Sem quebra-quebra: reformas simples chamam atenção dos econômicos

Renovar a casa sem precisar encarar grandes reformas é o desejo de muitos, e arquitetos especializados têm mostrado que é totalmente possível. Com a orientação certa, é viável dar uma nova atmosfera aos ambientes explorando elementos decorativos, pinturas e móveis. A premissa é simples: transformar o espaço sem grandes intervenções, apostando em soluções práticas e econômicas.

Elementos decorativos

Para quem está com o orçamento limitado e não pretende realizar reforma, a dica é focar nos detalhes. "Investir em itens de decoração como tapetes, almofadas, cortinas e quadros é uma ótima opção, principalmente, pela praticidade. Com os adornos certos, consegue-se um efeito transformador no ambiente, sem os transtornos que as obras causam", comenta a arquiteta Emile Ferreira.

Outras apostas da profissional são plantas e vasos que levam o verde e a natureza para dentro de casa, trazendo assim, a sensação de aconchego, harmonia e vitalidade.

Uma alternativa mais econômica é utilizar o MDF frisado, no lugar do ripado (foto: Júlia Tótoli)



Painel

Outro item que pode fazer uma grande diferença é o painel, em especial, os ripados ou com algum tipo de textura em relevo. "Uma alternativa mais econômica é utilizar o MDF frisado, no lugar do ripado. Os custos com o material e a mão de obra são menores em comparação a um painel ripado, mas o resultado final é muito próximo da referência. O acabamento muda a atmosfera de forma marcante", sugere a arquiteta Nathália Rios, do escritório Nathália Rios Arquitetura, membro da Archademy Distrito Federal.

Pintura

As cores têm o poder de influenciar nossas emoções e percepções. Mudar esse elemento pode transformar radicalmente o ambiente. "Se a pessoa não dispõe de muitos recursos, uma alternativa interessante é pintar as paredes com uma nova cor. Outra opção criativa e fácil de ser feita é incluir formas geométricas na composição. Só é necessário tinta e uma dose generosa de imaginação para deixar o espaço original e acolhedor", propõe Sheila Oliveira, da Visivo Arquitetura, membro da Archademy Distrito Federal.









< >