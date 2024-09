Veja a importância da vitamina B9 para a saúde do intestino

Um estudo publicado na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition revelou que o consumo adequado de folato, também conhecido como vitamina B9 ou ácido fólico, está diretamente ligado à redução do risco de desenvolvimento de câncer no intestino e no reto em até 7%. Esse nutriente pode ser encontrado em alimentos in natura, como vegetais de folhas verdes, leguminosas, frutas cítricas, nozes e sementes.

A suplementação com metilfolato, a forma ativa do ácido fólico, é frequentemente recomendada para mulheres grávidas ou que planejam engravidar, para garantir a ingestão adequada e prevenir possíveis complicações no desenvolvimento fetal. Além disso, o Dr. Christian Aguiar, médico especialista em medicina natural e integrativa, diz que a vitamina auxilia na formação de células vermelhas do sangue e ajuda na síntese e reparo de DNA e RNA.

“A vitamina B9 ajuda a produzir e manter novas células vermelhas no sangue, prevenindo a anemia megaloblástica, que causa fraqueza e fadiga. Além disso, ela é essencial para a síntese, reparo e funcionamento do material genético, importante para a divisão e crescimento celular”, explica.

Impacto da vitamina B9 no intestino

De acordo com o Dr. Christian Aguiar, o folato é essencial para a regeneração celular, incluindo células do trato gastrointestinal. “Ele ajuda na manutenção da integridade mucosa intestinal, promovendo a saúde geral do intestino”, explica.

Segundo ele, as deficiências de folato podem estar associadas a condições inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. “A vitamina B9 pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar os sintomas dessas condições. Entre as consequências da inflamação crônica e da dificuldade de regeneração das células do cólon, está a ativação de genes que aumentam o risco de câncer de cólon”, alerta.

O cuidado com a alimentação é essencial para garantir todos os nutrientes para o bom funcionamento do intestino (Imagem: Yarkovoy | Shutterstock)

Outras vitaminas aliadas da saúde intestinal

Além da vitamina B9, existem outros suplementos essenciais para garantir a saúde intestinal. A vitamina D, por exemplo, regula o sistema imunológico e mantém a integridade da mucosa intestinal, enquanto a vitamina A protege o revestimento intestinal e apoia a função imunológica.

A vitamina B12, por sua vez, é necessária para a saúde do sistema nervoso e absorvida no intestino delgado. A vitamina B9 é necessária para a regeneração das células do cólon e para o controle da inflamação crônica e de genes relacionados ao câncer. A vitamina C é um antioxidante que protege as células intestinais e auxilia na cicatrização, enquanto a vitamina E protege contra danos oxidativos nas células intestinais.

Deficiência de vitamina B9

De acordo com o Dr. Christian Aguiar, a deficiência de folato pode levar a problemas de saúde, como anemia megaloblástica, complicações na gravidez, problemas gastrointestinais, cognitivos e neurológicos, além do aumento dos níveis de homocisteína, que pode elevar o risco de doenças cardiovasculares. Portanto, é importante garantir a ingestão adequada desta vitamina por meio da dieta ou suplementação, se necessário.

Por Yasmin Santos