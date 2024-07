Sinônimo de sucesso: o retorno das calças de cintura baixa

Diariamente novas tendências de moda vão surgindo e tomando conta das passarelas, do universo dos famosos e das redes sociais, porém, em muitos casos, fenômenos que achávamos que tinham ficado no passado voltam com tudo. Símbolo do estilo dos anos 2000, as calças de cintura baixa voltaram a passear no universo da moda, mas dessa vez, inovando e se adaptando a outras tendências.

Surgida inicialmente em 1960, com o nome de Saint Tropez, a calça de cintura baixa dominou as passarelas e ruas da época, juntamente com a trend da barriga de fora. Segundo a designer de moda Júlia Mendes, as calças eram combinadas com blusas curtas e o objetivo era dar a impressão de uma silhueta do torso mais alongado.

Acessórios, como um cinto, complementam o visual composto por calça de cintura baixa (foto: Reprodução Instagram/ luanabenfica_)

Em 1995, relançado por Alexander McQueen, o modelo retornou às passarelas e, posteriormente, em 2000 virou referência, sendo, até hoje, um símbolo da década. "O modelo explodiu em 2000 depois que John Galliano fez diversas peças de cintura baixa, como shorts, saias, bermudas, etc.", afirma a designer de moda Marília Possidone.

Segundo ela, a moda e looks baseados nos anos 2000 ganharam bastante força e espaço nos últimos tempos, e como símbolo da época, a calça de cintura baixa não podia ficar de fora. "Outros elementos e estilos dos anos 2000 também têm voltado à moda, como a baby look e os acessórios de cabelo", complementa.

Após a pandemia da covid-19, a volta da calça de cintura baixa causou polêmicas e discussões no âmbito da moda, porém, apesar disso, a tendência segue firme e adotou outros estilos. "Junto à tendência, também veio a proposta de calças mais largas, então os modelos atuais costumam ter um cós mais baixo e uma modelagem mais ampla, diferente das skinnys de 2000", explica Marília.

Modelos de calça baggy têm sido muito usadas a baixo da cintura. A lingerie à mostra também é outra forma que essas calças têm sido combinadas, principalmente em eventos e festas (foto: Reprodução Instagram/ luanabenfica)

Atualmente, o modelo segue a linha da cintura baixa anatômica, ficando entre o quadril e a cintura, diferente de como eram usadas em tempos passados, com as cinturas extremamente baixas, que chegavam a mostrar os ossos do quadril e da virilha.

Para Marília Possidone, a volta da cintura baixa é uma proposta contra o fenômeno anterior, da cintura alta, cenário que ocorre com frequência. "Quando uma tendência está em alta, é comum que a próxima seja totalmente o inverso, dessa forma criando uma sensação de novidade muito forte", completa a designer de moda.

Estilo e personalidade

Sem previsão para sair das tendências, o cós baixo se adapta a qualquer modelo e tecido, seja uma calça reta, pantalona, skinny, de moletom, alfaiataria seja jeans. De acordo com a designer de moda Júlia Mendes, o corte baixo garante mais liberdade e conforto, principalmente nas calças mais soltas, como a baggy. "A calça de cintura baixa que é mais larga permite que, ao sentar, a peça se adapte à cintura, evitando expor o que não deseja."

Blusas mais longas também podem ser combinadas com esse estilo de calça. Para dar um up, amarrá-las ou dobrá-las na altura da cintura é uma ótima opção (foto: Reprodução Instagram/ vitoriaalage)

De acordo com Júlia, o segredo para adotar a tendência é adaptá-la para o próprio estilo e para aquilo que te deixa confortável, usando peças que traduzam um pouco da essência individual de cada pessoa. Para ela, não existe mais "certo e errado", como era dito há alguns anos, ou aderir a um certo estilo só porque está em alta, mas sim acatar aquilo que faz sentido para cada um.

"O que realmente vai dizer se o look ficou estiloso e com personalidade é se a pessoa que está vestindo consegue sustentá-lo, se ela está se sentindo bem ou não. A roupa pode ser linda, mas se você não estiver à vontade, provavelmente vai te faltar confiança, o que diz muito se uma roupa fica legal ou não em alguém", declara.

Atingindo todos os tecidos e estilos, a cintura baixa garante mais conforto e liberdade para quem usa (foto: Reprodução Instagram/ zendaya)

Para quem deseja adotar a tendência, Júlia aconselha combinar a peça com tops mais curtos, t-shirts básicas, casacos oversized, bodys, blusas mais longas e, até, terceiras peças, como um blazer. Para a profissional, independentemente de como for combinada, desde que com conforto e personalidade, estilo é garantia nos visuais com calças de cintura baixa.

Segundo a designer de moda Marília Possidone, outra forma que as calças de cós baixo têm sido usadas, dentro da proposta atual, mais street wear, é com camisetas amarradas ou presas na altura da cintura, mas ainda evidenciando a barriga. Uma forma mais ousada é usar com a lingerie à mostra, sejam calcinhas ou calções de dormir.

A combinação da terceira peça, como um blazer, com a calça larga de cintura baixa, complementa o visual e garante um caráter menos informal para o look (foto: Reprodução Instagram/ vitoriaalage)

Os modelos, tecidos e opções são inúmeras, e atendem a diversos públicos. Basta escolher aquele modelito que mais combina com você e se jogar nas possibilidades de combinações que essas calças oferecem.

*Estagiária sob a supervisão de Ailim Cabral