3 problemas ortopédicos causados pelo uso excessivo de celular

O celular se tornou um aparelho indispensável no dia a dia das pessoas. Seja como ferramenta de trabalho ou passatempo nos momentos de lazer, não é incomum encontrar alguém, em qualquer espaço, mexendo em seu smartphone.

Segundo uma pesquisa da GlobalWebIndex, o Brasil é o terceiro país do mundo em que as pessoas passam mais horas do dia usando o celular, com uma média de 3 horas e 14 minutos diários. Entre os jovens, esse número sobe para 4 horas por dia.

Esses números, por si só, já acendem um alerta. No entanto, outros malefícios têm preocupado os especialistas, como os problemas ortopédicos causados pelo uso excessivo desses aparelhos. A seguir, o Dr. Alexandre Guedes, ortopedista esportivo, cirurgião e especialista em coluna, elenca alguns desses prejuízos!

1. Pescoço de celular

O famoso “pescoço de celular”, ou “text neck” (“pescoço de texto”), é resultado de horas com a cabeça inclinada para frente, olhando para a tela do celular. Cabeça baixa e ombros para frente coloca uma grande carga sobre a cervical, podendo gerar dor crônica e, até mesmo, problemas mais graves, como hérnia de disco cervical.

Para se ter uma ideia, o peso da cabeça ereta é de 4 kg. Quando você projeta a cabeça para frente, pode chegar a pesar mais de 20 kg, na maior inclinação, exercendo, assim, uma força excessiva na cervical.

“Se você não consegue largar o celular, pelo menos tente mantê-lo na altura dos olhos e troque as mãos durante o uso”, recomenda o Dr. Alexandre Guedes. Além disso, use suportes para o celular ou, se possível, apoie os cotovelos em uma mesa enquanto segura o aparelho, para ajudar a manter a coluna reta, isso contribui para o alinhamento dos ombros.

Movimentos repetitivos ao digitar, deslizar ou segurar os celulares podem causar tendinite (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

2. Tendinite

A tendinite é uma inflamação dos tendões, principalmente na região dos polegares e punhos. Ela pode aparecer devido aos movimentos repetitivos ao digitar, deslizar e segurar o celular por longos períodos, além de ficar com os dedos curvados e forçando as articulações.

“Altere o uso das mãos e faça pausas regulares para alongar os dedos e os punhos”, recomenda o médico para evitar a tendinite nos dedos e nos punhos. Outra dica é usar comandos de voz sempre que possível e evitar digitar textos longos no celular.

3. Coluna sobrecarregada

Passar horas com a postura errada, seja sentado, deitado ou em pé, usando o celular, pode causar dores na lombar. Essa sobrecarga na coluna pode levar a problemas mais sérios, como a lombalgia crônica. “O ideal é manter a coluna sempre ereta e, se estiver sentado, apoiar bem os pés no chão”, sugere o Dr. Alexandre Guedes. Se você gosta de usar o celular deitado, tente se posicionar de lado com um travesseiro entre as pernas, mantendo a coluna alinhada.

Por Pietra Moraes