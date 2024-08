Especialista dá dicas para garimpar e montar looks com peças de brechós

Brechó do Óculos: Óculos Dior anos 70 (R$ 1500) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os brechós oferecem uma infinidade de itens estilosos a preços muito mais acessíveis do que as lojas convencionais, permitindo que você renove seu guarda-roupa sem comprometer o orçamento. Contudo, o processo de garimpar peças exige um olhar atento e pode ser facilitado com algumas estratégias.

Para a consultora de moda Tiara Mendes, é fundamental ter clareza sobre o que se procura antes mesmo de sair de casa. "Faça uma lista do que você precisa, igual quando você vai ao supermercado. É uma maneira mais assertiva de fazer uma compra inteligente", recomenda. "Além do mais, se conheça. O autoconhecimento vai te ajudar a comprar peças que você realmente irá usar", completa.

Uma dica valiosa é focar em peças clássicas, como blazers e calças jeans, que nunca saem de moda e podem ser combinadas de diversas maneiras. Aproveitar o processo de escolha, se divertindo e garantindo que as peças adquiridas façam você realmente se sentir bem, é essencial.

Com os achados em mãos, é hora de combiná-los. Nesse momento, vale apostar na mistura entre o vintage e o moderno, criando composições únicas que refletem sua personalidade. "O segredo é mesclar peças atemporais e clássicas com alguma de tendência atual. Então, se você encontrou, por exemplo, uma saia de franjas, que é tendência de 2024, e depois você encontra uma t-shirt, peça atemporal, pode usá-las com um tênis branco, super prático e estiloso. Não tem erro", garante Tiara.

Outra dica é investir em combinações monocromáticas ou de cores neutras. Se a peça é preta, você pode colocar outra peça preta. A mistura de texturas também é uma excelente opção. "Se você pegar uma peça de veludo, por exemplo, dá para combiná-la com uma peça lisa", comenta a consultora de moda. Por fim, não se esqueça dos acessórios, que são fundamentais para complementar o look e dar o toque final.

Confira os nossos achadinhos.

Brechó Águila: Blusa hard rock rio de janeiro (R$ 40) (foto: Fotos: Arquivo Pessoal/ Brechó Águila/Singular Studio Fashion/Marcelo Ferreira/CB/D.A Press/Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

B ao Quadrado: Pochete colorida (R$ 60) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Brechó To Face: Saia jeans curta (R$ 60) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Brechó do Óculos: Óculos Versace anos 2000 (R$ 580) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Bao Quadrado: Camiseta (R$ 39); Colar (R$ 33); Óculos (R$ 50); Calça (R$ 99) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Brechó Águila: Calça jeans DAMYLER (R$ 60) (foto: Arquivo Pessoal/ Brechó Águila)

Singular Studio Fashion: Bolsa em patchwork (R$ 55) (foto: Arquivo Pessoal/ Singular Studio Fashion )

B ao Quadrado: Camiseta (R$ 39); Colar (R$ 33); Óculos (R$ 50); Calça (R$ 99) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Brechó do Óculos: Óculos Dior anos 70 (R$ 1500) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Singular Studio Fashion: Bolsa em upcycling (R$ 40) (foto: Arquivo Pessoal/ Singular Studio Fashion )

To Face: Pulseira prata (R$ 30) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

B ao Quadrado: Bolsa preta com pedras (R$ 79) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

To Face: (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Brechó do Óculos: Óculos clipon (R$ 280) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

To Face: Jaqueta Preta (R$ 150) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

*Estagiárias sob a supervisão

de Sibele Negromonte