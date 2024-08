12 dicas para melhorar a saúde mental

Cuidar da saúde da mente é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida, pois ela influencia diretamente diversos aspectos do cotidiano. Quando a mantemos saudável, somos mais capazes de lidar com o estresse, tomar decisões equilibradas e cultivar bons relacionamentos. Ignorar esse cuidado pode levar a transtornos emocionais e psicológicos que comprometem não apenas o estado mental, mas também a saúde física.

O psicólogo Gabriel Banzato e o psiquiatra Fernando Tomita, ambos do Vera Cruz Hospital, em Campinas–SP, recomendam a adoção de algumas práticas no cotidiano para garantir a saúde mental. Confira!

1. Pratique atividade física regularmente

Segundo o psiquiatra, o exercício libera endorfinas, hormônios que ajudam a melhorar o humor e reduzir o estresse. “Não precisa ser nada muito intenso e prolongado, pode ser meia-hora de caminhada ou atividades de menor impacto, como yoga e natação, ou outra atividade de que você goste e lhe traga prazer”, sugere Fernando Tomita.

2. Tenha uma alimentação balanceada

Tal fator contribui diretamente para a saúde mental; por isso, é importante que tenha qualidade e variedade de nutrientes, a velha história do prato colorido: quanto mais cores, maior a diversidade de vitaminas e nutrientes, que dão equilíbrio ao corpo. “Inclua frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e beba bastante água. Evite o consumo excessivo de açúcar e alimentos processados”, sugere Fernando Tomita.

3. Durma bem

O sono é essencial para o bom funcionamento do cérebro, bem como para evitar o cansaço ao longo do dia e a fadiga. “O ideal é que se tenha de sete a nove horas de sono por noite, procurando ter uma rotina consistente”, indica Gabriel Banzato. Para isso, antes de se deitar, ele aconselha:

Evite o contato com telas;

Procure ingerir um chá calmante;

Reduza a iluminação;

Evite assistir a programas com notícias trágicas ou filmes de muita ação.

“Enfim, procure serenar a mente para que a noite seja mais tranquila e realmente repousante, permitindo que o corpo e a mente possam se recompor para um novo dia”, explica.

4. Pratique técnicas de relaxamento

Mesmo que esteja no trânsito, no intervalo de uma atividade e outra, ao acordar ou mesmo pouco antes de dormir, incorpore no seu cotidiano atividades como meditação, respiração profunda, mindfulness e outras técnicas do gênero.

“Essas pequenas doses de relaxamento ao longo do dia podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar emocional. Além disso, são rápidas: cinco ou dez minutos de prática já surtem resultados positivos”, diz o psicólogo Gabriel Banzato.

Relacionar-se com outras pessoas é fundamental para o bem-estar mental (Imagem: Impact Photography | Shutterstock)

5. Mantenha conexões sociais

Relacionar-se com outras pessoas é essencial para se sentir pertencente e acolhido, bem como trocar informações, conhecimento e manter interação pessoal. “Não meça esforços para manter relacionamentos saudáveis com amigos e familiares. Participe de grupos sociais ou comunitários, pois também são uma boa opção”, destaca Gabriel Banzato.

6. Estabeleça limites saudáveis

Para ser aceito em determinado grupo social, nem sempre devemos nos submeter a algumas situações. Por isso, o psiquiatra Fernando Tomita orienta que saber dizer “não”, respeitando seus próprios limites, é crucial para evitar sobrecargas e situações desgastantes, preservando a saúde mental.

7. Busque equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Em um mundo dinâmico, que exige o desempenho de diversos papéis ao mesmo tempo (como ser mãe ou pai, bom profissional, bom filho ou filha, ter um bom relacionamento familiar, entre tantos outros), é preciso dosar de forma adequada o tempo dedicado a cada um.

“Neste caso, a orientação é buscar autoconhecimento e estabelecer um equilíbrio saudável entre as responsabilidades profissionais e pessoais, evitando o estresse excessivo”, propõe Fernando Tomita.

Investir em boas leituras é uma ótima pedida para cultivar a saúde mental (Imagem: Goksi | Shutterstock)

8. Cultive hobbies e interesses

Ter um tempo para se dedicar a algo de que você goste e lhe traga prazer é fundamental, então nunca deixe de praticar um hobby ou uma atividade que traga satisfação. Cozinhar, ler, pintar, tocar um instrumento musical são boas opções, mas há muitas outras possibilidades.

9. Fuja de substâncias nocivas

Embora sejam consideradas drogas lícitas, evite fazer o uso abusivo de álcool, nicotina e outras substâncias psicoativas. Nesta lista, também entram medicamentos usados para aliviar tensões que não foram recomendadas por um psiquiatra.

10. Cultive a resiliência

Fernando Tomita explica que a resiliência é a capacidade de se adaptar e enfrentar situações estressantes, conflitos com opiniões diferentes, obstáculos e adversidades. “Agir com resiliência em diversas situações contribui para que o estresse desnecessário seja evitado, o que é muito importante para a saúde mental”, complementa.

11. Procure ajuda profissional quando necessário

Todos nós temos momentos de dúvidas, incertezas e dificuldades em lidar com situações emocionais ou mentais. “Não hesite em recorrer ao apoio de um profissional, seja psicólogo ou psiquiatra, que estão preparados para ajudá-lo com questões pessoais de forma saudável, promovendo reflexão, autoconhecimento e novas descobertas. É extremamente saudável fazer terapia”, afirma o psicólogo Gabriel Banzato.

12. Pratique a gratidão

Saber valorizar as coisas boas da vida, mesmo as pequenas, contribui para melhorar o estado de espírito. “A sensação de gratidão contribui para ter uma perspectiva de vida mais positiva e ter mais ânimo para viver, agradecer pela saúde, pela vida, contemplar um pôr do sol, a natureza, são coisas simples, mas que promovem uma grande sensação de bem-estar”, afirmam os especialistas.

Se você já adota essas ações no dia a dia, podemos dizer que seu check-up mental está em dia. Caso ainda não tenha tais hábitos, desenvolva-os aos poucos para poder sentir os benefícios.

Por Fabiola Gaspari