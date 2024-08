7 benefícios da ervilha para saúde e formas criativas de usá-la

As ervilhas têm propriedades que favorecem a saúde geral do corpo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A ervilha, uma leguminosa proveniente das vagens da planta Pisum sativum, é amplamente utilizada em sopas, saladas e molhos. No entanto, apesar de sua popularidade, seu valor nutricional é frequentemente subestimado. Todavia, ela é rica em proteínas, fibras, ferro e vitaminas que oferecem diversos benefícios ao corpo. A seguir, confira alguns deles!

1. Promove a digestão

O alto teor de fibras presentes na ervilha faz dela o alimento ideal para manter a digestão. Isso porque ela aumenta o volume das fezes e acelera o trânsito intestinal, prevenindo a constipação. Além disso, auxilia no processo de emagrecimento, pois “proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

2. Previne anemias

Com quantidades consideráveis de ferro e de folato, essa leguminosa é uma aliada contra a anemia ferropriva (doença causada pela deficiência de ferro), ajudando na produção de glóbulos vermelhos e na prevenção de deficiências nutricionais que podem levar ao desenvolvimento da doença.

3. Fortalece o sistema imunológico

A ervilha é um alimento rico em vitamina C, essencial para fortalecer o sistema imunológico, auxiliar na cicatrização e manter a elasticidade e firmeza da pele. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

4. Protege o coração

Essa leguminosa tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a manter a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Nutrientes como a vitamina B, ajudam a reduzir os níveis de homocisteína (aminoácido) no sangue, que em níveis elevados pode favorecer o risco de doenças como AVC (acidente vascular cerebral), doença coronariana, trombose e infarto cardíaco.

“A alimentação desempenha um papel crucial tanto na prevenção quanto no manejo dessas condições. Alguns alimentos são benéficos e podem melhorar a função cardíaca, enquanto outros podem aumentar o risco de problemas cardíacos”, explica Priscila Bernardes, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Newton Paiva.

A ervilha tem carotenoides com ação antioxidante que reduzem o risco de doenças como a catarata (Imagem: Yada’s Room | Shutterstock)

5. Mantém a saúde dos olhos

Os olhos também são favorecidos pelo consumo de ervilha, já que a leguminosa é rica em luteína e zeaxantina, carotenoides com ação antioxidante conhecidos por ajudar a reduzir a incidência de catarata e degeneração macular relacionada à idade. Mas, ainda assim, a consulta com um especialista é indispensável. “O olho é um órgão muito delicado e complexo. Por isso, um médico habilitado e cuidadoso pode fazer toda a diferença na vida de inúmeros pacientes”, alerta o oftalmologista Dr. Aluizio Rocha.

6. Controla os níveis de açúcar no sangue

A ervilha tem um índice glicêmico baixo, o que significa que ela libera açúcar no sangue de forma lenta e gradual. Além disso, por ser fonte de fibras, ela desacelera a absorção de carboidratos, esses fatores combinados ajudam a manter os níveis de glicose mais equilibrados e a controlar o apetite, contribuindo para uma gestão mais eficaz do açúcar no sangue.

7. Favorece o ganho de massa muscular

Segundo a nutróloga Dra. Marcella Garcez, a ervilha favorece o ganho de massa muscular por ser uma boa fonte de proteína vegetal. “Com alta quantidade de aminoácidos essenciais, ideais para quem quer ganhar massa muscular, pois são necessários para a síntese proteica. A ervilha tem quantidades de aminoácidos essenciais comparáveis às proteínas de origem animal”, diz a profissional.

Maneiras de utilizar a ervilha

A ervilha é um ingrediente versátil, por isso, pode ser utilizada no preparo de diversos pratos, entres eles, estão:

Pesto de ervilha: substitua parte do manjericão por ervilha para um pesto mais doce e vibrante, ideal para massas ou como molho para carnes;

substitua parte do manjericão por ervilha para um pesto mais doce e vibrante, ideal para massas ou como molho para carnes; Hummus: troque o grão-de-bico por ervilha no hummus tradicional, criando uma versão mais leve e doce deste clássico;

troque o grão-de-bico por ervilha no hummus tradicional, criando uma versão mais leve e doce deste clássico; Ervilha tostada: torre ervilha com temperos como páprica ou curry para um lanche crocante e saudável;

torre ervilha com temperos como páprica ou curry para um lanche crocante e saudável; Guacamole: misture ervilha com abacate para um guacamole com um toque diferente e uma cor mais viva;

misture ervilha com para um guacamole com um toque diferente e uma cor mais viva; Sopa fria: uma sopa refrescante de ervilha com hortelã é perfeita para os dias quentes;

uma sopa refrescante de ervilha com hortelã é perfeita para os dias quentes; Purê: substitua o purê de batata por um purê de ervilha, ótimo para acompanhar pratos de carne ou peixe;

substitua o purê de batata por um purê de ervilha, ótimo para acompanhar pratos de carne ou peixe; Panquecas: incorpore ervilha à massa de panqueca ou crepe para uma refeição nutritiva e colorida.