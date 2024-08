3 dicas para comprar frutas da estação

Em 25 de agosto é celebrado o “Dia do Feirante”, profissional que trabalha vendendo produtos em feiras livres. Tradicionais em muitas cidades, elas oferecem uma variedade de produtos frescos, com destaque para as frutas da época, que são uma escolha inteligente para quem deseja economizar – mas não só isso.

Quando se trata de manter uma alimentação equilibrada, consumir as frutas da estação é, sem dúvida, uma escolha inteligente. Embora o preço reduzido seja um atrativo, os benefícios de incluir os tipos sazonais na dieta impactam diretamente o meio-ambiente e a saúde.

“Comprar frutas sazonais demonstra apoio a agricultores e produtores regionais, mantendo ativa a produção local e preservação de variedades tradicionais de frutas”, diz Silvana Alencar, nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras.

Benefícios nutricionais das frutas sazonais

Frutas da época são mais frescas e, portanto, possuem um valor nutricional superior. Opções como morangos e framboesas, quando consumidas na temporada, oferecem uma concentração maior de vitamina C, essencial para o sistema imunológico, e compostos antioxidantes que ajudam na prevenção de doenças crônicas.

“Frutas da época frequentemente são menos processadas e têm menos aditivos, já que não precisam ser transportadas por longas distâncias ou armazenadas por períodos prolongados. Isso significa que você está consumindo alimentos em seu estado mais natural e nutritivo”, destaca Silvana Alencar.

Conhecer as frutas da estação é importante na hora de ir às compras (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

Comprando frutas da estação

A seguir, Silvana Alencar elenca algumas dicas para você escolher as melhores frutas na hora das compras. Confira!

1. Informe-se sobre as estações

Conheça as frutas que estão na estação em sua região. Muitos mercados locais e feiras oferecem informações sobre a sazonalidade dos produtos.

2. Visite feiras e mercados locais

Além de garantir frescor, você terá a oportunidade de conhecer produtores locais e experimentar variedades que talvez não estejam disponíveis em grandes redes de supermercados. Olhe ao redor e observe os preços, antes de sair comprando o que parece mais comum a seu paladar.

3. Explore receitas da temporada

Aproveite a variedade de frutas da época para diversificar o cardápio, mantendo o prato rico em nutrientes. Cozinhar com ingredientes frescos e sazonais pode transformar suas refeições e oferecer novos sabores à sua dieta, explorando, inclusive, o paladar do público infantil.

Por Camila Souza Crepaldi