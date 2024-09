O feno-grego (Trigonella foenum-graecum) é uma planta medicinal bastante conhecida por suas propriedades terapêuticas e nutricionais. Suas sementes, de sabor amargo e aroma forte, são ricas em proteínas, fibras, vitaminas e minerais. É amplamente utilizado tanto na culinária quanto na medicina tradicional, principalmente para tratar problemas digestivos e regular os níveis de açúcar no sangue.

Abaixo, confira 7 benefícios do feno-grego para a saúde e formas de usá-lo!

1. Ajuda a controlar o açúcar no sangue

As sementes do feno-grego são ricas em fibras solúveis, que retardam a digestão e a absorção de carboidratos. Esse processo mais lento evita picos rápidos de glicose no sangue após as refeições. Além disso, essa planta contém compostos bioativos, como galactomanana e alcaloides, que podem melhorar a sensibilidade à insulina.

A nutricionista Fernanda Sobral afirma que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

2. Ação anti-inflamatória

O feno-grego contém compostos como flavonoides e saponinas, que ajudam a reduzir a produção de substâncias inflamatórias no corpo. Essas propriedades anti-inflamatórias fazem do feno-grego uma opção eficaz para ajudar a aliviar inflamações, como em pessoas que têm artrite. “A maior parte das artrites, por ser de natureza autoimune e envolver vários fatores genéticos e ambientais, é muito difícil de prevenir”, alerta a reumatologista Ingrid Moss.

3. Promove a saúde da pele

Suas sementes contêm mucilagens e antioxidantes que possuem propriedades calmantes e anti-inflamatórias, capazes de aliviar inflamações, vermelhidão e desconforto na pele. Além disso, esses compostos ajudam a hidratar a pele e promover a regeneração celular, acelerando a cicatrização e melhorando a barreira protetora natural da pele, tornando-o eficaz no tratamento de irritações cutâneas.

4. Auxilia a saúde cardiovascular

O feno-grego contém compostos bioativos que podem melhorar o perfil lipídico, promovendo a redução do colesterol LDL (ruim) e aumentando o colesterol HDL (bom). Essas ações combinadas contribuem para uma saúde cardiovascular melhorada e uma redução geral no risco de doenças cardiovasculares relacionadas ao colesterol elevado.

“O grande problema dos altos níveis de colesterol no sangue está no fato de ser uma intercorrência silenciosa. O colesterol aumentado pode não causar sintoma nenhum, obstruindo as artérias aos poucos. Então, em alguns casos, a primeira manifestação da alta do colesterol é um evento como infarto ou derrame, quando já é tarde para prevenir”, alerta a cirurgiã vascular e angiologista Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

O feno-grego pode ajudar a reduzir as cólicas menstruais (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Ajuda a aliviar as cólicas menstruais

O feno-grego ajuda a aliviar as cólicas menstruais por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Além disso, contribui para o equilíbrio hormonal, especialmente no estrogênio, o que alivia os sintomas do ciclo menstrual. Seu efeito relaxante sobre os músculos também pode reduzir as contrações dolorosas no útero durante a menstruação, proporcionando maior conforto.

Conforme explica a Dra. Juliana Sperandio, ginecologista parceira de Pantys, marca de calcinhas absorventes para menstruação, maternidade e incontinência, durante o período menstrual ocorre a descamação da camada interna do útero, chamada de endométrio. Então, ele é eliminado pela vagina em forma de sangue.

“Neste período, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. Para auxiliar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, acrescenta a médica.

6. Ajuda a perder peso

As fibras solúveis presentes no feno-grego promovem uma sensação prolongada de saciedade, diminuindo a fome e o consumo excessivo de alimentos. Quando associadas à estabilização dos níveis de açúcar no sangue, essas fibras ajudam a reduzir a ingestão calórica e o apetite de forma eficaz.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

7. Ajuda a equilibrar os hormônios

Seus compostos bioativos, como as saponinas, atuam modulando a produção hormonal, ajudando a estabilizar o estrogênio. Isso contribui para aliviar sintomas comuns da Síndrome do Ovário Policístico (SOP), como ciclos menstruais irregulares, e reduzir os efeitos desagradáveis da menopausa, como ondas de calor e alterações de humor, promovendo maior bem-estar hormonal.

Como usar o feno-grego?

O feno-grego pode ser inserido na alimentação de diversas maneiras. Veja:

Chá de feno-grego : ferva 1 colher de chá de sementes em água;

: ferva 1 colher de chá de sementes em água; Suplementos : cápsulas de feno-grego são comuns e fornecem uma dosagem controlada;

: cápsulas de feno-grego são comuns e fornecem uma dosagem controlada; Pó de feno-grego : misture o pó em smoothies ou receitas de panificação para aproveitar seus nutrientes;

: misture o pó em smoothies ou receitas de panificação para aproveitar seus nutrientes; Água de feno-grego: deixe as sementes de molho durante a noite na água e beba pela manhã para ajudar no controle de apetite e na saúde digestiva.