculares é essencial para motivar esses profissionais; aumentar a qualidade dos cuidados de saúde; promover a conscientização pública; incentivar inovação e pesquisa; e melhorar a colaboração interdisciplinar, contribuindo para um sistema de saúde mais robusto e eficaz.

“Como cirurgião vascular e presidente da SBACV-SP, posso afirmar que homenagear nossos colegas não apenas destaca suas realizações, mas também reforça o papel da SBACV-SP como um pilar de apoio fundamental. Nossa Sociedade oferece recursos e oportunidades para o aprimoramento contínuo dos profissionais, promovendo a pesquisa científica e defendendo os interesses da profissão”, destaca o Dr. Edwaldo Edner Joviliano.

Doenças vasculares

Entre as principais doenças vasculares, estão:

Aneurisma da aorta abdominal (AAA): definida como uma dilatação da artéria que ocorre pela fraqueza de sua parede;

definida como uma dilatação da artéria que ocorre pela fraqueza de sua parede; Estenose carotídea: obstrução parcial ou total das artérias carótidas, principais vasos que levam sangue para o cérebro, produzida pela aterosclerose, e que podem provocar o acidente vascular cerebral (AVC);

obstrução parcial ou total das artérias carótidas, principais vasos que levam sangue para o cérebro, produzida pela aterosclerose, e que podem provocar o acidente vascular cerebral (AVC); Doença arterial periférica: que é a obstrução das artérias nas pernas e pode provocar a amputação nos casos mais graves;

que é a e pode provocar a amputação nos casos mais graves; Erisipela: doença inflamatória e infecciosa que atinge a pele e a camada de gordura embaixo dela;

doença inflamatória e infecciosa que atinge a pele e a camada de gordura embaixo dela; Pé diabético: ocorre devido às alterações anatômicas e neurológicas que ocorrem em pessoas diabéticas. Os pés podem ficar sem sensibilidade e com a circulação prejudicada, aumentando a chance de feridas, infecção e até amputação;

ocorre devido às alterações anatômicas e neurológicas que ocorrem em pessoas diabéticas. Os pés podem ficar sem sensibilidade e com a circulação prejudicada, aumentando a chance de feridas, infecção e até amputação; Trombose venosa: causada pela formação de um trombo ou coágulo dentro de uma veia que bloqueia, parcial ou totalmente, o retorno da circulação para o coração no segmento afetado;

causada pela formação de um trombo ou coágulo dentro de uma veia que bloqueia, parcial ou totalmente, o retorno da circulação para o coração no segmento afetado; Embolia pulmonar : considerada a terceira causa de morte cardiovascular, ficando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio (IAM) e do acidente vascular cerebral (AVC);

: considerada a terceira causa de morte cardiovascular, ficando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio (IAM) e do acidente vascular cerebral (AVC); Varizes de membros inferiores: veias dilatadas, tortuosas que não funcionam mais e que podem aumentar o risco de trombose.

