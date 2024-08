Veja os riscos de usar remédio para emagrecer sem orientação médica

A crescente popularidade e fácil acesso a medicamentos para perda de peso, como Ozempic e Wegovy, tem preocupado a classe médica. Isso porque, segundo a endocrinologista Dra. Luiza Soares Isaac Gusmão, especialista do Centro de Excelência em Medicina de São Paulo, embora eles sejam seguros e eficazes quando o paciente tem a indicação, o uso para fins estéticos, sem acompanhamento, pode causar riscos à saúde.

“Tive uma paciente que me marcou muito, porque ela começou a usar [remédios] por conta própria, sem orientação de algum especialista. Ela iniciou o tratamento na dosagem máxima e, durante o primeiro mês de uso, quase precisou ser internada, tamanha a desidratação e desnutrição”, alerta a profissional.

Efeitos colaterais dos medicamentos para emagrecer

O uso de remédios para emagrecer sem a recomendação de um médico pode causar alguns efeitos colaterais indesejados. Conforme a Dra. Luiza Soares Isaac Gusmão, são eles:

Fraqueza;

Desnutrição;

Indisposição;

Problemas na vesícula biliar.

“Essa é uma medicação que deve ser iniciada de uma forma mais cautelosa, por conta dos inúmeros efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais importantes e, assim, conforme o uso, ir aumentando progressivamente, de acordo com a tolerância do paciente e com as respostas”, explica a médica.

Segundo ela, é comum que os pacientes utilizem os medicamentos para emagrecer porque amigos tiveram um bom resultado. No entanto, não são todas as pessoas que precisam deles – ou podem utilizar – para perder peso.

Um método que funciona para uma pessoa pode não ser eficaz ou seguro para outra (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Tratamento para emagrecimento personalizado

Conforme a endocrinologista, a eficácia de qualquer tratamento de emagrecimento depende de sua personalização e de um acompanhamento constante, considerando fatores como genética, rotina, metabolismo e histórico médico. Um método que funciona para uma pessoa pode não ser eficaz ou seguro para outra.

“Se basear em pesquisas na internet ou, até mesmo, em conteúdos postados nas redes sociais não é benéfico. É fundamental que o tratamento de emagrecimento seja personalizado, levando em consideração as particularidades de cada paciente. A abordagem deve ser adaptada às necessidades individuais, garantindo que o plano de tratamento seja extremamente eficaz e, principalmente, seguro”, acrescenta a profissional.

Abordagem multidisciplinar é o melhor caminho

Para emagrecer de forma saudável, a Dra. Luiza Soares Isaac Gusmão reforça a importância de uma abordagem multidisciplinar que combine alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e, quando necessário, o uso de medicamentos sob rigorosa supervisão médica.

“Perder peso é um processo que deve ser feito com segurança e responsabilidade. Cada paciente é único, sendo necessária a orientação profissional para garantir que o tratamento seja o mais saudável, seguro e durável possível”, conclui a especialista.

Por Thais Morelli