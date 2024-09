5 dicas para minimizar dores crônicas em dias frios

As dores crônicas podem afetar qualquer pessoa. Dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos (ELSI-Brasil) mostram que, no país, 36,9% das pessoas com mais de 50 anos enfrentam essas dores de forma constante. De acordo com o Dr. Daniel Santos Lopes, profissional da área de Ortopedia do AmorSaúde, o frio pode intensificar a sensação de dor, pois provoca a contração dos músculos, que visa acelerar o metabolismo e aquecer o corpo.

“Essa contração muscular, combinada com a vasoconstrição (diminuição do calibre dos vasos sanguíneos), reduz o fluxo sanguíneo, aumentando a sensibilidade e causando sobrecarga e dor nas articulações. Como resultado, condições como artrite, artrose e fibromialgia, que já são debilitantes, tendem a piorar com a queda das temperaturas”, explica o médico.

Dores crônicas mais impactadas pelo frio

Dores crônicas podem ser descritas como uma persistência ou evolução da dor aguda, e algumas condições são mais sensíveis às mudanças climáticas, especialmente durante os dias frios. São elas:

Artrite: a inflamação das articulações piora consideravelmente com a queda de temperatura.

a inflamação das articulações piora consideravelmente com a queda de temperatura. Artrose: o desgaste das articulações, mais comum em idosos, é intensificado pelo frio.

o desgaste das articulações, mais comum em idosos, é intensificado pelo frio. Fibromialgia: uma condição idiopática que causa dor em todo o corpo e é sensível a mudanças de temperatura.

uma condição idiopática que causa dor em todo o corpo e é sensível a mudanças de temperatura. Tendinite: a inflamação dos tendões também pode ser agravada pela contração muscular induzida pelo frio.

Fatores climáticos e dor

Além do frio, outros fatores climáticos, como alta umidade e pressão atmosférica elevada, também podem influenciar as dores, especialmente em pacientes com artrose. No entanto, como o Dr. Daniel ressalta, essa correlação ainda é tema de debates e requer mais estudos científicos.

“Para pacientes que sofrem de dor crônica, o clima da região onde vivem pode influenciar diretamente sua qualidade de vida. Embora não seja um fator impeditivo, morar em regiões com climas mais favoráveis pode proporcionar menos desconforto e uma vida mais saudável”, complementa.

Manter o corpo aquecido ajuda a evitar a contração muscular (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock)

5 dicas para aliviar as dores crônicas em dias frios

Se você sente que as dores pioram durante os dias frios, o Dr. Daniel compartilha algumas medidas práticas – não farmacológicas – que podem ajudar a aliviar o desconforto sem o uso de medicamentos. O médico ressalta que um acompanhamento multidisciplinar com reumatologistas, psiquiatras e especialistas em dor pode oferecer uma abordagem mais completa para o manejo da dor crônica.

1. Agasalhe-se bem

Manter o corpo aquecido, especialmente as extremidades, como as mãos e os pés, é essencial para evitar a contração muscular.

2. Alongue-se regularmente

Exercícios de alongamento mantêm os músculos flexíveis, diminuindo a tensão e a dor.

3. Use aquecedores

Manter o ambiente aquecido ajuda a evitar a contração muscular excessiva.

4. Aposte em massagem, acupuntura e fisioterapia

Essas práticas melhoram a circulação e reduzem o incômodo.

5. Experimente a hidroterapia

Exercícios aquáticos são ótimos para manter a mobilidade sem sobrecarregar as articulações.

Por Ariely Polidoro