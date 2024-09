15 plantas medicinais para cuidar da saúde bucal

A fitoterapia utiliza extratos de plantas ou partes delas, como folhas, raízes, flores, cascas e sementes, para preparar remédios naturais a fim de ajudar a tratar e prevenir doenças, além de promover o bem-estar geral. Essas práticas fazem parte da medicina tradicional em muitas culturas ao redor do mundo e, em alguns casos, também são integradas à medicina moderna.

De acordo com Willian Martins Azeredo, coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, os métodos auxiliares nas áreas médicas surgem como forma de contribuir com a saúde, como acontece com a odontologia.

O docente explica que as plantas e seus derivados, por exemplo, são usados há séculos em diversas culturas para tratar problemas bucais e cita que o uso de materiais da flora brasileira, que sejam biodegradáveis e/ou recicláveis, além de ser uma das formas de conservar o meio ambiente, favorece o desenvolvimento de uma comunidade voltada ao bem-estar social.

Plantas para cuidar da saúde bucal

Segundo o especialista, as plantas podem ser utilizadas como enxaguatórios bucais, pomadas, entre outros. “No entanto, vale lembrar que a escovação e o uso diário de fio dental são imprescindíveis para uma saúde bucal adequada e não devem ser substituídas por nenhuma alternativa”, destaca. E como a eficácia e a segurança de algumas dessas práticas podem variar, ele lembra: “É sempre aconselhável consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento alternativo”.

A seguir, Willian Martin Azeredo indica 15 plantas medicinais que podem ser usadas como métodos auxiliares à saúde bucal. Confira!

1. Hortelã-pimenta

O óleo essencial de hortelã-pimenta pode ser diluído em água e usado como enxaguante bucal para refrescar o hálito e combater bactérias. Ele é antisséptico e refrescante.

2. Própolis

Pode ser aplicado diretamente nas gengivas ou diluída em água para ser usada como enxaguante bucal. Ele tem ação antibacteriana, anti-inflamatória e cicatrizante.

3. Alecrim

O alecrim pode ser usado para ajudar a combater candidíase e ardência bucal (Imagem: Nataliia K | Shutterstock)

O alecrim pode ser usado na forma de pomada orabase (associada ao capim-limão, 5% cada) ou como enxaguatório bucal. Na odontologia, ele ajuda a tratar candidíase e ardência bucal.

4. Alho

O alho pode ser usado na forma de decocto (cozido) ou extrato. Ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral, estimulador da secreção salivar e ótimo coadjuvante no tratamento de periodontites.

5. Babosa (aloe vera)

A babosa pode ser usada na forma de enxaguatórios bucais e géis (uso externo). É indicada após cirurgias periodontais, para exodontias e tratamento do líquen plano.

6. Aroeira-vermelha

A aroeira-vermelha pode ser usada na forma de decocto (cozido) ou extrato. É indicada para casos de infecções em geral, incluindo dor de dente.

7. Barbatimão

Pode ser usado na forma de tintura a 20% para uso externo (lavagem local; gargarejo). É indicado no tratamento de alveolite.

8. Margarida

Pode ser usada na forma infusão (bochechos). É indicada para ulcerações aftosas e tem ação antisséptica (após extrações dentárias), anti-inflamatória e cicatrizante.

9. Camomila

Pode ser usada na forma de bochecho ou gargarejo (infusão). Tem ação anti-inflamatória (gengiva e mucosa oral), antimicrobiana, cicatrizante, sedativa e efeito calmante leve.

10. Copaíba

A copaíba pode ser utilizada para auxiliar no tratamento de herpes simples e bruxismo (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

O óleo de copaíba tem ação anti-inflamatória, analgésica, antibacteriana, cicatrizante e antifúngico. É usado para auxiliar no tratamento de herpes simples e bruxismo por estresse ou ansiedade.

11. Cravo-da índia

É usado na forma de infusão para bochechos em casos de dor de dente, gengivite e úlceras na boca. Tem ação antimicrobiana, analgésica, antisséptica e bactericida natural.

12. Malva

É usada na forma de colutório para uso externo (infusão) ou tintura. É indicada após exodontia e no controle do biofilme. Tem ação anti-inflamatória e antisséptica.

13. Romã

É usada na forma de infusão para bochechos em casos de inflamações e infecções da mucosa da boca e da faringe e ajuda a combater bactérias constituintes do biofilme bucal.

14. Sálvia

É usada na forma de infusão ou tintura e tem ação adstringente e bactericida.

15. Tansagem

É usada na forma de colutório para uso externo (infusão) ou tintura. Tem ação anti-inflamatória, analgésica, antipirética, antisséptica, cicatrizante e adstringente.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos